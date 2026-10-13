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कौन हैं ढाल सिंह बिसेन, जो बने उत्तराखंड के राज्यपाल, जानें मध्य प्रदेश से कनेक्शन

मध्य प्रदेश के ढाल सिंह बिसेन बने उत्तराखंड के राज्यपाल ( Etv Bharat Graphics )

छिन्दवाड़ा/सिवनी : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के बरघाट से भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है. डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन कौन हैं, मध्य प्रदेश से उनका क्या कनेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी में उनका सफर कैसा रहा और वे कैसे पहुंचे महामहिम की कुर्सी तक, जानिए इस आर्टिकल में.

जानें ढाल सिंह बिसेन के बारे में (Etv Bharat Graphics) मध्य प्रदेश के सिवनी से शुरू हुआ राजनीतिक सफर डॉ. ढाल सिंह बिसेन मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के रहने वाले हैं. उनका जन्म 14 मई 1952 को सिवनी जिले के बरघाट विधानसभा पिपरिया में हुआ. डॉ. ढाल सिंह बिसेन मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहली बार वर्ष 1990 में विधायक चुने गए. इसके बाद 1993, 1998 और 2003 में सिवनी की बरघाट विधानसभा से चुनाव जीते. साल 2003 से 2005 तक मध्य प्रदेश सरकार में वे कैबिनेट मंत्री रहे, जिसमें वन, परिवहन, स्कूल-शिक्षा, खनिज, जेल विभाग की जिम्मेदारी निभाई. ढाल सिंह बिसेन साल 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे.''