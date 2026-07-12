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वियतनाम नाव हादसा, विजय ने तमिलनाडु के 10 पीड़ित परिवारों की मदद के लिए निर्देश दिए

केंद्र सरकार वियतनाम नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के शवों को स्वदेश लाने के लिए कदम उठा रही है.

Vietnam boat accident
वियतनाम नाव हादसे में तमिलनाडु के रहने वाले 10 लोगों की मौत हो गई. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 12, 2026 at 1:20 PM IST

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चेन्नई: वियतनाम में नाव हादसे में मारे गए 10 तमिल लोगों के नाम और पते समेत डिटेल्स जारी कर दी गई है. भारतीय दूतावास ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि कल शाम (11 जुलाई) वियतनाम में फु क्वोक आइलैंड के पास हुए बोट एक्सीडेंट में तमिलनाडु के 10 लोगों समेत 15 भारतीयों की मौत हो गई.

ये लोग टूरिस्ट ट्रिप पर थे. यह हादसा हान माई रोड न्गोई इलाके से करीब 400 मीटर दूर हुआ, जिसमें 32 टूरिस्ट और 4 क्रू मेंबर सवार थे. वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर ने पीड़ित परिवारों के लिए तुरंत राहत पहुंचाने और एक्सीडेंट के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं.

Vietnam boat accident
वियतनाम नाव हादसे में तमिलनाडु के रहने वाले पीड़ितों के नाम (ETV Bharat)

इस बीच केंद्र और तमिलनाडु सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को जानकारी और जरूरी मदद देने के लिए कदम उठाए हैं. इसके अलावा वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में इंडियन कॉन्सुलेट में एक कंट्रोल रूम और हनोई में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है. हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं.

मुख्यमंत्री विजय ने वियतनाम में नाव हादसे में फंसे तमिलों को जरूरी मदद देने का आदेश दिया है. इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने अब हादसे में मारे गए तमिलनाडु के 10 लोगों के नाम, उम्र और जिलों की जानकारी ऑफिशियली जारी कर दी है.

डिंडीगुल जिले के पलानी के रहने वाले मुरुगाप्रभु (42) और निर्मलकुमार, दोनों एक मशहूर सेलफोन कंपनी (लावा) के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम कर रहे थे. सेलफोन कंपनी उन्हें उनके शानदार बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए वियतनाम की ट्रिप पर ले गई थी. हादसे में मुरुगाप्रभु की मौत हो गई, जबकि निर्मलकुमार को सुरक्षित बचा लिया गया.

विनय कुमार (47) कन्निका परमेश्वरी स्ट्रीट, सैदापेट, वेल्लोर जिले के रहने वाले हैं. वह वेल्लोर मेन बाजार में ज्वेलरी की दुकान चलाते थे और एक मशहूर मोबाइल फ़ोन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर भी थे. उनकी पत्नी जयंती और 13 साल की एक बेटी है. विनय कुमार जो एक ट्रिप पर थे, ने अपने परिवार से कहा कि वह दो दिन में घर लौट आएंगे. इस मामले में विनय कुमार की पहचान नाव हादसे में मरने वालों में से एक के तौर पर हुई है.

मरने वालों में पुथुर अंबू नगर, एडामलाईपट्टी, त्रिची जिले के अझागुराजन, थिरुवनाइक्कवल, श्रीरंगम इलाके के बालाजी और भीमनगर इलाके के शेख अब्दुल्ला शामिल हैं, ये तीनों लावा कंपनी में काम करते थे.

हमने सिर्फ सुबह बात की थी - ससुर की आँखों में आँसू

अझागुराजा के ससुर ने रिपोर्टर्स को बताया, 'मेरे दामाद अझागुराजा 8 तारीख को त्रिची छोड़कर वियतनाम चले गए थे. उन्होंने कल सुबह हमसे फोन पर बात भी की थी लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शाम को इतनी दुखद घटना हो जाएगी.'

रामनाथपुरम के सांसद नवसकानी ने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं जताईं. उस समय उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मृतकों के शवों को जल्द वापस लाने की अपील की है. केंद्र सरकार को मृतकों के शवों को जल्द वापस लाने के लिए एम्बेसी के जरिए इंतजाम करना चाहिए.'

बिजनेसमैन सेंथिलकुमार (उम्र 45) धर्मपुरी जिले के कडटूर इलाके के रहने वाले हैं. वह एक खास सेलफ़ोन ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम करते थे. उनके पिता एक रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं. सेलफोन की बिक्री में रिकॉर्ड बनाने के लिए कंपनी उन्हें टूर पर ले गई थी. टूर पूरा करने के बाद उन्हें 12 जुलाई को घर लौटना था. इस बीच शनिवार को जब उनका जन्मदिन था इतना बड़ा हादसा हो गया. इस घटना के उनके परिवार को तोड़ दिया.

श्रीधर सलेम जिले के अझापुरम के रामकृष्ण सलाई के रहने वाले थे. श्रीधर के दो बच्चे हैं, कार्तिक और हरिनी. कार्तिक ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी में काम करते हैं और हरिनी स्कॉटलैंड में एक कंपनी में. कहा जाता है कि दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है. लावा अपने सबसे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स को वियतनाम की एक मजेदार ट्रिप पर ले गया, वहीं सेलफोन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर श्रीधर की भी नाव हादसे में मौत हो गई.

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