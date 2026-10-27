MRP कौन तय करता है? कैंसर दवा की कीमत सीमित करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 137 कैंसर की दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर 30 प्रतिशत की सीमा की घोषणा की है.
By Sumit Saxena
Published : October 27, 2026 at 8:49 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सवाल उठाया कि कैंसर विरोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को सीमित करने में सरकार को वर्षों क्यों लग गए. साथ ही कोर्ट ने दवा मूल्य निर्धारण नीतियों की मानवीय लागत पर दुख जताया. अदालत ने एक कैंसर मरीज के मामले का जिक्र किया, जिसके पति (जो खुद एक दवा वितरक हैं) को कथित तौर पर एक निजी अस्पताल से 1.3 लाख रुपये में एक इंजेक्शन खरीदने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि उन्होंने खुद वही दवा ₹11,000 में हासिल कर ली थी.
यह देखते हुए कि ये लोगों का जीवन है, व्यापार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कितने मरीजों को पीड़ा सहनी पड़ी होगी या जान गंवानी पड़ी होगी, जबकि सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में जिसे उसने अत्यधिक मुनाफाखोरी करार दिया था, उस पर चुप रही.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "MRP कौन तय करता है? अंतर को कौन पूरा करता है, कृपया बताइए? 400% का अंतर—इसका औचित्य कौन देता है? ₹11,000 से ₹1,30,000 तक. नीति केवल एक ही तर्क पर आधारित है: कॉर्पोरेट को लाभ पहुंचाना."
इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने की. पीठ देश में दवाओं की कीमत के मुद्दे को उठाने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं.
सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) का फैसला इस अदालत के हस्तक्षेप के बाद आया हुआ लगता है और ऐसा लगता है कि NPPA पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है.
रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने स्टॉकिस्ट (Stockist)/वितरक या अस्पताल को दवा की शुरुआती लागत पर 137 कैंसर की दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर 30 प्रतिशत की सीमा की घोषणा की है.
जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने कैंसर की दवाओं की कीमतों को सीमित करने की बात को प्रमुखता से सामने रखा, वहीं दूसरी तरफ पीठ ने निजी अस्पतालों द्वारा किए जाने वाले शोषण और मानवीय पीड़ा की एक दर्दनाक कहानी बयां की.
जस्टिस मेहता ने भाटी से कहा, "एक ऐसी जानकारी जो हर किसी को परेशान कर सकती है. कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाले एक खास इंजेक्शन का एक मेडिकल डीलर. उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी और एक बहुत ही प्रसिद्ध अस्पताल में इलाज करा रही थी. हम अस्पताल का नाम नहीं लेंगे. उसने अस्पताल के अधिकारियों से अनुरोध किया कि 'मैं खुद एक डीलर हूं, और यह इंजेक्शन मुझे 11,000 रुपये में मिलता है'... अस्पताल ने वह इंजेक्शन देने से इनकार कर दिया और उसके लिए 1.30 लाख रुपये का शुल्क लिया. क्या आप इस लूट का कोई औचित्य बता सकते हैं, कृपया? इसीलिए हम व्यथित हैं... यह एक महीने पहले का उदाहरण है."
जस्टिस मेहता ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे जनता दिन में सपना देख रही है कि उन्हें कभी DPCO (दवा (मूल्य नियंत्रण) आदेश) से लाभ मिलेगा. पीठ ने पूछा, "हम एक समाजवादी सरकार की व्यवस्था में हैं. यह अंतर किसके फायदे के लिए पैदा किया जा रहा है... इसमें एक और घटक है: कॉर्पोरेट अस्पतालों का कमीशन. यह निर्माताओं द्वारा प्रदान किया जाता है... नुकसान किसे होता है?"
भाटी ने कहा कि प्राधिकरण का कार्य ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) को लागू करना है. जस्टिस मेहता ने कहा, "DPCO को हर दवा और हर उपकरण पर लागू क्यों नहीं किया जाता? हर चीज को DPCO के दायरे में लाएं, आपके पास अधिकतम 16% का मार्जिन है."
पीठ को यह सूचित किया गया था कि DPCO के अंतर्गत प्रत्येक दवा आती है, चाहे वह अनुसूचित हो या गैर-अनुसूचित, लेकिन डीपीसीओ स्वयं विचार करता है. जस्टिस मेहता ने कहा, "गैर-अनुसूचित दवाएं इसके दायरे से बाहर रहेंगी."
12 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैंसर रोधी दवाओं के ट्रेड मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30 प्रतिशत पर सीमित करने पर केंद्र का जवाब "खुशी की बात तो बिल्कुल भी नहीं है" और यह सवाल उठाया कि सरकार अन्य दवाओं के ट्रेड मार्जिन पर सीमा क्यों नहीं लगा सकती.
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