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अमेरिका में बैठकर बनाई 'कॉकरोच जनता पार्टी', अब दिल्ली आकर प्रदर्शन, जानिए कौन है अभिजीत दीपके?

दिल्ली की दहलीज पर 'कॉकरोच जनता पार्टी': डिजिटल व्यंग्य से राजनीतिक सरगर्मी तक जानिए पूरी सफर

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जानिए कौन हैं अभिजीत दीपके (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 6, 2026 at 12:00 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली का राजनीतिक पारा इन दिनों न केवल सत्ता के गलियारों में, बल्कि सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में भी चरम पर है. शनिवार को चर्चाओं के केंद्र में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) है. जिसके फॉलोअर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर जुटे हैं.

देखते ही देखते इंटरनेट पर ट्रेंड करने वाली इस के संस्थापक अभिजीत दीपके आज सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंचें हैं. एक ओर जहां राजनीतिक विश्लेषक इसे महज एक डिजिटल कौतुक मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर युवाओं के एक बड़े वर्ग में यह पार्टी चर्चा का विषय बनी हुई है.

जानिए कौन हैं अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके का नाम पिछले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया पर एक पहचान बन चुका है. मूलतः महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से ताल्लुक रखने वाले 30 वर्षीय अभिजीत एक कुशल 'पॉलिटिकल कम्युनिकेटर' माने जाते हैं. पत्रकारिता में स्नातक और अमेरिका की प्रतिष्ठित बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले दीपके के करियर का एक बड़ा हिस्सा भारतीय राजनीति की बारीकियों को समझने में बीता है.

2020 के विधानसभा चुनाव में AAP के लिए निभाई अहम भूमिका

अभिजीत का करियर तब चर्चा में आया जब वे आम आदमी पार्टी (आप) के सोशल मीडिया प्रबंधन टीम का हिस्सा बने. वर्ष 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान AAP के डिजिटल नैरेटिव को धार देने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी. उनके करीबियों के अनुसार, अभिजीत की ताकत कठिन से कठिन डेटा और राजनीतिक घटनाक्रम को सरल, मारक और व्यंग्यात्मक मीम्स में बदलकर जनमानस तक पहुंचाने की रही है.

कैसे सुर्खियों में आई 'कॉकरोच जनता पार्टी'?

इस पार्टी का उदय किसी पारंपरिक चुनाव कार्यालय से नहीं, बल्कि न्यायिक और राजनीतिक टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर हुई प्रतिक्रियाओं से हुआ. कुछ समय पहले सीजेआई की एक टिप्पणी, जिसमें बेरोजगार युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप से 'कॉकरोच' के रूप में संबोधित किया गया था, ने देश भर के युवाओं में एक गहरा घाव छोड़ दिया.

अभिजीत दीपके ने इसी 'अपमानजनक' शब्द को अपना हथियार बनाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर व्यंग्य के जरिए पूछा, "क्या बेरोजगार होना अपराध है?" और इसी के साथ 'कॉकरोच जनता पार्टी' का नाम अस्तित्व में आया. चंद दिनों में ही यह नाम युवाओं की हताशा का प्रतीक बन गया. देखते ही देखते इस पार्टी के डिजिटल फॉलोअर्स की संख्या ने स्थापित राजनीतिक दलों के पेजों को चुनौती देनी शुरू कर दी.

अमेरिका से दिल्ली तक का सफर

अभिजीत लंबे समय से अमेरिका में रह रहे थे. वहां रहते हुए उन्होंने न केवल वैश्विक राजनीति को करीब से देखा, बल्कि एक आम छात्र की तरह करियर के संघर्षों को भी जिया. रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने अमेरिका में कई उच्च-स्तरीय जॉब ऑफर्स को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वे भारत की शिक्षा प्रणाली और बेरोजगारी के ज्वलंत मुद्दों पर मुखर होना चाहते थे. अमेरिका में उनका जीवन एक सामान्य प्रवासी छात्र का रहा, लेकिन भारत की राजनीति पर उनकी नजरें हमेशा टिकी रहीं. उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अक्सर यह तर्क दिया है कि जिस देश में युवा शिक्षित होकर भी सड़कों पर भटक रहा है, वहां की शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है.

जंतर-मंतर पर क्या है योजना?

आज दिल्ली पहुंचे अभिजीत दीपके ने अपने समर्थकों को स्पष्ट किया है कि वे यहां किसी दंगे या अराजकता के लिए नहीं आए हैं. उनका एजेंडा 'शिक्षा मंत्री के इस्तीफे' की मांग को लेकर एक शांतिपूर्ण धरना है. उन्होंने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि वे जंतर-मंतर पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे. अभिजीत का यह कदम भले ही अभी छोटा दिख रहा हो, लेकिन यह संकेत दे रहा है कि भारत की राजनीति में अब 'डिजिटल असंतोष' की एंट्री हो चुकी है. वे इसे कोई दल नहीं, बल्कि एक 'आंदोलन' बताते हैं. दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने किसी भी स्थापित राजनेता को अपनी पार्टी में शामिल करने से इनकार किया है, जिससे यह साफ है कि वे इसे पूरी तरह से एक गैर-पारंपरिक राजनीतिक मंच बनाना चाहते हैं.

सांसद मनोज झा कहते हैं सवाल यह उठता है कि क्या 'कॉकरोच जनता पार्टी' चुनाव लड़ेगी? इनके पास कोई विचारधारा नहीं है. अभिजीत ने अब तक चुनाव लड़ने के बारे में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है. उनके समर्थकों का मानना है कि उनका लक्ष्य व्यवस्था के भीतर सुधार और शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना है.

हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि डिजिटल दुनिया और जमीन की हकीकत अलग होती है. सोशल मीडिया के 'लाइक्स' और 'शेयर्स' को वोट में बदलना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है.

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