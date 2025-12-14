कौन हैं BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, बांकीपुर से 5 बार के विधायक.. जानिए सबकुछ

ETV Bharat / bharat

बीजेपी ने रविवार को नितिन नबीन को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी. घोषणा होते ही नितिन नबीन की चर्चा तेज हो गयी.

पीएम मोदी के साथ नितिन नबीन (ETV Bharat)
पटना: बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ नितिन नबीन की चर्चा तेज हो गयी है. रविवार को पार्टी की ओर से इसकी घोषणा की गयी. इसके साथ ही बिहार बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है. जेपी नड्डा के बाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चर्चा थी, लेकिन बीजेपी के इस फैसले से अब चर्चा पर विराम लग गया है. जिम्मेदारी मिलने पर नितिन नबीन ने कहा कि नेतृत्व के भरोसा को कायम रखूंगा.

"पार्टी के जबाबदेही के रूप में इसे देखता हूं. बीजेपी हमेशा कार्यकर्ता पर भरोसा जताती रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमें मौका दिया, उनके भरोसा को कायम रखूंगा." -नितिन नबीन, कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी

नितिन नबीन से बातचीत (ETV Bharat)

कौन हैं नितिन नबीन?: नितिन नबीन की बात करें तो बिहार की राजनीतिक में जाने माने चेहरा हैं. पटना में जन्मे कायस्थ समुदाय से आने वाले वर्तमान में बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं. इनके पिता नबीन किशोर सिन्हा बीजेपी के सीनियर नेता रह चुके हैं. पिता के निधन के बाद से राजनीति में सक्रिय हैं.

Working President Nitin Nabin
अमित शाह के साथ BJP कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन (ETV Bharat)

5 बार विधायक: मात्र 45 साल की उम्र में इस मुकाम तक पहुंचने वाले नितिन नबीन 5 बार विधायक रह चुके हैं. बिहार चुनाव 2025 में पटना के बांकीपुर से बीजेपी के टिकट पर 5वीं चुनाव जीते हैं, 98,299 वोट मिला. आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी को 51,936 वोटों के बड़े अंतर से हराया.

2006 में पहली बार MLA: नितिन नबीन पहली बार 2006 के उपचुनाव में पटना पश्चिम से जीत दर्ज की थी. इस सीट से इनके पिता नबीन किशोर सिन्हा भी विधायक बने थे. 2006 के बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 में नितिन नबीन विधायक बने.

Working President Nitin Nabin
सीएम नीतीश कुमार के साथ BJP कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन (ETV Bharat)

कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी: नितिन नबीन सबसे कम उम्र के नेता होंगे, जिन्हें बीजेपी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है. राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा की उम्र 65 साल है. जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उनकी उम्र करीब 50 साल थी. नितिन नबीन 45 साल की उम्र में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. जेपी नड्डा का कार्यकाल 2020 में खत्म हो गया था. तब से एक्सटेंशन पर चल रहे थे.

पार्टी ने क्यों जताता विश्वास?: बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नितिन नबीन को प्रभारी बनाया था. राज्य में पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की. यह बीजेपी के लिए बड़ी सफलता थी. इसके अलावे संगठन में काम करने का अच्छा अनुभव है. इसलिए पार्टी ने नितिन नबीन पर भरोसा जताया है.

Working President Nitin Nabin
बिहार बीजेपी कार्यालय में नितिन नबीन का स्वागत (ETV Bharat)

14 जनवरी के बाद औपचारिक चुनाव: बीजेपी सूत्रों की माने तो 14 जनवरी के बाद अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन का औपचारिक चुनाव कराया जाएगा. इसके अलावा बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नितिन नबीन के अध्यक्ष पद मुहर लगेगी. राष्ट्रीय परिषद की बैठक अप्रैल महीने में होगी. इससे पहले अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचन की तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

पीएम मोदी ने बधाई दी: राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर पीएम मोदी ने बधाई दी. पीएम ने तारीफ करते हुए कहा कि नितिन नबीन एक युवा और परिश्रमी नेता हैं, जिनके पास संगठन का अच्छा-खासा अनुभव है. बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा है. मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगी.

नीतीश कुमार ने भी बधाई दी: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी बधाई दी. उन्होंने कहा कि नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर शुभकामनाएं हैं. यह खुशी की बात है कि बिहार के रहने वाले को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

पटना में भव्य स्वागत: इधर, पटना पहुंचने पर बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में नितिन नबीन का भव्य स्वागत किया गया. प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय सिंह ने बुके और फूल माला पहनाकर स्वागत किए. इस दौरान ढ़ोल-नगारा भी बजाया गया.

