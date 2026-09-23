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उत्तराखंड में 24 सितंबर से शुरू होगा राफ्टिंग का रोमांच, नई रेट लिस्ट जारी

निर्धारित प्रक्रिया और शुल्क पूरा करने के बाद फर्मों को स्थायी अनुज्ञा प्रदान की जाएगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य राफ्टिंग कारोबार को ज्यादा व्यवस्थित और मानकीकृत करना है. गंगा के साथ ही काली, टौंस, गोरी, कोसी, अलकनंदा, पिंडर, सरयू, रामगंगा, भागीरथी और धौलीगंगा जैसी नदियों में भी सुरक्षित एवं व्यवस्थित राफ्टिंग गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा.

सभी पंजीकृत राफ्टिंग फर्मों को लाइसेंस: रिवर राफ्टिंग सीजन के शुभारंभ का कार्यक्रम में प्रदेश की सभी पंजीकृत राफ्टिंग फर्मों को औपचारिक रूप से राफ्टिंग लाइसेंस वितरित किए गए. उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग नियमावली 2014 के प्रावधानों के तहत सभी पंजीकृत राफ्टिंग फर्मों को 23 सितंबर से अगले 45 दिनों के लिए अस्थायी अनुज्ञा दी गई है.

नई रेट लिस्ट जारी, 1 हजार से 3500 रुपए तक किराया: आगामी राफ्टिंग सीजन के लिए अलग-अलग राफ्टिंग रूट के नए रेट निर्धारित किए गए हैं. पर्यटकों के लिए सबसे कम किराया फूल चट्टी से नीम बीच या खारास्रोत रूट का रखा गया है. जबकि, सबसे लंबा और अधिक दूरी वाला कौड़ियाला से नीम बीच रूट 3500 रुपए का होगा. इस बार राफ्टिंग गतिविधियों को निर्धारित नियमों और लाइसेंस व्यवस्था के तहत संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है.

उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग सीजन 2026-27 की शुरुआत को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं. ऋषिकेश के शिवपुरी में 23 सितंबर को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से राफ्टिंग सीजन के शुभारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया गया. हालांकि, नदियों में व्यावसायिक राफ्टिंग गतिविधियों का संचालन 24 सितंबर से शुरू होगा. इस बार राफ्टिंग को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के साथ-साथ पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है.

देहरादून: उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के नए सीजन का आगाज होने जा रहा है. 24 सितंबर से शुरू हो रहे राफ्टिंग सीजन के लिए नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई है. इस बार राफ्टिंग रूट के हिसाब से पर्यटकों को एक हजार से 3500 रुपए तक चुकाने होंगे. वहीं, सुरक्षा, ट्रेनिंग और पर्यटक सुविधाओं को बढ़ाने पर भी खास जोर दिया गया है.

नदी की लहरों में राफ्टिंग (फाइल फोटो- ETV Bharat)

पहली बार 24 सितंबर से नए सत्र की शुरुआत: राफ्टिंग उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक, इस बार सीजन की शुरुआत के साथ सुरक्षा और गाइड्स की ट्रेनिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पर्यटन विभाग की ओर से राफ्टिंग गाइड्स की सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए पहले ही हनीफ्ल सेंटर (Hanifl Centre) और ऐरी बैककंट्री मेडिसिन (Aerie Backcountry Medicine) USA के सहयोग से विल्डरनेस फर्स्ट एड (Wilderness First AID) और सीपीआर (CPR) प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है.

इसके तहत चरणबद्ध तरीके से करीब 700 राफ्टिंग गाइड्स को प्रशिक्षित किया जाना है. राफ्टिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि गाइड्स और कर्मचारियों की बेहतर ट्रेनिंग से पर्यटकों के बीच सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ेगा और उत्तराखंड के एडवेंचर टूरिज्म को सकारात्मक संदेश मिलेगा.

राफ्टिंग पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यूआईडीबी की ओर से भी काम शुरू किया जा रहा है. इसके तहत पार्किंग, चेंजिंग रूम और ब्रीफिंग रूम जैसी सुविधाओं के विकास के लिए करीब 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर पहले चरण में काम शुरू किया गया है. इससे राफ्टिंग के लिए आने वाले पर्यटकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है.

ऋषिकेश में राफ्टिंग सीजन के शुभारंभ का कार्यक्रम (फोटो- ETV Bharat)

डिजिटल पहचान से जोड़े जा रहे राफ्टिंग गाइड: पर्यटन विभाग ने टूरिस्ट गाइड पोर्टल भी विकसित किया है. इस पोर्टल पर प्रशिक्षित गाइड अपना डिजिटल प्रमाणीकरण और डिजिटल पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं. उनके प्रशिक्षण और कार्य से जुड़ी जानकारी भी डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगी. अब तक 300 से ज्यादा रिवर राफ्टिंग गाइड पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं.

आने वाले समय में पर्यटकों को इसी पोर्टल के माध्यम से गाइड से सीधे संपर्क और बुकिंग की सुविधा देने की तैयारी है. कार्यक्रम में प्रमुख सचिव नियोजन मीनाक्षी सुंदरम, सचिव पर्यटन धीराज सिंह गर्ब्याल, टिहरी के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी नरेंद्रनगर-टिहरी समेत गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

वहीं, पर्यटन विभाग का कहना है कि राफ्टिंग सीजन के जरिए स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को सुरक्षित, व्यवस्थित और व्यावसायिक स्वरूप देने की दिशा में काम किया जा रहा है. उधर, पर्यटकों में व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है.

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