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नाग पंचमी पर शिराला में दिखा सफेद कोबरा, 41 कोबरा दर्शन के साथ मनाया गया त्योहार

नागपंचमी पर महाराष्ट्र के सांगली में दुर्लभ सफेद कोबरा के अलावा अन्य कोबरा को भी लोगों ने देखा.

White cobra seen on Nagpanchami.
नागपंचमी पर दिखा सफेद कोबरा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 17, 2026 at 8:29 PM IST

5 Min Read
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सांगली (महाराष्ट्र) : अपने अनोखे उत्सव के लिए दुनिया भर में मशहूर शिराला में नाग पंचमी इस साल कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मनाई गई. केंद्र सरकार से मिली खास इजाजत की वजह से, शिराला के लोग त्योहार के दिन जिंदा कोबरा देख पाए, जिससे उनमें नया जोश भर गया. हालांकि, शिराला की महिलाएं पारंपरिक तरीके से जीवित नागों की पूजा करने की अनुमति मांग रही हैं. त्योहार कोर्ट द्वारा लगाई गई पाबंदियों के अनुसार मनाया जा रहा है.

महिलाओं ने अपने घरों में नाग की प्रतीकात्मक तस्वीरों और मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करके इस मौके को मनाया. नाग की मूर्ति के सामने औक्षण (दीपक लहराना) की रस्म करने के बाद, उन्होंने अपना दिन भर का उपवास तोड़ा.

कहा जाता है कि संत गोरखनाथ महाराज एक बार शिराला शहर आए और भिक्षा मांगने के लिए एक घर में रुके. लेकिन, घर की महिलाओं को बाहर आने में बहुत देर हो गई. गुस्साए गोरक्षनाथ महाराज ने देरी का कारण जानना चाहा. महिलाओं ने बताया कि उन्हें देरी इसलिए हुई क्योंकि वे मिट्टी की नाग की मूर्ति बनाने और उसकी पूजा करने में व्यस्त थीं.

इससे प्रभावित होकर गोरक्षनाथ महाराज ने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके उसी जगह पर एक जिंदा नाग प्रकट किया और घोषणा की कि तब से वहां जिंदा नागों की पूजा की जाएगी. इसके बाद, शिराला में नाग पंचमी पर जीवित नागों की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई और यह सदियों से चली आ रही है.

Nag Panchami Manati Women.
नाग पंचमी मनाती महिलाएं. (ETV Bharat)

शिराला की महिलाएं इस दिन जीवित नागों की पूजा करती हैं, नाग को भाई मानती हैं और उनकी भलाई के लिए व्रत रखती हैं, पूजा की रस्म पूरी होने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है. शिराला शहर में नाग पंचमी के त्योहार के दौरान जिंदा नागों की पूजा और उससे जुड़े जुलूस को लेकर आपत्ति जताई गई थी. शिराला वैसे भी इसी प्रथा के लिए मशहूर है.

वन्यजीव में दिलचस्पी रखने वालों और पशु कल्याण कार्यकर्ताओं ने कोबरा के साथ होने वाले बुरे बर्ताव को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जवाब में, कोर्ट ने नागपंचमी के दौरान जिंदा कोबरा की पूजा और जुलूस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया.

कोर्ट के निर्देशों के बाद, अब शिराला शहर में नागपंचमी कोबरा के प्रतीकात्मक रूप की पूजा करके मनाई जाती है. सदियों से, इस शहर में जिंदा नागों की पूजा करने की परंपरा थी, लेकिन कोर्ट की लगाई पाबंदियों की वजह से, जिंदा नागों को पकड़ना, जुलूस निकालना और उनकी पूजा करना मना था.

इसलिए, हाल के सालों में कोबरा की प्रतीकात्मक तस्वीरों की पूजा की जाती रही है. शिराला के लोगों को नागपंचमी पर जिंदा कोबरा देखने की इजाजत देने और इस प्रजाति के बारे में लोगों में जागरूकता और शिक्षा बढ़ाने के लिए, केंद्र सरकार ने पिछले साल त्योहार के दिन जिंदा कोबरा दिखाने की इजाजत देना शुरू किया था.

इस साल 41 सांप पकड़ने वालों को अनुमति दी गई है. इस वजह से, स्थानीय लोग और पूरे राज्य से त्योहार में आने वाले भक्त जिंदा कोबरा देख पा रहे हैं.

शिराला की रहने वाली नम्रता नाइक ने इस मामले पर कहा, “हम कोबरा को भाई मानते हैं और नागपंचमी पर पूरी श्रद्धा से उसकी पूजा करते हैं. हालांकि, कोर्ट की पाबंदियों का सम्मान करते हुए, हम त्योहार को प्रतिकात्मक रूप से मना रहे हैं. पिछले साल से, केंद्र सरकार ने शिक्षा और जागरुकता के मकसद से सांपों को पकड़ने की अनुमति दी है, जिससे हम कम से कम उस दिन उन्हें देख तो पाते हैं. फिर भी, हमारा मानना ​​है कि गोरखनाथ महाराज की शुरू की गई परंपरा और हमारी आस्था का सम्मान करते हुए हमें ज़िंदा नागों की पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए."

नागपंचमी के त्योहार के मौके पर शिराला के लोगों को एक दुर्लभ सफेद कोबरा देखने को मिला. जब कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नागपंचमी मनाई जा रही थी, तब केंद्र सरकार ने 41 सांपों के शौकीनों को जानकारी देने के मकसद से सांप पकड़ने की खास इजाजत दी थी.

इनमें से, शिराला के 'कच्याड ग्रुप मंडल' को एक दुर्लभ सफेद कोबरा मिला. इस साल नागपंचमी के त्योहार के दौरान यह सांप आकर्षण का केंद्र बन गया. पिछले दो सालों से शिराला शहर में जिंदा कोबरा देखने की परंपरा फिर से शुरू हो गई है.

इस साल, स्थानीय लोगों और भक्तों दोनों को एक सफेद कोबरा देखने का मौका मिला, जिसकी एक झलक पाने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ी. इस साल नागपंचमी के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी. शिराला में 617 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा बल तैनात किया गया था.

इसके अलावा, प्रशासन ने अंबामाता मंदिर परिसर और जुलूस के रास्ते पर 15 वीडियो कैमरे, 12 साउंड-लेवल मीटर, दो दंगा कंट्रोल स्क्वॉड, 20 सीसीटीवी कैमरे, चार वॉचटावर और ड्रोन कैमरे समेत एक बड़ा सर्विलांस और कंट्रोल सिस्टम लगाया.

वहीं सांप काटने की संभावित घटनाओं से निपटने के लिए, स्वास्थ्य विभाग ने एंटी-वेनम की 600 डोज उपलब्ध कराईं. इसके अलावा, उप-जिला अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा, तीन एम्बुलेंस और दूसरी ज़रूरी सेवाएं तैयार रखी गईं. वन विभाग ने दस पेट्रोल स्क्वॉड के साथ 150 ऑफिसर और स्टाफ मेंबर भी तैनात किए.

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र : सांप के काटने से तीन छात्राओं की मौत, तीन अस्पताल में भर्ती

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