WHO ने सभी देशों से SARS-CoV-2 की शुरुआत का पता लगाने के लिए सबूत शेयर करने की अपील की

SARS-CoV-2 से संक्रमित जानवरों से इंसानों में वायरस फैला विशेषज्ञ के मुताबिक, RaTG13 नाम का एक बीटाकोरोनावायरस, जिसका 96.1 प्रतिशत जेनेटिक कोड SARS-CoV-2 से मिलता है, 2013 में चीन में पहचाना गया था. (बीटाकोरोनावायरस वह जीनस है जिससे SARS-CoV-2 जुड़ा है.)

SAGO एक्सपर्ट्स की जांच में SARS-CoV-2 की शुरुआत के पीछे चार साइंटिफिक रूप से भरोसेमंद परिकल्पना मिलीं.

वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने हाल ही में एक वैश्विक बहुविषयक विज्ञान पत्रिका नेचर में छपी एक रिपोर्ट में कहा, “हमने वायरस के जीनोमिक्स और विकासवादी जीव विज्ञान का भी आकलन किया, साथ ही इस बात का भी आकलन किया कि वायरस किसी लैब या रिसर्च से जुड़ी घटना के ज़रिए बाहर आया हो.”

“मानव आबादी में SARS-CoV-2 की उत्पत्ति की जांच करने के लिए, हमने शुरुआती मामलों और क्लिनिक ​​अध्ययनों की रिपोर्ट का मूल्यांकन किया. हमने इन्फेक्शन के संभावित सोर्स की जांच की, जिसमें जानवरों के जलाशयों, मध्यस्थ पोषक, कीड़े-मकौड़े और पर्यावरणीय स्रोत शामिल थे.

SAGO बनाने वाले 27 देशों के 27 स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने यह पता लगाने के लिए सभी सही संभावनाओं की जांच की कि ऐसा क्या हुआ था, ताकि दुनिया भविष्य में महामारी और महामारियों को बेहतर ढंग से रोक सके.

SAGO का गठन डब्ल्यूएचओ के डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने नवंबर 2021 में SAGO की स्थापना की और इसे दो चीजों को चलाने के लिए एक गाइडिंग फ्रेमवर्क डिजाइन करने का काम दिया, जिसमें SARS-CoV-2 की शुरुआत का पता लगाने की लगातार कोशिश और इस बात की जांच शामिल है कि उभरते और फिर से उभरने वाले रोगजनकों बड़े पैमाने पर कैसे पैदा होते हैं.

जैकब ने कहा, "डब्ल्यूएचओ ने SARS-CoV-2 की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करने के लिए अन्य देशों का दौरा किया होगा."

आईसीएमआर के पूर्व डायरेक्टर जनरल के अनुसार, डब्ल्यूएचओ के लिए यह मुद्दा उठाना और दूसरे देशों से सबूत मांगने में कुछ गैर-वैज्ञानिक तात्कालिकताएं हो सकती हैं.

जैकब ने कहा, “मुझे हैरानी हो रही है. क्योंकि, इस समय तक, डब्ल्यूएचओ के पास SARS-CoV-2 कैसे, कब और कहां शुरू हुआ, इस बारे में सारी जानकारी और साइंटिफिक सबूत होने चाहिए. इतने सालों बाद, ग्लोबल हेल्थ वॉचडॉग इस मुद्दे को क्यों हाईलाइट कर रहा है.”

ईटीवी भारत से बात करते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के पूर्व डायरेक्टर जनरल डॉ. टी जैकब जॉन ने हालांकि डब्ल्यूएचओ के नए कदम पर हैरानी जताई.

उन्होंने कहा कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, डब्ल्यूएचओ को चीन से वुहान के मार्केट में बेचे जाने वाले जानवरों, लैब में बायोसेफ्टी की स्थिति और वुहान में किए गए काम के बारे में जरूरी जानकारी नहीं मिली है. टेड्रोस ने कहा, "SARS-CoV-2 की शुरुआत का पता लगाने का काम जारी है, और डब्ल्यूएचओ सभी देशों से बिना किसी रोक-टोक के कोई भी सबूत शेयर करने की अपील करता है."

डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने कहा, "डब्ल्यूएचओ साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन्स ऑफ नोवेल पैथोजेन्स (SAGO) के सदस्य इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक और जानकारी नहीं मिलती, तब तक इस बारे में कोई पक्का यकीन नहीं हो सकता कि SARS-CoV-2 कैसे, कब और कहां शुरू हुआ."

डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 महामारी के पीछे वायरस SARS-CoV-2 की उत्पत्ति के बारे में अधिक जानकारी की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है.

नई दिल्ली: बार-बार अनुरोध करने के बाद भी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को चीन से वुहान के मार्केट में बेचे जाने वाले जानवरों, लैब में बायोसेफ्टी की स्थिति और वुहान में किए गए काम के बारे में जरूरी जानकारी नहीं मिली है. डब्ल्यूएचओ द्वारा बनाए गए साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन ऑफ नोवेल पैथोजेन्स (SAGO) ने सभी देशों से अपील की है कि वे SARS-CoV-2 कैसे, कब और कहां शुरू हुआ, इस बारे में पता लगाने के लिए बिना किसी रोक-टोक के कोई भी सबूत शेयर करें.

“BANAL-52 नामक एक अन्य स्ट्रेन, जो SARS-CoV-2 के साथ अपने आनुवंशिक कोड का 96.8 प्रतिशत साझा करता है, 2020 में लाओस में पहचाना गया था. एक्सपर्ट्स ने कहा, "इससे पता चलता है कि चीन या दक्षिण-पूर्व एशिया में चमगादड़ों में फैल रहे इसी तरह के स्ट्रेन शायद बीच के जानवरों या सीधे इंसानों में फैल गए होंगे."

एक्सपर्ट्स ने कहा कि वुहान के हुआनान सीफूड मार्केट की वायरस के शुरुआती ट्रांसमिशन और शुरुआती फैलाव में अहम भूमिका थी.

SAGO एक्सपर्ट्स ने कहा, “दिसंबर 2019 में ज्ञात शुरुआती मानव मामलों में से 60 प्रतिशत से अधिक ऐसे लोग शामिल थे जो बाजार में काम करते थे, वहां खरीदारी करते थे, उसके पास रहते थे या उनका इससे कोई अन्य महामारी विज्ञान संबंध था."

उन्होंने कहा, "1 जनवरी 2020 से पहले लैब टेस्टिंग या क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर कम से कम 175 लोगों में इस बीमारी का पता चला था."

SARS-CoV-2 को आयातित वस्तुओं के माध्यम से विदेशों से चीन के पशु बाजारों में लाया गया था “पिछले साल अप्रैल में, चीनी सरकार ने SARS-CoV-2 के सबसे संभावित स्रोत के रूप में इस मार्ग का समर्थन किया था. लेकिन महामारी शुरू होने के लगभग छह साल बाद, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मौजूद वैज्ञानिक सबूत इस परिकल्पना को सपोर्ट नहीं करते हैं,” SARS-CoV-2 का पता फ्रोजन सामान पर चला, लेकिन महामारी के कुछ ही महीनों बाद, जब वायरस इंसानों में पहले से ही फैल चुका था.

इस समय तक, संक्रमित लोगों की सतहें खराब हो सकती हैं. साथ ही, उन्होंने कहा कि इस बात का कोई और सबूत नहीं मिला है कि SARS-CoV-2 इंसानों में फ्रोजन प्रोडक्ट्स से फैला हो, यह महामारी की शुरुआत में हुआनान सीफूड मार्केट, वुहान के किसी दूसरे मार्केट या कहीं और हुआ हो.

SARS-CoV-2 की उत्पत्ति एक आकस्मिक लैब-संबंधित घटना से हुई

एक्सपर्ट्स ने कहा कि इस परिकल्पना का आकलन करने के लिए जरूरी अधिकतर जानकारी WHO या SAGO को उपलब्ध नहीं कराई गई है. डब्ल्यूएचओ ने चीनी सरकार से बार-बार अनुरोध किया है कि वह रिसर्च-लैब स्टाफ के हेल्थ रिकॉर्ड, बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल, और वुहान में लैब्स के सुरक्षा प्रक्रियाओं को सत्यापित करने के लिए किए गए ऑडिट या स्वतंत्र निरीक्षण जारी करे.

इनमें वुहान में चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शामिल हैं, जो चमगादड़ कोरोनावायरस के लिए एक अग्रणी अनुसंधान केंद्र है. एक्सपर्ट्स ने कहा, “नवंबर 2021 में SAGO के लॉन्च के बाद से, सरकार ने हमें वह जरूरी जानकारी नहीं दी है, जिसकी हमने जैव सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए मांग की थी.”

SARS-CoV-2 की शुरुआत लैब में वायरस के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ से हुई थी

SAGO ने SARS-CoV-2 के जीनोम संरचना पर रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया, साथ ही उन पब्लिकेशन्स का भी विश्लेषण किया जिनमें इस बात की संभावना बताई गई थी कि रिवर्स जेनेटिक्स के जरिए इसमें छेड़छाड़ की गई थी.

इसमें वायरस के जाने-पहचाने जीन या नियामक तत्वों में बदलाव करना शामिल है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उत्परिवर्तन इसके गुणों को कैसे बदल देते हैं. ऐसे बदलाव वायरस को कम पैथोजेनिक बनाने के लिए किए जा सकते हैं, जैसे, या स्टडी करने में आसान बनाने के लिए.

एक्सपर्ट्स ने कहा, “हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि प्रयोगात्मक मैनिपुलेशन से पैदा हुआ SARS-CoV-2, स्वाभाविक रूप से होने वाले उत्परिवर्तन या पुनर्संयोजन इवेंट से पैदा होने के मुकाबले ज़्यादा संभावित परिदृश्य था.”

उन्होंने कहा कि सिर्फ पक्की साइंटिफिक रिसर्च ही, न कि अंदाजा या राजनीतिक राय, इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेगी कि एक वायरस, जिसके बारे में अनुमान है कि 2022 के आखिर तक 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान ले लेगा, और जिससे ग्लोबल इकॉनमी को यूएस16 ट्रिलियन तक का नुकसान हुआ, कहां से आया.

SAGO एक्सपर्ट्स ने कहा, “अगर दुनिया सच में जवाब चाहती है, तो उसे ऐसी जानकारी और डेटा देना होगा जिससे सख्त साइंटिफिक रिसर्च मुमकिन हो सके.”

भारत भी SARS-CoV-2 (कोविड-19) से बुरी तरह प्रभावित हुआ था. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 27 मार्च 2023 तक, भारत में कुल 4,47,05,952 पुष्ट कोविड-19 मामले सामने आए थे, जिनमें 5,30,837 मौतें शामिल थीं. 2025 में, भारत में कोविड-19 के कारण कुल 189 मौतें हुईं. केरल (2), तमिलनाडु (1) और पश्चिम बंगाल (1) सहित चार राज्यों में वर्तमान में कुल 4 सक्रिय कोविड-19 मामले हैं.

