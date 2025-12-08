ETV Bharat / bharat

WHO ने पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा को एकीकृत करने की भारत की पहल की सराहना की

आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन मिलकर पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट आयोजित कर रहे हैं. इसमें विभिन्न मुद्दों पर मंथन होगा.

Dr. Poonam Khetrapal, Regional Director Emeritus, WHO South-East Asia Region
WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक एमेरिटस डॉ. पूनम खेत्रपाल (आयुष मंत्रालय)
Published : December 8, 2025 at 7:55 PM IST

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: पारंपरिक दवा को मॉडर्न दवा के साथ जोड़ने की भारत की पहल की तारीफ़ करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सोमवार को कहा कि इस अवधारणा के दुनिया भर में पहले ही अच्छे नतीजे मिले हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक एमेरिटस डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा, ‘‘हम (WHO) सभी सदस्य देशों के साथ पारंपरिक और आधुनिक दवाओं के एकीकरण के बारे में बातचीत कर रहे हैं.

ईटीवी भारत द्वारा पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वास्तव में, हमने दवाओं के पारंपरिक रूपों को कहीं अधिक स्वीकार्यता पाई है. खेत्रपाल के अनुसार, दुनिया भर में साइंटिफिक सबूतों ने पारंपरिक और मॉडर्न मेडिसिन को मिलाने के कदम का समर्थन किया है.

डब्ल्यूएचओ (WHO) के डायरेक्टर-जनरल (DG) की पारंपरिक चिकित्सा पर वरिष्ठ सलाहकार डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा, “हम लगातार इस तरह के एकीकरण की व्यवहार्यता को फॉलो कर रहे हैं.” उन्होंने आगे कहा, “मैंने देखा कि जो मरीज़ हॉस्पिटल आते हैं, वे मॉडर्न मेडिसिन के बजाय पारंपरिक मेडिसिन चुनते हैं और यह सस्ता भी है.”

उल्लेखनीय है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा को एकीकृत करने की केंद्र सरकार की पहल का लगातार विरोध करता रहा है.

खेत्रपाल ने 17-19 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल शिखर सम्मेलन के बारे में भी बात की. खेत्रपाल ने कहा कि 100 से अधिक देशों के शामिल होने से, यह समिट नेशनल हेल्थ सिस्टम में पारंपरिक, पूरक और देसी दवाओं के सबूतों पर आधारित, बराबर और टिकाऊ एकीकरण के लिए एक दशक लंबा रोडमैप तैयार करेगा.

पारंपरिक दवा पर दुनिया भर में निर्भरता को बताते हुए, खेत्रपाल ने रिसर्च, इनोवेशन और रेगुलेटरी मजबूती के जरिए सबूतों की कमी को पूरा करने की तुरंत जरूरत पर जोर दिया.

आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ मिलकर पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरी डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट आयोजित कर रहे हैं, जो 17-19 दिसंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में होगी.

केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा, “यह समिट, भारत के “सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः” के विजन के मुताबिक, इंसानियत की सेहत, खुशी और भलाई के लिए पारंपरिक दवा को मुख्य धारा में लाने के लिए मिलकर किए जा रहे ग्लोबल प्रयास में एक और अहम मील का पत्थर है.”

इस समिट में दुनिया भर के मंत्री, नीति निर्धारक, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स, शोधकर्ता, विशेषज्ञ, इंडस्ट्री के प्रतिनिधि और पेशेवर एक साथ आएंगे. इस समिट में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है.

जाधव ने कहा कि आयुष मंत्रालय अश्वगंधा पर एक खास साइड इवेंट की मेजबानी करेगा. अश्वगंधा भारत के सबसे मशहूर और साइंटिफिक रूप से स्टडी किए गए औषधीय पौधों में से एक है. इसमें पारंपरिक और आजकल के हेल्थ प्रैक्टिस में इसकी अहमियत पर जोर दिया जाएगा.

पारंपरिक दवा में भारत की ग्लोबल लीडरशिप पर जोर देते हुए, जाधव ने कहा कि आयुष सिस्टम आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, और होम्योपैथी—सदियों से लोगों की सेवा कर रहे हैं और आज पूरी दुनिया में पूरी सेहत के लिए भरोसेमंद समाधान के तौर पर पहचाने जाते हैं.

मंत्री ने कहा, “भारत के साथ पार्टनरशिप में गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना, भारत के ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में बढ़ते ग्लोबल भरोसे को दिखाता है.”

समिट में होने वाले विचार-विमर्श के हिस्से के तौर पर, “अश्वगंधा: पारंपरिक ज्ञान से ग्लोबल असर तक – दुनिया के जाने-माने एक्सपर्ट्स के नज़रिए” नाम का एक खास साइड इवेंट भी समिट के दौरान होगा. यह सत्र अश्वगंधा की वैज्ञानिक समझ को गहरा करने के लिए प्रमुख शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और चिकित्सकों को एक साथ लाएगा.

चर्चा में इसके एडाप्टोजेनिक का मतलब है ऐसे प्राकृतिक पदार्थ (जड़ी-बूटियाँ, जड़ें, मशरूम) जो शरीर को शारीरिक, रासायनिक और जैविक तनावों से निपटने और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, तंत्रिका-सुरक्षात्मक और प्रतिरक्षा-नियामक गुणों पर आज के सबूतों पर रोशनी डाली जाएगी, साथ ही पारंपरिक ज्ञान से मिली जानकारी पर भी बात की जाएगी.

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा, "सुरक्षा आकलन पर जोर देने के साथ, इस सेशन का मकसद उच्च गुणवत्ता, साक्ष्य-आधारित अश्वगंधा उत्पाद की वैश्विक स्वीकृति को और आगे बढ़ाना है."

