WHO ने पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा को एकीकृत करने की भारत की पहल की सराहना की

WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक एमेरिटस डॉ. पूनम खेत्रपाल ( आयुष मंत्रालय )

गौतम देबरॉय नई दिल्ली: पारंपरिक दवा को मॉडर्न दवा के साथ जोड़ने की भारत की पहल की तारीफ़ करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सोमवार को कहा कि इस अवधारणा के दुनिया भर में पहले ही अच्छे नतीजे मिले हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक एमेरिटस डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा, ‘‘हम (WHO) सभी सदस्य देशों के साथ पारंपरिक और आधुनिक दवाओं के एकीकरण के बारे में बातचीत कर रहे हैं. ईटीवी भारत द्वारा पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वास्तव में, हमने दवाओं के पारंपरिक रूपों को कहीं अधिक स्वीकार्यता पाई है. खेत्रपाल के अनुसार, दुनिया भर में साइंटिफिक सबूतों ने पारंपरिक और मॉडर्न मेडिसिन को मिलाने के कदम का समर्थन किया है. डब्ल्यूएचओ (WHO) के डायरेक्टर-जनरल (DG) की पारंपरिक चिकित्सा पर वरिष्ठ सलाहकार डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा, “हम लगातार इस तरह के एकीकरण की व्यवहार्यता को फॉलो कर रहे हैं.” उन्होंने आगे कहा, “मैंने देखा कि जो मरीज़ हॉस्पिटल आते हैं, वे मॉडर्न मेडिसिन के बजाय पारंपरिक मेडिसिन चुनते हैं और यह सस्ता भी है.” उल्लेखनीय है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा को एकीकृत करने की केंद्र सरकार की पहल का लगातार विरोध करता रहा है. खेत्रपाल ने 17-19 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल शिखर सम्मेलन के बारे में भी बात की. खेत्रपाल ने कहा कि 100 से अधिक देशों के शामिल होने से, यह समिट नेशनल हेल्थ सिस्टम में पारंपरिक, पूरक और देसी दवाओं के सबूतों पर आधारित, बराबर और टिकाऊ एकीकरण के लिए एक दशक लंबा रोडमैप तैयार करेगा. पारंपरिक दवा पर दुनिया भर में निर्भरता को बताते हुए, खेत्रपाल ने रिसर्च, इनोवेशन और रेगुलेटरी मजबूती के जरिए सबूतों की कमी को पूरा करने की तुरंत जरूरत पर जोर दिया. आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ मिलकर पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरी डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट आयोजित कर रहे हैं, जो 17-19 दिसंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में होगी.