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12वीं पास डंकी रूट से पहुंचा अमेरिका, अब टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की ली जिम्मेदारी, जानिए कौन है अनिल पंडित ?

पानीपत : मुंबई में फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में पानीपत जिले के गांव रेरकला के रहने वाले अनिल पंडित का नाम सामने आने के बाद पुलिस उसके पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की जांच कर रही है. सोशल मीडिया पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने संबंधी पोस्ट से अनिल पंडित का नाम चर्चा में आया है. हालांकि, पोस्ट की प्रामाणिकता और फायरिंग में उसकी वास्तविक भूमिका की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.

पानीपत के रेरकला गांव का रहने वाला अनिल पंडित : अनिल पंडित का परिवार मूल रूप से गांव रेरकलां का रहने वाला है, जो मतलौडा क्षेत्र में आता है. उसके पिता कृष्ण लाल पंडित और दादा पूरन सिंह पंडित गांव के एक मंदिर में पुजारी में रूप में काम करते थे. ईटीवी भारत की टीम रेरकलां गांव पहुंची और स्थानीय लोगों से अनिल पंडित के बारे में जानकारियां जुटाई.

12वीं तक पढ़ाई, तीन साल पहले अमेरिका गया : ग्रामीणों के अनुसार, परिवार ने आर्थिक संघर्ष के बीच अनिल को बेहतर भविष्य देने के लिए काफी प्रयास किए. बेटे को विदेश भेजने के लिए पिता ने अपना मकान तक बेच दिया था. गांव के सरपंच हरदीप और परिवार के सदस्य विक्रम से मिली जानकारी के अनुसार, अनिल ने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की थी. अनिल 24 साल का है और अविवाहित है. अनिल पहले इटली गया और करीब तीन साल पहले डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचा. विदेश जाने पर परिवार ने अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च किया था. हालांकि, अमेरिका पहुंचने के बाद उसकी गतिविधियों और कथित आपराधिक नेटवर्क से जुड़ने के संबंध में परिवार के पास स्पष्ट जानकारी नहीं है.

अनिल पंडित का कथित पोस्ट (Social Media)

फिरौती के मामले में पिता भी गिरफ्तार हुए थे : अनिल पंडित का नाम इससे पहले पानीपत क्षेत्र के बिहौली में 20 लाख रुपये की फिरौती से जुड़े मामले में सामने आया था. इस मामले में अनिल के पिता कृष्ण लाल पंडित को गिरफ्तार किया गया था. परिवार के सदस्य विक्रम के अनुसार, कृष्ण लाल की तबीयत खराब है और उनका पीजीआई में इलाज चल रहा है. उनके दिल का ऑपरेशन भी हुआ है. परिवार की ओर से जमानत के लिए अर्जी लगाए जाने की जानकारी दी गई है. जमानत की मौजूदा स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.

गांव में खामोशी, पुलिस जुटा रही जानकारी : बताया गया कि अनिल का परिवार कई साल पहले गांव छोड़कर असंध और बाद में करनाल में रहने लगा था. गांव में अब परिवार का मकान नहीं होने की जानकारी भी सामने आई है. मुंबई फायरिंग मामले में अनिल पंडित का नाम सामने आने के बाद गांव में चर्चा और चिंता का माहौल है. ग्रामीण कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं.