कौन है देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू या कर्नाटक के डीके शिवकुमार?
खास बात ये है कि देश के टॉप-3 अमीर सीएम दक्षिण के राज्यों से आते हैं. जानिए किन मुख्यमंत्रियों के पास सबसे कम संपत्ति.
Published : June 1, 2026 at 2:21 PM IST
India's Richest Chief Ministers: देश के नेताओं की संपत्ति को लेकर चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं, खासकर किसी चुनाव के समय. लेकिन, आज हम बात करेंगे देश के सबसे अमीर और गरीब मुख्यमंत्रियों की. तो बता दें कि मौजूदा समय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर सीएम हैं. उनके बाद तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय का नाम आता है. लेकिन, 48 घंटे यानी 2 दिन बाद ये लिस्ट बदल जाएगी.
दरअसल, कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. वहां पर सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद डीके शिवकुमार सीएम पद की शपथ लेंगे. 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही डीके शिवकुमार देश के सबसे अमीर सीएम बन जाएंगे. आईए जानते हैं देश के किस मुख्यमंत्री के पास कितनी संपत्ति है.
कर्नाटक के होने वाले सीएम डीके शिवकुमार के पास कितनी संपत्ति: कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में दाखिल किए हलफनामे के अनुसार कांग्रेस के डीके शिवकुमार के पास कुल 1,413 करोड़ रुपए की संपत्ति है. डीके शिवकुमार के पास चल संपत्ति 273.42 करोड़ रुपए की और अचल संपत्ति 1,140.36 करोड़ रुपए की है. हलफनामे के अनुसार डीके शिवकुमार के ऊपर 263 करोड़ रुपए का कर्ज भी है. जबकि, 2018 के विधानसभा चुनाव के समय उनके पास 840.08 करोड़ रुपए की संपत्ति थी. जो 5 साल में बढ़कर 1,413.78 करोड़ रुपए हो गई.
डीके शिवकुमार की संपत्ति का स्रोत क्या: डीके शिवकुमार की संपत्ति का सबसे बड़ा सोर्स रियल एस्टेट है. हलफनामे के अनुसार, उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बेंगलुरु के हाई-प्रोफाइल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से जुड़ा है. इनमें ग्लोबल मॉल (लुलु मॉल) और ग्लोबल डिविनिटी मॉल शामिल हैं. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, शिक्षा, मीडिया और कृषि क्षेत्र में भी डीके शिवकुमार का कारोबार है. इन क्षेत्रों की कई प्रमुख कंपनियों में उन्होंने निवेश किया है.
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के पास कितनी संपत्ति: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू तेलगु देशम पार्टी यानी टीडीपी से आते हैं. उनके पास कुल 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है. उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा उनके परिवार की कंपनी हेरिटेज फूड्स लिमिटेड से आता है. चंद्रबाबू नायडू के पास खुद इस कंपनी के शेयर नहीं हैं लेकिन, उनकी पत्नी भुवनेश्वरी नारा के पास 24.37% हिस्सेदारी है. इसके अलाव चंद्रबाबू के पास 810 करोड़ नकद, बैंक डिपॉजिट और आभूषण हैं. साथ ही करीब एक करोड़ रुपए का उन पर कर्ज भी है.
तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय की संपत्ति: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता सी जोसेफ विजय (थलापति विजय) टीवीके पार्टी से आते हैं. चुनावी हलफनामे के अनुसार, उनके पास लगभग 648 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है. इसमें चल संपत्ति 404.58 करोड़ रुपए और अचल संपत्ति 198.62 करोड़ रुपए की है. उनके अलग-अलग बैंक खातों में 213 करोड़ रुपए से अधिक जमा हैं. उनके कार कलेक्शन में रोल्स-रॉयस, बीएमडब्ल्यू, लेक्सिस और टोयोटा वेलफायर जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं. चेन्नई के पॉश इलाकों में आलीशान बंगले, व्यावसायिक संपत्तियां और कैनाल में कृषि भूमि भी है. इसके अलावा उनकी पत्नी संगीता सोरालिंगम के पास लगभग 15.76 करोड़ रुपए की संपत्ति है.
अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू की संपत्ति: अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चुनावी हलफनामे में अपनी 332 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है. इसमें चल संपत्ति 165 करोड़ करोड़ रुपए और अचल संपत्ति 167 करोड़ रुपए है. इसके साथ ही लगभग 180 करोड़ रुपए का उन पर कर्ज भी है. उनकी आय के मुख्य स्रोत में कृषि, बैंक से प्राप्त ब्याज और लीजेंड यानी भूमि पट्टे से मिलने वाला किराया शामिल है.
जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के पास सबसे कम संपत्ति: सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों के बाद आईए बात करते हैं कम आय वाले सीएम के बारे में. तो इसमें सबसे पहला नाम जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का आता है. जेकेएनसी पार्टी के अब्दुल्ला के पास चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे के अनुसार कुल 55.2 लाख रुपए की संपत्ति है. उनके पास नकदी बहुत कम है. ज्यादातर पैसा विभिन्न बैंकों में FD यानी फिक्सड डिपॉजिट के रूप में है. उमर के पास अपने नाम पर कोई भी अचल संपत्ति यानी घर-मकान, कृषि योग्य भूमि या व्यावसायिक इमारत नहीं है. कोई कार भी नहीं है. उनकी आय का मुख्य स्रोत एक राजनेता के रूप में मिलने वाली पेंशन है.
पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी की संपत्ति: सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों में पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी दूसरे नंबर पर आते हैं. चुनावी हलफनामे में बीजेपी के सुवेंदु ने कुल 85.87 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है. इसमें चल संपत्ति 24.57 लाख रुपए और 61.30 लाख रुपए की अचल संपत्ति है. उनके पास केवल 12,000 रुपए नकद हैं और विभिन्न बैंक खातों में लगभग 2 लाख रुपए जमा हैं. उन्होंने डाकघर (Post Office) की किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) जैसी सरकारी योजनाओं में लाखों रुपए लगा रखे हैं.
राजस्थान के सीएम भजनलाल की संपत्ति: कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों में बीजेपी के राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा तीसरे नंबर पर आते हैं. चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति लगभग 1.46 करोड़ रुपए घोषित की है. साथ ही ये भी बताया है कि उन पर 35 लाख रुपए का कर्ज है. उनके पास चल संपत्ति के रूप में करीब 1.15 लाख रुपए नकद और विभिन्न बैंक खातों में लगभग 11 लाख रुपए जमा हैं. अचल संपत्ति के रूप में उनके पास भरतपुर में दो मकान और एक फ्लैट है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है.
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की संपत्ति: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (BJP) ने अपने चुनावी हलफनामे में कुल 1.54 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है. इसमें उनके नाम पर कोई भी अचल संपत्ति यानी जमीन या मकान नहीं है. चल संपत्ति के रूप में विभिन्न बैंक खातों और डाकघर योजनाओं में उनके पास लगभग 1.52 करोड़ रुपए जमा हैं. लगभग 49,000 रुपए के सोने के कुंडल, 20,000 रुपए की सोने की रुद्राक्ष वाली माला और 12,000 रुपए का एक मोबाइल फोन उनके पास है. इसके अलावा सुरक्षा कारणों से उनके पास 1 लाख रुपए की एक रिवॉल्वर और 80,000 रुपए की एक राइफल भी है.
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