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एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग कैसे रुके, डब्लूएचओ ने बनाई कार्य योजना

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली (जीएलएएसएस) में भारत की भागीदारी, रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) निगरानी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम है. हालांकि, अभी भी कई महत्वपूर्ण कमियां मौजूद हैं, खासकर ग्रामीण और कम संसाधन वाले क्षेत्रों में जहां प्रयोगशाला बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षित मानव संसाधन और धन सीमित हैं.

भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली (जीएलएएसएस) में अपनी भागीदारी पहले ही बढ़ा दी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणालियों और पर्यावरणीय निगरानी में अभी भी कमियां हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य डॉ. गर्ग ने कहा, “भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक निगरानी और प्रयोगशालाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना है. दस्तावेज में देशों से अस्पतालों, खेतों, खाद्य प्रणालियों और पर्यावरणीय स्रोतों में प्रतिरोधी बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवियों की निगरानी बढ़ाने का आह्वान किया गया है.”

संक्रमण की रोकथाम, बेहतर निगरानी और रोगाणुरोधी दवाओं के ज़िम्मेदार उपयोग पर रिपोर्ट का जोर भारत की मौजूदा जन स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुरूप है.वैश्विक योजना का उद्देश्य 2030 तक जीवाणु प्रतिरोधक प्रतिरोध (एएमआर) से संबंधित मौतों को 10 प्रतिशत तक कम करना है, साथ ही कृषि-खाद्य प्रणालियों में रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग को कम करना और दवा एवं चिकित्सा अपशिष्ट से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को न्यूनतम करना है. इन लक्ष्यों से भविष्य की राष्ट्रीय नीतियों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिनमें भारत की एएमआर पर राष्ट्रीय कार्य योजना भी शामिल है.

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के लिए यह चुनौती विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि यहां जनसंख्या घनत्व अधिक है, एंटीबायोटिक दवाओं का व्यापक उपयोग होता है, कुछ क्षेत्रों में स्वच्छता की अपर्याप्त व्यवस्था है, अस्पतालों में संक्रमण फैलता है और पशुधन एवं कृषि में रोगाणुरोधी दवाओं का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है.

मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को शामिल करते हुए "एक स्वास्थ्य" ढांचे के तहत विकसित डब्ल्यूएचओ की अद्यतन रणनीति चेतावनी देती है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक के रूप में उभर रहा है. दस्तावेज का अनुमान है कि अकेले जीवाणु एएमआर ने 2021 में वैश्विक स्तर पर 1.14 मिलियन मौतों का प्रत्यक्ष कारण बना और 4.7 मिलियन मौतों से संबंधित था.

"विश्व स्वास्थ्य संगठन और सहयोगी वैश्विक एजेंसियों द्वारा जारी किए गए रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) 2026-2036 पर वैश्विक कार्य योजना के मसौदे का भारत के लिए बहुत महत्व है, जो दुनिया में एंटीबायोटिक दवाओं के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और एक ऐसा देश है जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के बढ़ते बोझ का सामना कर रहा है." यह बात शुक्रवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. सुनीला गर्ग ने कही.

भारत के लिए यह रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख एएमआर से संबंधित मौतें होती हैं और यह एंटीबायोटिक दवाओं के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है.विशेषज्ञों का कहना है कि यह ढांचा भारत की निगरानी, ​​टीकाकरण, अस्पताल सुरक्षा और एंटीबायोटिक प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत कर सकता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2026-2036 के मसौदा वैश्विक कार्य योजना में यह बताया गया है कि मनुष्यों, पशुधन और कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग, कमजोर संक्रमण नियंत्रण और दवा प्रदूषण एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) के प्रमुख कारक हैं. इसमें चेतावनी दी गई है कि दवा प्रतिरोधी संक्रमण एक बड़ा वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बनता जा रहा है, और 2021 में दुनिया भर में जीवाणु एएमआर के कारण सीधे तौर पर 1.14 मिलियन मौतें हुईं.

नई दिल्ली : वैश्विक स्वास्थ्य निगरानी संस्था की यह रणनीति भारत के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि देश में प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) से संबंधित मौतें होती हैं और यह एंटीबायोटिक दवाओं के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है.

"भारत के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां बड़े शहरी अस्पतालों में सूक्ष्मजीव विज्ञान और प्रबंधन कार्यक्रम स्थापित हैं, वहीं कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी विश्वसनीय निदान और निगरानी प्रणालियों का अभाव है. अक्सर सूक्ष्मजीवविज्ञानी पुष्टि के बिना ही एंटीबायोटिक्स निर्धारित कर दी जाती हैं. जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं का विस्तार, निजी स्वास्थ्य सेवा का एकीकरण और डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणालियों को मजबूत करना भारत में एक मजबूत और अधिक प्रतिनिधि एएमआर निगरानी नेटवर्क के निर्माण के लिए आवश्यक होगा.” यह बात जाने-माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एशियन सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. तामोरिश कोले ने ईटीवी भारत को बताई.

रिपोर्ट में एएमआर में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में दवा प्रदूषण पर भी प्रकाश डाला गया है. यह भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्माण केंद्रों में से एक है. अपशिष्ट जल उपचार, पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण और रोगाणुरोधी दवाओं के सुरक्षित निपटान पर प्रस्तावित जोर से दवा निर्माताओं और अस्पतालों के लिए सख्त नियम बन सकते हैं.

डॉ. कोले ने कहा, “भारत में, हैदराबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के अध्ययनों से पता चला है कि आस-पास के जल निकायों में काफी मात्रा में रोगाणुरोधी अवशेष मौजूद हैं, जिससे प्रतिरोधक जीवों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं. इसलिए भारत की दोहरी जिम्मेदारी है - दवा निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका को बनाए रखना और साथ ही पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना. भविष्य में, भारत से वैश्विक दवा निर्यात को बनाए रखने के लिए पर्यावरणीय एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध मानकों का अनुपालन भी महत्वपूर्ण हो सकता है.”

कृषि और पशुधन क्षेत्रों पर भी कड़ी निगरानी रखे जाने की उम्मीद है. कार्य योजना में खाद्य उत्पादन करने वाले पशुओं में रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग को कम करने, जैव सुरक्षा में सुधार करने और टीकाकरण तथा एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्पों के अधिक उपयोग का आह्वान किया गया है.

भारत के मुर्गी पालन और डेयरी उद्योग, जो विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से हैं, को सख्त प्रबंधन प्रथाओं और निगरानी प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता हो सकती है.उन्होंने कहा, “भारत में, पशु चिकित्सा में बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलने वाली एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग और भीड़भाड़ वाली कृषि प्रणालियों में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग अभी भी चिंता का विषय है. टीकाकरण, फार्म स्वच्छता और विनियमित पशु चिकित्सा नुस्खे को मजबूत करना आवश्यक होगा. कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कम करना न केवल रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और वैश्विक निर्यात मानकों को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है.”

पशुधन में रोगाणुरोधी प्रतिरोध से तात्पर्य पशुओं में मौजूद जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों या परजीवियों की एंटीबायोटिक जैसी दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की क्षमता से है, जिससे संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है.पशुपालन में, एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग अक्सर न केवल बीमार पशुओं के इलाज के लिए किया जाता है, बल्कि रोग की रोकथाम और कभी-कभी तेजी से विकास को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है.

मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन, मवेशी पालन, सुअर पालन और मछली पालन में इन दवाओं का अत्यधिक या गलत इस्तेमाल रोगाणुओं में प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकता है.यह एक गंभीर जन स्वास्थ्य चिंता का विषय बन जाता है क्योंकि प्रतिरोधी जीवाणु मांस, दूध, अंडे और अन्य पशु उत्पादों के माध्यम से फैल सकते हैं. पशु अपशिष्ट से मिट्टी और पानी के दूषित होने और पशुओं और मनुष्यों के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से भी फैल सकते हैं. डॉ. कोले ने कहा, “उदाहरण के लिए, यदि मुर्गियों को बार-बार एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, तो कुछ जीवाणु जीवित रह सकते हैं और प्रतिरोधी बन सकते हैं. ये प्रतिरोधी जीवाणु फिर मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं, जहां सामान्य एंटीबायोटिक्स प्रभावी रूप से काम नहीं कर सकती हैं.”

भारत विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि यहां विश्व के सबसे बड़े पशुधन और मुर्गीपालन क्षेत्रों में से एक है और पशुपालन में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग बहुत अधिक होता है. वास्तव में, वैश्विक एजेंसियां ​​अब पशुओं में अनावश्यक एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने, टीकाकरण, स्वच्छता, जैव सुरक्षा और पशुपालन प्रथाओं में सुधार करने पर जोर दे रही हैं ताकि एंटीबायोटिक प्रतिरोध (एएमआर) को नियंत्रित किया जा सके.

भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक प्रभाव है. रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अनियंत्रित एएमआर वैश्विक स्तर पर उत्पादकता, स्वास्थ्य देखभाल व्यय और खाद्य प्रणालियों को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है. साथ ही, यह कहती है कि स्वच्छता, टीकाकरण, संक्रमण रोकथाम और अनुसंधान में निवेश से बड़े आर्थिक लाभ हो सकते हैं और लाखों मौतों को रोका जा सकता है.अद्यतन वैश्विक ढांचा भारत को एंटीबायोटिक विनियमन, अस्पताल संक्रमण नियंत्रण, नुस्खे देने की प्रथाओं और जन जागरूकता अभियानों में सुधार में तेजी लाने के लिए प्रेरित कर सकता है. डॉ. कोले ने आगे कहा कि योजना में नए एंटीबायोटिक दवाओं, निदान और टीकों के विकास सहित अधिक अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है - एक ऐसा क्षेत्र जहां भारत के फार्मास्युटिकल और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

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