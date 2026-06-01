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कौन है देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू या कर्नाटक के डीके शिवकुमार?

जानिए देश में किस सीएम के पास सबसे ज्यादा और किसके पास सबसे कम संपत्ति. ( Photo Credit; Getty Images )