दिल्ली कार ब्लास्ट: SIA ने श्रीनगर से एक और संदिग्ध को किया गिरफ्तार
जम्मू-कश्मीर पुलिस की SIA ने लाल किला ब्लास्ट मामले में श्रीनगर शहर से तुफैल नियाज भट नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार किया है.
Published : November 22, 2025 at 7:08 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस की एसआईए (राज्य जांच एजेंसी) ने 'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल और दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट मामले की जांच के सिलसिले में शनिवार को एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान श्रीनगर शहर के बटमालू इलाके के रहने वाले तुफैल नियाज भट के रूप में हुई है.
अधिकारियों ने बताया कि तुफैल को 'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल मामले की जांच के तहत गिरफ्तार किया गया.
श्रीनगर पुलिस ने अक्टूबर में नौगाम के बनपोरा में दीवारों पर पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले पोस्टर चिपकाने की जांच शुरू की, जिसके बाद पूरे मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ.
J&K Police’s State Investigation Agency arrested Tufail Niyaz Bhat from Batamaloo, Srinagar, in connection with the Delhi Red Fort blast: Sources pic.twitter.com/9bqTsC6UTL— IANS (@ians_india) November 22, 2025
श्रीनगर के एसएसपी डॉ. जीवी संदीप चक्रवर्ती ने खुद जांच को लीड किया और CCTV फुटेज के जरिये तीन संदिग्धों - आरिफ निसार डार उर्फ साहिल, यासिर-उल-अशरफ और मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद की गिरफ्तारी हुई. उनसे पूछताछ के बाद मौलवी इरफान अहमद को गिरफ्तार किया गया, जो पहले पैरामेडिक था और अब इमाम बन गया है. आरोप है कि उसने पोस्टर सप्लाई किए और डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाया.
बाद में एसआईए ने हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉ. मुजफ्फर वानी और डॉ. शाहीन सईद को गिरफ्तार किया था और 2,900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त की गई थी.
जांच अधिकारियों का मानना है कि मुख्य रूप से तीन डॉक्टर- डॉ. गनी, उमर नबी और मुजफ्फर राथर 'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल का संचालन कर रहे थे. डॉ. मुजफ्फर राथर फिलहाल फरार है. जबकि डॉ उमर नबी 10 नवंबर को लाल किले के पास विस्फोटकों से भरी कार चला रहा था, जिसमें उसके मारे जाने की संदेह है. इस ब्लास्ट में 13 लोग मारे गए थे.
