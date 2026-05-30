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बिहार सरकार के कई पावर सेंटर? NDA नेताओं के बयान से ही मुश्किल में सम्राट चौधरी?

अरुण कुमार और शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा : पूर्व सांसद अरुण कुमार भी मंत्रिमंडल गठन के बाद चर्चा में रहे. माना जाता है कि वे अपने बेटे को मंत्रिमंडल में जगह दिलाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. हालांकि बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात भी की. उधर शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन भी सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है. अभ्यर्थियों ने पहले निशांत कुमार और बाद में नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिस पर शिक्षा विभाग की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई.

सुर्खियों में नीतीश का 'रिपोर्ट' वाला बयान : हाल ही में नीतीश कुमार का एक बयान भी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा में रहा. उन्होंने उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से रिपोर्ट देने की बात कही थी. हालांकि रिपोर्ट क्या थी और उसका परिणाम क्या हुआ, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो सकी, लेकिन इस बयान ने राजनीतिक अटकलों को जरूर बढ़ा दिया.

विजय सिन्हा की नाराजगी : राजनीतिक हलकों में इसे लेकर विजय सिन्हा के नाराजगी की चर्चा रही है. हाल ही में उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात को भी इसी संदर्भ में देखा गया. दूसरी ओर, बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह मंत्रिमंडल विस्तार के बाद लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जिनसे एनडीए के सहयोगी दल असहज होते दिखे हैं. मंत्री बनने से लेकर जदयू नेतृत्व और विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर उनकी टिप्पणियां चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

पांच घटनाओं ने बढ़ाई चर्चा : राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने एनडीए के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं होने के संकेत दिए हैं. सबसे पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का मामला चर्चा में रहा. पहले उपमुख्यमंत्री रहे विजय सिन्हा को नई सरकार में कृषि मंत्री बनाया गया. इससे पहले भी उनके विभागों में लगातार बदलाव होते रहे हैं.

पटना : बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर एनडीए की एकजुटता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने 15 अप्रैल को पद छोड़कर भाजपा नेता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी. इसके बाद गठबंधन के भीतर से आ रहे कुछ बयानों, स्थानीय निकाय विधान परिषद उपचुनाव में मिली हार और विभिन्न नेताओं की नाराजगी ने राजनीतिक बहस को हवा दे दी है.

विधान परिषद उपचुनाव में हार से बढ़ी बेचैनी : भोजपुर-बक्सर स्थानीय निकाय विधान परिषद उपचुनाव में एनडीए की हार ने राजनीतिक समीकरणों को और चर्चा में ला दिया. मुख्यमंत्री बनने के बाद यह सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पहला चुनाव था, जिसमें गठबंधन को सफलता नहीं मिली. विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया, जबकि एनडीए नेताओं ने इसे स्थानीय परिस्थितियों का परिणाम बताया.

दिल्ली में एकजुटता दिखाने की कोशिश : इन तमाम चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ बैठक की और आगामी विधान परिषद चुनावों की रणनीति पर चर्चा की. इसे गठबंधन की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है.

'सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं' : राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों के बावजूद सरकार को तत्काल कोई खतरा नहीं है. उनका कहना है कि सम्राट चौधरी को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन प्राप्त है, जबकि नीतीश कुमार की सहमति और सहयोग भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है. विशेषज्ञों के अनुसार, भाजपा का शक्ति केंद्र दिल्ली में है, जबकि जदयू के पास भी पर्याप्त विधायक हैं. ऐसे में बिहार सरकार में कई प्रभावशाली शक्ति केंद्र मौजूद हैं और बड़े फैसलों में दोनों दलों के बीच समन्वय जरूरी रहेगा.

''एनडीए सरकार को अभी कोई खतरा नहीं है नीतीश कुमार की मर्जी से ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और BJP के बड़े नेताओं प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक का आशीर्वाद सम्राट चौधरी को मिला हुआ है. एनडीए को प्रचंड बहुमत भी है, लेकिन जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है या फिर मनपसंद विभाग नहीं मिला है उनकी नाराजगी स्वाभाविक है. कुछ लोग आगे की राजनीति को ध्यान में रखकर भी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बयान देते हैं. इन बयानों का कोई खास असर सम्राट चौधरी की सरकार पर होने वाला नहीं है.''- प्रोफेसर रणधीर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

उपचुनाव में हार से सम्राट की स्थिति हुई कमजोर : राजनीतिक विश्लेषक ने ये भी कहा कि उपचुनाव में हार से सम्राट चौधरी की छवि थोड़ी कमजोर जरूर हुई है लेकिन उनके सामने आगे बड़ा चैलेंज है. 10 सीटों पर बिहार विधानपरिषद के चुनाव होने हैं अगर उन सीटों में 10 में 10 पर जीत हासिल कर लेते हैं तो उनकी दमदार नेता की छवि उभरकर आएगी और वह पहले से मजबूत स्थिति में दिखाई देंगे, ठीक वैसे ही जैसे 5 की 5 विधान परिषद की सीट जीतकर उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया था.

''यह जरूर है कि विधान परिषद के उपचुनाव में हार से सम्राट चौधरी की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है लेकिन राज्यसभा के चुनाव में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ही सभी पांचों सीट एनडीए ने जीता था और अब विधान परिषद का 10 सीट का चुनाव होना है, यदि सभी दसों सीट एनडीए जीत लेता है, तो फिर से सम्राट चौधरी की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी.''- प्रोफेसर रणधीर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

राजद को मिला हमला करने का मौका : राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि ''एनडीए के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है और विभिन्न नेताओं के बयान इसका संकेत हैं.'' वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ''एनडीए पूरी तरह एकजुट है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार मजबूती से काम कर रही है.''

शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता आरजेडी (ETV Bharat)

सम्राट पर नीतीश का भरोसा सबसे बड़ा सहारा : बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री होने के बावजूद सरकार गठबंधन के सहयोग से चल रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब तक नीतीश कुमार का भरोसा सम्राट चौधरी पर बना रहेगा, तब तक सरकार के सामने कोई बड़ा संकट नहीं दिखता. हालांकि आगामी विधान परिषद चुनाव और बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव एनडीए के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परीक्षा साबित हो सकते हैं. इन चुनावों के नतीजे गठबंधन की मजबूती और सरकार की राजनीतिक स्थिति का पैरामीटर बनेंगे.

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