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MRP कौन तय करता है? कैंसर दवा की कीमत सीमित करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सवाल उठाया कि कैंसर विरोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को सीमित करने में सरकार को वर्षों क्यों लग गए. साथ ही कोर्ट ने दवा मूल्य निर्धारण नीतियों की मानवीय लागत पर दुख जताया. अदालत ने एक कैंसर मरीज के मामले का जिक्र किया, जिसके पति (जो खुद एक दवा वितरक हैं) को कथित तौर पर एक निजी अस्पताल से 1.3 लाख रुपये में एक इंजेक्शन खरीदने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि उन्होंने खुद वही दवा ₹11,000 में हासिल कर ली थी.

यह देखते हुए कि ये लोगों का जीवन है, व्यापार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कितने मरीजों को पीड़ा सहनी पड़ी होगी या जान गंवानी पड़ी होगी, जबकि सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में जिसे उसने अत्यधिक मुनाफाखोरी करार दिया था, उस पर चुप रही.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "MRP कौन तय करता है? अंतर को कौन पूरा करता है, कृपया बताइए? 400% का अंतर—इसका औचित्य कौन देता है? ₹11,000 से ₹1,30,000 तक. नीति केवल एक ही तर्क पर आधारित है: कॉर्पोरेट को लाभ पहुंचाना." इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने की. पीठ देश में दवाओं की कीमत के मुद्दे को उठाने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं. सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) का फैसला इस अदालत के हस्तक्षेप के बाद आया हुआ लगता है और ऐसा लगता है कि NPPA पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है. रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने स्टॉकिस्ट (Stockist)/वितरक या अस्पताल को दवा की शुरुआती लागत पर 137 कैंसर की दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर 30 प्रतिशत की सीमा की घोषणा की है. जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने कैंसर की दवाओं की कीमतों को सीमित करने की बात को प्रमुखता से सामने रखा, वहीं दूसरी तरफ पीठ ने निजी अस्पतालों द्वारा किए जाने वाले शोषण और मानवीय पीड़ा की एक दर्दनाक कहानी बयां की.