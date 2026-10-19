12वीं पास डंकी रूट से पहुंचा अमेरिका, अब टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की ली जिम्मेदारी, जानिए कौन है अनिल पंडित ?
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद अनिल पंडित का नाम सुर्खियों में है, जानिए कौन है अनिल पंडित? पानीपत से राकेश भयाना की रिपोर्ट
Published : October 19, 2026 at 6:38 PM IST
पानीपत : मुंबई में फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले में पानीपत जिले के गांव रेरकला के रहने वाले अनिल पंडित का नाम सामने आने के बाद पुलिस उसके पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की जांच कर रही है. सोशल मीडिया पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने संबंधी पोस्ट से अनिल पंडित का नाम चर्चा में आया है. हालांकि, पोस्ट की प्रामाणिकता और फायरिंग में उसकी वास्तविक भूमिका की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.
पानीपत के रेरकला गांव का रहने वाला अनिल पंडित : अनिल पंडित का परिवार मूल रूप से गांव रेरकलां का रहने वाला है, जो मतलौडा क्षेत्र में आता है. उसके पिता कृष्ण लाल पंडित और दादा पूरन सिंह पंडित गांव के एक मंदिर में पुजारी में रूप में काम करते थे. ईटीवी भारत की टीम रेरकलां गांव पहुंची और स्थानीय लोगों से अनिल पंडित के बारे में जानकारियां जुटाई.
12वीं तक पढ़ाई, तीन साल पहले अमेरिका गया : ग्रामीणों के अनुसार, परिवार ने आर्थिक संघर्ष के बीच अनिल को बेहतर भविष्य देने के लिए काफी प्रयास किए. बेटे को विदेश भेजने के लिए पिता ने अपना मकान तक बेच दिया था. गांव के सरपंच हरदीप और परिवार के सदस्य विक्रम से मिली जानकारी के अनुसार, अनिल ने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की थी. अनिल 24 साल का है और अविवाहित है. अनिल पहले इटली गया और करीब तीन साल पहले डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचा. विदेश जाने पर परिवार ने अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च किया था. हालांकि, अमेरिका पहुंचने के बाद उसकी गतिविधियों और कथित आपराधिक नेटवर्क से जुड़ने के संबंध में परिवार के पास स्पष्ट जानकारी नहीं है.
फिरौती के मामले में पिता भी गिरफ्तार हुए थे : अनिल पंडित का नाम इससे पहले पानीपत क्षेत्र के बिहौली में 20 लाख रुपये की फिरौती से जुड़े मामले में सामने आया था. इस मामले में अनिल के पिता कृष्ण लाल पंडित को गिरफ्तार किया गया था. परिवार के सदस्य विक्रम के अनुसार, कृष्ण लाल की तबीयत खराब है और उनका पीजीआई में इलाज चल रहा है. उनके दिल का ऑपरेशन भी हुआ है. परिवार की ओर से जमानत के लिए अर्जी लगाए जाने की जानकारी दी गई है. जमानत की मौजूदा स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.
गांव में खामोशी, पुलिस जुटा रही जानकारी : बताया गया कि अनिल का परिवार कई साल पहले गांव छोड़कर असंध और बाद में करनाल में रहने लगा था. गांव में अब परिवार का मकान नहीं होने की जानकारी भी सामने आई है. मुंबई फायरिंग मामले में अनिल पंडित का नाम सामने आने के बाद गांव में चर्चा और चिंता का माहौल है. ग्रामीण कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बच रहे हैं.
#WATCH | Mumbai firing incident targeting actor Tiger Shroff | Kota, Rajasthan: Kota SP Tejaswani Gautam says, "We had received input from Mumbai Police that the suspected accused in the firing on actor Tiger Shroff are travelling in a train and the train is about to reach Kota Junction. Within 15-20 minutes of receiving the information, this operation was organised. I formed the teams and the train was identified and searched. All the personnel in Kota City Police were deployed in different teams at different locations. CCTV footage was also made available to us by the Mumbai Police with the help of which, the three accused onboard the train were rounded up. They were questioned and they confessed to the crime. Two of the three accused are residents of Sonipat, Haryana while the third is from Begusarai, Bihar but had been living in Mumbai for the last 3-4 years as a Rapido pilot. The three were detained and Mumbai Police were informed. The Police have reached Kota and we are handing the accused over to Mumbai Police for transit remand. The accused are Rehan, Hritik alias Roshan, and the third is a minor..."— ANI (@ANI) October 19, 2026
पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा ? : पुलिस अधीक्षक मेधा भूषण ने फ़ोन पर बताया कि अनिल पंडित की पूरी पृष्ठभूमि और अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें बाद में मीडिया के साथ साझा किया जाएगा. फिलहाल, मुंबई में हुई फायरिंग और अनिल पंडित के कथित दावे के बीच संबंध की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.
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