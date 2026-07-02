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हर साल 66 लाख जानें ले रहा एयर पॉल्यूशन; दुनिया की 99% आबादी ऐसे इलाकों में जहां हवा साफ नहीं

अमेरिका और यूरोप में एयर पॉल्यूशन से सबसे कम मौत : रिपोर्ट के अनुसार कुल 6 क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से सबस कम मौतें अमेरिका में हुईं. यहां प्रति एक लाख लोगों पर साल 2021 में 34 लोगों की जान गई थी. इसके बाद कम मौतों के मामले में यूरोप का नंबर आता है. इसमें आइसलैंड, आयरलैंड, आर्मेनिया, इटली जैसे देश आते हैं. यहां प्रति एक लाख की आबादी पर 36 लोगों की मौत हुई थी. वहीं अमीर देशों में हवा की गुणवत्ता ठीक होने और बेहतर इंतजामों के कारण वहां इतनी ही आबादी पर 19 लोगों को जान गई थी. गरीब और विकासशील देशों में इतनी ही आबादी पर यह आंकड़ा 111 का रहा.

अफ्रीका के देशों में वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौतें : WHO के अनुसार साल 2021 में वायु प्रदूषण से अफ्रीका के देशों में सबसे ज्यादा मौतें हुईं थीं. अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, मोरक्को, सूडान, ट्यूनीशिया, बुरुंडी, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, मॉरीशस, मोजाम्बिक, रवांडा, सेशेल्स, सोमालिया आदि देश शामिल हैं. यहां एयर पॉल्यूशन से प्रति एक लाख लोगों पर 154 लोगों की मौत हुई. दूसरे नंबर पर दक्षिण-पूर्व एशिया के देश भारत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस आदि हैं. यहां प्रति एक लाख लोगों पर 129 लोगों की मौत हुई.

कोशिकाओं के अलावा डीएनए को भी पहुंच रहा नुकसान : रिपोर्ट के अनुसार हवा में मौजूद दूषित कण सांसों के जरिए फेफड़ों में पहुंच जाते हैं. इसके बाद ये सीधे खून में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाते हैं. इसके बाद सभी अंगों की क्षमता को प्रभावित करने लगते हैं. ये शरीर में मौजूद अच्छी कोशिकाओं को कमजोर करने लगते हैं. डीएनए को भी नुकसान पहुंचाते हैं. फेफड़े, श्वसन तंत्र, हृदय, रक्तवाहिकाएं, मस्तिष्क, किडनी, लिवर, अग्न्याशय, त्वचा, हड्डियां आंख, नाक, गले पर भी किसी न किसी रूप से प्रभाव डालते हैं.

बच्चों-बुजुर्गों और गर्भवतियों को ज्यादा खतरा: WHO की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण बच्चे-बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए खतरा बन चुका है. दुनियाभर में हर साल 66 लाख लोग इसी के कारण दम तोड़ रहे हैं. इनमें लगभग 84% मौतें दिल, स्ट्रोक, लंबे समय तक फेफड़ों में रुकावट, फेफड़ों के कैंसर से जुड़ी हैं. इसके अलावा कई अन्य बीमारियां भी सामने आने लगी हैं जिन्हें वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है. दुनिया की करीब 99% आबादी ऐसे इलाकों में रह रही है, जहां कि हवा मानकों पर सही नहीं उतरती है.

वायु प्रदूषण पर यूनिसेफ जैसे तमाम वैश्विक संगठन समय-समय पर रिपोर्ट जारी कर दुनिया को आगाह करते रहे हैं. इसी क्रम में हाल ही में WHO ने भी Health Effects of Air Pollution Evidence and Implications नाम से रिपोर्ट जारी की है. इसमें बताया गया है कि दूषित हवा शरीर के अंगों की क्षमता को प्रभावित कर रही है. इससे केवल फेफड़े ही नहीं बल्कि दिल, दिमाग, किडनी, लिवर, प्रजनन तंत्र आदि पर भी असर पड़ रहा है. हवा में मौजूद सूक्ष्म गंदगी शरीर के लगभग हर अंग तक पहुंचकर अपना प्रभाव दिखा रही है.

Air pollution in world : दुनिया वायु प्रदूषण के संकट से घिरी है. सांसों में घुले जहर से हर शहर प्रभावित है. इससे हेल्थ रिस्क में इजाफा हो रहा है. लोग तरह-तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं. देशों की अर्थव्यवस्था पर भी एयर पॉल्यूशन का इंपैक्ट साफ नजर आने लगा है. हर साल अरबों रुपये इससे होने वाली बीमारियों के इलाज में खर्च हो रहे हैं. हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर साल दूषित हवा की वजह से 66 लाख लोगों की मौत हो जाती है. वहीं 99% लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां हवा साफ नहीं है.

कुछ मिनट का प्रदूषण भी होता है खतरनाक : WHO की रिपोर्ट बताती है कि आम तौर पर लोग ये मानते हैं कि कुछ घंटे तक अगर वे दूषित हवा के संपर्क में रहे तो ही उनकी सेहत को नुकसान पहुंचेगा, जबकि कुछ मिनट तक ही अगर दूषित हवा में सांस ले ली जाए तो इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. जैसे आंखों में जलन के साथ नाक बह सकती है. खांसी आने के साथ सिरदर्द की समस्या हो सकती है. सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है. जिन्हें पहले से दिल और फेफड़े से जुड़ी बीमारी है, दूषित हवा उनकी मौत का कारण भी बन सकती है.

पहले जो हवा थी कामचलाऊ, वह भी अब ठीक नहीं : रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों की जांच में यह पाया गया है कि पहले जो हवा सांस लेने लायक यानी कामचलाऊ मानी जाती थी, वहां की हवा भी अब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो चुकी है. कम स्तर का प्रदूषण भी अब असर दिखाने लगा है. लंबे समय तक दूषित हवा के संपर्क में रहने पर अस्थमा, निमोनिया, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. गर्भ में पल रहे शिशु का विकास रुक सकता है. समय से पहले ही बच्चे का जन्म हो सकता है.

दिमाग पर भी असर डाल रहा प्रदूषण : WHO की रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के अन्य प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी गई है. बताया गया है कि खराब हवा में सांस लेने से महिलाओं और पुरुषों की बच्चे पैदा करने की क्षमता भी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है. पुरुषों में शुक्राणुओं की क्वालिटी में गिरावट आ सकती है. ऐसे भी प्रमाण मिल रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि प्रदूषण दिमाग पर असर डाल रहा है. इससे बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है. याददाश्त कमजोर हो रही है. चीजों को याद रखना मुश्किल हो रहा है. इसके अलावा अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का भी खतरा बढ़ रहा है.

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गरीब और कम आय वाले परिवारों को ज्यादा समस्या : रिपोर्ट में बताया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण ज्यादा नुकसान गरीब और कम आय वाले परिवारों को उठाना पड़ रहा है. आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण काफी लोगों को वायु प्रदूषण वाले माहौल में ही काम करना पड़ता है. इसके अलावा वे लोग जो पहले से भी प्रदूषित इलाकों में रह रहे हैं, उन पर भी इसका असर देखने को मिलता है. घरेलू ईंधन, उद्योग, बिजली उत्पादन, परिवहन, कचरा जलाने, लकड़ी के ईंधन से खाना बनाने से भी वायु प्रदूषण होता है.

वायु प्रदूषण से कम हो रही जिंदगी : रिपोर्ट के अनुसार यह साबित हो चुका है कि एयर पॉल्यूशन से लोगों की जिंदगी भी छोटी होती जा रही है. कई साल तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने पर समय से पहले मौत का खतरा बढ़ रहा है. WHO की अपडेटेड 2021 ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में यह साफ तौर पर बताया गया है कि वायु प्रदूषण और मौत के बीच गहरा संबंध है. पहले की तुलना में अब इसके ज्यादा सबूत लोगों के सामने हैं. एक स्टडी में यह भी पता चला है कि PM (पार्टिकुलेट मैटर) 2.5 और PM 10 का अलग-अलग बीमारियों से होने वाली मौतों से भी संबंध है. PM 2.5 बहुत महीन होता है. इन्हें नाक नहीं रोक पाती है. ये फेफड़ों के अंदर तक चले जाते हैं. वहीं PM 10 इसके मुकाबले थोड़े बड़े होते हैं.

WHO ने सुझाए वायु प्रदूषण कम करने के उपाय : रिपोर्ट ने WHO ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए हैं. कहा है कि देश अपने यहां कड़े वायु गुणवत्ता मानक लागू करें, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दें. साइकिलिंग और पैदल चलने के लिए लोगों को जागरुक करें. उद्योगों और बिजली संयंत्रों ने निकलने वाले प्रदूषित चीजों को कम करें. खेती के दौरान पराली न जलाएं. कचरा जलाने पर पाबंदी लगाएं. शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं. कचरा प्रबंधन के लिए बेहतर तरीके अपनाएं. लोगों को प्रदूषण के दुष्प्रभावों की जानकारी दें, जिससे इसके जोखिम कम हो सकें.

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