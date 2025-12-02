ETV Bharat / bharat

कौन हैं हवाई चप्पल पहनकर विधानसभा पहुंचने वाले MLA गौतम कृष्ण? जानिए संघर्ष की कहानी

"पटना कॉलेज में दाखिला हुआ. वहां टॉपर रहे. पटना विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट रहे. 2008 में सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए. सिविल सर्विस की परीक्षा में सफल नहीं हो पाए. 2013 में बीपीएससी 53-55 बैच की संयुक्त परीक्षा में सफल हुए और बीडीओ के पद पर चयन हुआ." -गौतम कृष्ण, राजद विधायक, महिषी विधानसभा

ननिहाल में हुई पढ़ाई: गौतम कृष्ण ने बताया कि उन्होंने गरीबी के कारण ननिहाल में रहकर पढ़ाई की. उनके मामा जयकांत यादव और उनकी मामी अपने पास बुला लिया था. मधेपुरा के टीपी कॉलेज और बाद में रासबिहारी कॉलेज से पूरा हुआ पढ़ाई पूरी हुई. उच्च शिक्षा के लिए मामा-मामी ने पटना भेज दिया.

पिता गरीब किसान: गौतम अपने संघर्ष के बारे में बताते हैं कि उनके पिता गरीब किसान थे. मात्र डेढ़ बीघा जमीन और पुश्तैनी संपत्ति थी. घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि बहन की शादी के समय 15 कट्ठा जमीन बेचना पड़ा. बड़े भाई भी बेरोजगार थे. उच्च शिक्षा के लिए भी सोचना पड़ता था कि कैसे आगे की पढ़ाई होगी.

"शुरू में राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनके पिताजी अक्सर घर में राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जिक्र करते रहते थे. दिल्ली में पढ़ाई के दौरान अन्ना आंदोलन से जुड़ गए और वहीं से राजनीति के प्रति झुकाव शुरू हो गया था." -गौतम कृष्ण, राजद विधायक, महिषी विधानसभा

पिता का सपना: गौतम कृष्ण ने बताया कि उनके पिता की इच्छा थी कि वह पढ़ लिखकर एक काबिल इंसान बने. सरकारी नौकरी मिल जाए ताकि घर-परिवार में दिक्कत नहीं हो. कहा कि मैं राजनीति में जाउंगा, इसकी इच्छा पिताजी को नहीं थी. इसलिए सरकारी नौकरी की. हालांकि पिताजी उस समय राजद के कार्यकर्ता थे.

अन्ना आंदोलन से शुरुआत: दिल्ली में जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, उस समय गौतम अपने मित्र रोशन शर्मा के साथ आंदोलन से जुड़ गए. उस समय दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे. आंदोलन से जुड़ने के बाद समाज सेवा की तरफ आकर्षित हुए.

सफर आसान नहीं था: मधेपुरा जिले के सहबट गोठिया के रहने वाले गौतम कृष्ण के लिए बीडीओ से विधायक का सफर आसान नहीं था. गौतम कृष्ण बताते हैं कि इस दौरान उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी हार नहीं मानी. परिवार की गरीबी दूर करने के लिए सरकारी नौकरी की, लेकिन कुछ ही समय में इस्तीफा दे दिया.

पहली बार विधायक बने: हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिषी विधानसभा से विधायक बनने वाले गौतम कृष्ण की. गौतम कृष्ण राजद के टिकट पर चुनाव लड़े थे. कौन जानता था कि एक साधारण गांव और गरीब परिवार में रहने वाला लड़का आज विधायक बन जाएगा?

पटना: आपने कई विधायक, सांसद, मंत्री को देखा होगा जो चमचमाते सफेद कुर्ता पाजामा और बंडी नजर आते हैं. बड़े-बड़े लग्जरी वाहन, बंगला के मालिक होते हैं. आगे-पीछे बॉडीगार्ड चलते हैं, लेकिन आज एक ऐसे विधायक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ऑटो से विधानसभा पहुंचते हैं. कुर्ता पाजामा नहीं बल्कि साधारण शर्ट-पैंट और हवाई चप्पल पहनते हैं.

14 महीने की सरकारी सेवा: बीपीएससी का रिजल्ट 16 अगस्त 2013 को आया था. बीडीओ के रूप में चयन के बाद 1 साल की ट्रेनिंग हुई. इसके बाद सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पोस्टिंग हुई, लेकिन 14 महीने के बाद उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया.

पत्नी भी पदाधिकारी: गौतम कृष्ण ने बताया कि 2014 में उन्होंने प्रेम विवाह किया था. उन्होंने इंटर कास्ट मैरिज की थी. उनका ससुराल पटना के जगदेव पथ में है. उनकी पत्नी भी बिहार प्रशासनिक सेवा में पदाधिकारी हैं. प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में उनकी पत्नी भी काम कर रही थी लेकिन अभी डिमोशन के कारण ABO हैं.

विधायक गौतम कृष्ण (ETV Bharat)

दोस्त और पत्नी का मदद: उन्होंने बताया कि बीडीओ की नौकरी छोड़ने में उनके दोस्त और पत्नी ने काफी मदद की. पत्नी ने सलाह दी कि यदि आप नौकरी करना चाहते हैं. आप समाज सेवा में जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं. आपकी भावना और आपका विचार सर्वोपरि है. उन्होंने सरकारी सेवा से इस्तीफा देने का फैसला किया तो उनके पिताजी को तकलीफ हुई.

"पिताजी को इसीलिए अफसोस हुआ, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी थी. राजनीति बहुत कठिन चीज होती है. नौकरी से इस्तीफा दे रहा था, उस समय तक यह में नहीं सोचा था कि किसी राजनीतिक दल के साथ जाकर राजनीति करूं. समाज सेवा करने की लालसा थी, लेकिन राजनीति में आकर समाज सेवा करूं यह नहीं सोचा था." -गौतम कृष्ण, राजद विधायक, महिषी विधानसभा

तीसरी बार में मिली विधायक बने: नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद पूरी तरह से समाज सेवा में उतर गए. 2015 में पहली बार जन अधिकार पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ें, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद 5 साल क्षेत्र में घूमते रहे. फिर से 2020 में राजद से टिकट पर चुनाव लड़े, दूसरी बार भी असफल रहे. दो असफलता के बाद भी हार नहीं मानी. बिहार चुनाव 2025 में महिषी विधानसभा से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की. जदयू प्रत्याशी गुंजेश्वर साह को पराजित किया.

महिषी से ही चुनाव क्यों लड़े?: गौतम कृष्ण ने बताया कि नौकरी की शुरुआत सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड से की थी, जो महिषी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है. जन्मस्थल से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्मस्थल होता है. नौहट्टा प्रखंड में 14 महीने काम किया. आज मैं कोसी के उसी इलाके से विधायक बनकर आया हूं, जहां अभी भी गरीबी है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

लोगों के लिए सरकारी आवास: ईटीवी भारत से बातचीत में विधायक आवास को लेकर कहा कि उस आवास का नाम 'महिषी विधानसभा के आम अवाम का आवास' लिखा जाएगा. विधायक के रूप में वेतन मिलेगा, उसके तीन हिस्से होंगे. पहले हिस्से पर अधिकार उनके परिवार का होगा. दूसरा हिस्सा पार्टी के कार्यकर्ताओं का होगा, जिन्होंने पसीना बहाया. तीसरा हिस्सा मानवता का. इससे लाचार-बेबस लोगों की मदद की जाएगी.

ऑटो से विधानसभा पहुंचे: विधायक बनने के बाद सभी को सदन जाना होता है. 1 दिसंबर से विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई. दो दिसंबर को सदन का दूसरा दिन था. इस दिन भी गौतम कृष्ण पहले दिन की तरह ऑटो में विधानसभा पहुंचे. अपने दोस्त के आवास से विधानसभा के बीच रास्ते में राजवंशी नगर मंदिर में ऑटो रोककर पूजा अर्चना की.

सेल्फी लेने के लिए उत्सुक दिखे युवा: उनकी लोकप्रियता कितनी हो गई है कि मंदिर के आसपास खड़े लोग विधायक जी के साथ सेल्फी लेने के लिए उत्सुक दिखे. नौजवानों में एक अलग क्रेज था. लड़के उनको रोक कर उनके साथ अपनी एक तस्वीर अपने मोबाइल में लेने के लिए उत्सुक दिख रहे थे.

समर्थक के साथ विधायक गौतम कृष्ण (ETV Bharat)

विधायक के रूप में प्राथमिकता: उन्होंने कहा कि आज विधायक बना हूं तो लोगों को लगता होगा कि अब पैसा और रुतबा मिलेगा. 10 आदमी प्रणाम करने के लिए खड़े रहेंगे, लेकिन मेरे मन में इस बात को लेकर कोई उत्सुकता नहीं है. विधायक बनने के बाद उनकी जिम्मेवारी 14 नवंबर के बाद और बढ़ गई है.

"अब आगे की जिंदगी कैसे लोगों के हित के लिए बीते, उसी के बारे में सोचता हूं. जिन लोगों ने एक-एक वोट देकर मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, उनके लिए काम आ सकूं. उनके सपने और आशाओं पर खड़ा उतर पाऊं, यही सोचता रहता हूं." -गौतम कृष्ण, राजद विधायक, महिषी विधानसभा

युवाओं के साथ विधायक गौतम कृष्ण (ETV Bharat)

सशक्त विपक्ष की भूमिका: बिहार चुनाव में महागठबंधन को करारी हार मिली. इसपर गौतम कृष्ण का कहना है कि विधानसभा चुनाव में भले ही उनकी पार्टी को अधिक सीट नहीं मिल पाई, लेकिन विधानसभा में कमजोर विपक्ष नहीं है. विपक्ष की ताकत उनका संख्या बल नहीं बल्कि मुद्दे होते हैं. विपक्ष की ताकत उनके सिद्धांत और आवाज होती है. इसीलिए विपक्ष की ताकत संख्या बल में नहीं लालू प्रसाद यादव की विचारधारा एवं बाबा साहेब का संविधान है.

चुनाव परिणाम पर सवाल: विधानसभा चुनाव में राजद के प्रदर्शन पर कहा कि वोटिंग बिहेवियर पर उन्होंने पीएचडी की है. कहा कि चुनाव के दौरान लोगों का उत्साह और उमंग कुछ दूसरा दिख रहा था. परिणाम उसके उलट आया. यह क्यों हुआ, मैं इसकी विवेचना नहीं करना चाहता, लेकिन लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है.

"जब लोगों की अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आते हैं तो उसके सामने एक बड़ा प्रश्न वाचक चिह्न बनता है, यह कैसे और क्यों हो गया? लोगों की भावना, लोगों का उमंग तेजस्वी यादव के पक्ष में था, लेकिन परिणाम उसके ठीक उलट आया." -गौतम कृष्ण, राजद विधायक, महिषी विधानसभा

