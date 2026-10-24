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कौन है गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया? हरियाणा STF के इनपुट पर अमेरिका के लास वेगास में गिरफ्तार

HIMANSHU BHAU ( Etv Bharat )

चंडीगढ़/नई दिल्ली: दो वांछित गैंगस्टरों हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया को अमेरिका में हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई है. दोनों को 22 अक्टूबर को अमेरिका के लास वेगास क्षेत्र में पकड़ा गया. इस कार्रवाई में हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) से मिले इनपुट की अहम भूमिका बताई जा रही है. अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी ICE की मदद से हुई कार्रवाई के बाद अब भारतीय एजेंसियां दोनों को भारत लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में जुटी हैं.

हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया गिरफ्तार: हिमांशु भाऊ हरियाणा और दिल्ली में कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित है. वहीं, नीरज फरीदपुरिया का नाम भी हत्या समेत कई आपराधिक मामलों में सामने आ चुका है. दोनों की अमेरिका में गिरफ्तारी को विदेश में रहकर कथित तौर पर आपराधिक नेटवर्क चलाने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है.