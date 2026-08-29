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भारत में मौसमी H1N1 उछाल के बीच WHO का H5N1 अलर्ट और भी जरूरी

नई दिल्ली में एलएनजेपी हॉस्पिटल में H1N1 के मरीज़ों के इलाज और मैनेजमेंट के लिए बनाए गए एक खास आइसोलेशन वार्ड में एक डॉक्टर मेडिकल इक्विपमेंट चेक करते हुए. ( प्रतीकात्मक- file photo ANI )

दिल्ली के एम्स की पूर्व डॉक्टर मनाली ने कहा, "यह समझने के लिए कि कौन से इन्फ्लूएंजा वायरस फैल रहे हैं और इंसानी सेहत पर उनका क्या असर हो रहा है, निगरानी और टेस्टिंग जरूरी है. यह महामारी की तैयारी और नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है."

पक्षी से इंसान में फैलने में, वायरस के अंदर आने का संभावित रास्ता सांस की नली, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या कंजंक्टिवा के जरिए होता है. “इन्फ्लूएंजा H5N1 वायरस के ज़्यादातर मरीजों में बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया के रेडियोलॉजिकल सबूत के लक्षण दिखते हैं. अक्सर होने वाले गैर श्वसन लक्षणों में डायरिया, उल्टी और पेट दर्द शामिल हैं."

डॉ. मनाली के अनुसार, H5N1 संक्रमण के ज़्यादातर मामले संक्रमित पोल्ट्री को सीधे छूने, बीमार पोल्ट्री को मारने या खाने के लिए तैयार करने, कच्चे खून जैसे कच्चे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खाने, या जिंदा पोल्ट्री के पास जाने से जुड़े होते हैं.

संक्रामक रोग विशेषज्ञ और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉ. मनाली अग्रवाल ने शनिवार को ईटीवी भारत को बताया, "यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलता है और मानव-से-मानव में लगातार संक्रमण की सूचना नहीं मिली है."

इंसानों में संक्रमण ज़्यादातर संक्रमित पक्षियों और दूसरे जानवरों और खराब माहौल के पास जाने से होता है.

“सबसे पहले, हमें यह समझना होगा कि H5N1 क्या है, जिसे “एवियन इन्फ्लूएंजा” या “बर्ड फ्लू” के नाम से भी जाना जाता है? एवियन इन्फ्लूएंजा या H5N1 इन्फ्लूएंजा वायरस का एक सबटाइप है जो पक्षियों और मैमल्स को इन्फेक्ट करता है, जिसमें कुछ मामलों में इंसान भी शामिल हैं. "

मजबूत लैबोरेटरी नेटवर्क और पूर्व-चेतावनी प्रणालियों का महत्व सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि मौसमी इन्फ्लूएंजा और बार-बार होने वाले बर्ड आउटब्रेक का एक साथ अनुभव, मज़बूत लैबोरेटरी नेटवर्क और पूर्व-चेतावनी प्रणालियां की अहमियत दिखाता है.

हालांकि, 2026 में अब तक भारत से H5N1 का कोई मामला मनुष्य में रिपोर्ट नहीं किया गया है.

आम लोगों के लिए H5N1 का खतरा कम है, लेकिन भारत का हालिया इतिहास दिखाता है कि लगातार निगरानी क्यों जरूरी है. डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार, 2020-2024 के बीच भारत में एवियन इन्फ्लूएंजा ए (H5N1) के कारण एक मौत और 2025 में दो मौतें हुईं. आनुवंशिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि क्लेड 2.3.2.1ए से संबंधित वायरस है, जो इस क्षेत्र में प्रसारित होने वाला एक वंश है.

भारत के लिए चिंता भारत के लिए यह चिंता सिर्फ थ्योरी की नहीं है. पोल्ट्री और दूसरे पक्षियों में बर्ड फ्लू फैलने की खबरें आई हैं. केंद्र सरकार ने 2024 और 2025 में एवियन इन्फ्लूएंजा के फैलने की रिपोर्ट दी थी. हाल ही में, केरल के पोल्ट्री फार्मों में H5N1 के 11 मामले सामने आए, जिनमें 54,000 से ज़्यादा पक्षियों की मौत हो गई, और एहतियात के तौर पर हजारों और पक्षियों को मार दिया गया.

बैठक में पक्षियों में H5N1 के लगातार फैलने और जानवरों से इंसानों में फैलने की संभावना के बीच सर्विलांस डेटा को तेजी से सार्वजनिक स्वास्थ्य के फैसलों में बदलने के तरीकों पर विचार किया गया.

हाल ही में हुई राष्ट्रीय इन्फ्लूएंजा केंद्र और इन्फ्लूएंजा सर्विलांस की 19वीं क्षेत्रीय बैठक में 150 से ज़्यादा इन्फ्लूएंजा एक्सपर्ट्स, लैब साइंटिस्ट्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी ने हिस्सा लिया. यह बैठक डब्ल्यूएचओ के दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय ऑफिस ने मिलकर 25 से 27 अगस्त तक आयोजित की थी.

नई दिल्ली: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एशिया-प्रशांत देशों से बहुत ज़्यादा खतरनाक एवियन इन्फ्लूएंजा ए (H5N1) के खिलाफ तैयारी मजबूत करने की ताजा अपील भारत के लिए और भी अहम हो गई है, जहां एक ही समय में बर्ड फ्लू के बार-बार फैलने और मौसमी (H.1) में N1 इन्फ्लूएंजा में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

बीमार या मरे हुए पक्षियों और जानवरों के साथ गैर-जरूरी संपर्क से बचें, और कभी भी बीमार दिखने वाले या अचानक मर चुके पक्षियों को न छुएं, न काटें, न ले जाएं और न ही खाएं.

जो लोग पोल्ट्री के साथ मिलकर काम करते हैं (किसान, पोल्ट्री श्रमिक, जानवरों के डॉक्टर और जानवरों की सेहत से जुड़े लोग) उन्हें ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है और जब संपर्क में आना जरूरी हो, तो उन्हें सही पीपीई, जिसमें दस्ताने, बचाव के कपड़े और सांस लेने की सुरक्षा शामिल है, का इस्तेमाल करना चाहिए.

रेगुलर हाथ साफ रखना ज़रूरी है, खासकर पक्षियों, जानवरों या खराब सतहों के संपर्क में आने के बाद.

बिना धुले हाथों से आंख, नाक या मुंह को छूने से बचें.

ठीक से पका हुआ पोल्ट्री, मीट और अंडे खाने के लिए सुरक्षित रहते हैं, लेकिन कच्चे या ठीक से पके हुए पोल्ट्री उत्पाद और बिना पाश्चुरीकृत दूध से बचना चाहिए. पक्षियों की किसी भी असामान्य मौत की सूचना खुद से लेने के बजाय जानवरों के डॉक्टर या सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को देनी चाहिए.

अगर किसी को बीमार या मरे हुए पक्षियों या पोल्ट्री के ज़्यादा संपर्क में आने के बाद बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, कंजंक्टिवाइटिस या इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी हो जाए, तो तुरंत मेडिकल मदद लें और जानवर के संपर्क में आने के बारे में साफ-साफ बताएं.

H1N1 और H5N1 शुरू में एक जैसे दिख सकते हैं, इसलिए, जल्दी पहचान, सही टेस्टिंग, संकेत मिलने पर आइसोलेशन और समय पर एंटीवायरल इलाज बहुत जरूरी हो सकता है.

डब्ल्यूएचओ ने जोर दिया है कि असरदार वन हेल्थ कोऑर्डिनेशन जिसमें इंसान, जानवर और पर्यावरण से जुड़े स्वास्थ्य अधिकारियों को जोड़ा जाता है, जूनोटिक खतरों का पता लगाने के लिए बहुत जरूरी है इससे पहले कि वे और फैलें. संगठन ने यह भी बताया कि H5N1 का इंसानों से इंसानों में लगातार फैलने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन इन्फ्लूएंजा वायरस बढ़ सकते हैं, जिससे लगातार मॉनिटरिंग जरूरी हो जाती है.

डॉ. तमोरिश कोले (ETV Bharat)

H5N1-A एक अलग इन्फ्लूएंजा खतरे के बारे में चेतावनी देता है

ईटीवी भारत से बात करते हुए, एक और जाने-माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एशियन सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के पूर्व अध्यक्ष और सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन इंडिया (SEMI) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. तमोरिश कोले ने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य प्रहरी की अपील को H1N1 की स्थिति पर प्रतिक्रिया के तौर पर नहीं, बल्कि एक अलग इन्फ्लूएंजा के खतरे के बारे में चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए.

“H1N1 एक मौसमी ह्यूमन इन्फ्लूएंजा वायरस है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैलता है, जबकि H5N1 मुख्य रूप से एक एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस है जो कभी-कभी संक्रमित पक्षियों या खराब माहौल से इंसानों में फैल सकता है."

डॉ. कोले ने कहा, "भारत के लिए यह खास तौर पर जरूरी है क्योंकि यहां पोल्ट्री सेक्टर बहुत बड़ा है, यहां घर के पीछे पोल्ट्री होती है, जीवित पक्षियों के बाजार हैं, प्रवासी पक्षियों के रास्ते और बार-बार होने वाला मानव-पशु संपर्क लगा रहता है."

भारतीय पक्षियों में H5N1 का पहले ही पता चल चुका है, जिसमें बहुत ज़्यादा रोगजनक क्लैड 2.3.4.4बी वायरस शामिल हैं, जिससे इंसानों के संपर्क में आने और, शायद, वायरल अनुकूलन के मौके बन रहे हैं. इसलिए H1N1 की एक साथ मौजूदगी इन्फ्लूएंजा सर्विलांस को कम नहीं बल्कि और भी जरूरी बनाती है, और अस्पतालों और लैबोरेटरी को आम मौसमी इन्फ्लूएंजा को असामान्य इन्फ्लूएंजा ए इन्फेक्शन से अलग करने की जरूरत होती है.

डॉ. कोले ने कहा, “भारत को एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को और मजबूत करना चाहिए, जिसमें इंसानी, जानवरों और पर्यावरण की निगरानी को शामिल किया जाए, ताकि किसी भी जूनोटिक बीमारी का जल्दी पता लगाया जा सके और इंसान से इंसान में फैलने से पहले ही उसे रोका जा सके.”

प्रयोगशाला-पुष्टि मानव H5N1 संक्रमण

भारत में पिछले दो H5N1 संक्रमण का जिक्र करते हुए, डॉ. कोले ने कहा, “भारत में 2003 से अब तक तीन लैब से कन्फर्म हुए मानव H5N1 संक्रमण रिकॉर्ड किए गए हैं, और तीनों ही जानलेवा रहे हैं."

पहला मामला 2021 में हरियाणा में एक बच्चे का था, जिसे सांस की गंभीर बीमारी और एआरडीएस हो गया और उसकी मौत हो गई, जबकि 2025 में दो और जानलेवा इंसानों में संक्रमण की रिपोर्ट मिली. हालांकि मामलों की संख्या बहुत कम है, लेकिन H5N1 संक्रमण की ज़्यादा गंभीरता एक गंभीर चिंता की बात है.”

उन्होंने कहा कि दुनिया भर में, डब्ल्यूएचओ ने सैकड़ों कन्फर्म इंसानों में संक्रमण की रिपोर्ट दी है, जिसमें पहले से ही केस-मृत्यु अनुपात बहुत ज़्यादा रहा है, हालांकि इसे भविष्य में बड़े पैमाने पर फैलने पर होने वाली अनुमानित मौत की दर के तौर पर नहीं समझना चाहिए.

जरूरी बात यह है कि अभी इंसान से इंसान में लगातार फैलने का कोई सबूत नहीं है, और कुल मिलाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य का खतरा कम बना हुआ है.

डॉ. कोले ने कहा, "इसलिए चिंता की बात यह नहीं है कि भारत आज H5N1 महामारी का सामना कर रहा है, बल्कि यह है कि हर इंसानी संक्रमण वायरस को बदलने या म्यूटेशन पाने का मौका देता है जिससे उसकी फैलने की क्षमता बदल सकती है; इसलिए इन तीन जानलेवा मामलों को एक मज़बूत निगरानी और तैयारी का सिग्नल माना जाना चाहिए, न कि लोगों में घबराहट का कारण."

डब्ल्यूएचओ की क्षेत्रीय बैठक में, भारत ने दिखाया कि कैसे इन्फ्लूएंजा सर्विलांस को एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IHIP) के साथ जोड़ने से एनालिसिस और विज़ुअलाइजेशन के लिए लगभग रियल-टाइम डेटा मिलता है, जिससे इन्फ्लूएंजा के ट्रेंड और फैलने का तेज़ी से पता लगाने में मदद मिलती है.

भारत H1N1 से निपटने के साथ-साथ पक्षियों में H5N1 के फैलने पर भी नजर रख रहा है, इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि सर्विलांस सिस्टम को यह पक्का करना चाहिए कि किसी भी अजीब इन्फ्लूएंजा सिग्नल की तेजी से पहचान हो, उसकी जांच हो और उस पर कार्रवाई हो.

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