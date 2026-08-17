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ईटीवी भारत से बोले बीजेपी आईटी सेल प्रमुख दीपक म्हस्के, डिजिटल संचार है समन्वय का सेतु, भ्रम फैला सकते हैं लेकिन यह टिकेगा नहीं

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव किया है. नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ के दीपक म्हस्के को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सोशल मीडिया का संयोजक बनाया गया है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन अब नए तरीके से पार्टी के कार्यों की जिम्मेदारी नए लोगों को दे रहे हैं. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ से दीपक म्हस्के का चयन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सोशल मीडिया सेल के लिए किया गया है.

ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बात करते हुए दीपक म्हस्के ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया सेल केवल सूचनाओं साझा करने का जरिया नहीं है, बल्कि जनता और सरकार के बीच संबंध की एक मजबूत कड़ी है. दीपक म्हस्के ने कहा कि सरकार और जनता के बीच एक सशक्त सेतु की तरह कार्य करता है. दीपके म्हस्के ने कहा कि इसके लिए जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, वह निष्ठापूर्वक में करने की कोशिश करूंगा.

बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख बने दीपक म्हस्के (ETV Bharat)

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी बड़ी जिम्मेदारी

दीपक म्हस्के ने कहा कि नितिन जी युवा हैं और यहां पर उनके साथ काम करने का अवसर मिला है. हम लोग उनके साथ काम कर भी रहे हैं, जो भी काम करने का अवसर मिलेगा उसे पूरी इमानदारी से पूरा करेंगे. दीपक म्हस्के ने कहा कि जो लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी होगी. भ्रम फैलाने का काम जरुर कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है लेकिन भ्रम बहुत देर तक टिकता नहीं है, उसे भी रोकने काम किया जाएगा.

दीपक म्हस्के वर्तमान में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हैं अध्यक्ष

दीपक म्हस्के ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जो जिम्मेदारी दी है, निश्चित तौर पर उसपर खरा उतरने की कोशिश करूंगा. इसके साथ ही संगठन ने जो भी जिम्मेदारी के तहत मेरी भूमिका तय की है, उसपर काम करुंगा लक्ष्य की प्राप्ति तक. दीपक म्हस्के ने कहा कि संगठन का लक्ष्य डिजिटल संचार तंत्र को मजबूत करना है. आज के युग की जरूरत के अनुसार सूचना संरचना को मजबूत करना और डिजिटल क्रांति के लिए जो कुछ भी पार्टी के स्तर पर होना है, उन तमाम चीजों पर हम लोग काम करेंगे, उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं. दीपक म्हस्के वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं.