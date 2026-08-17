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नाग पंचमी पर शिराला में दिखा सफेद कोबरा, 41 कोबरा दर्शन के साथ मनाया गया त्योहार

नागपंचमी पर दिखा सफेद कोबरा. ( ETV Bharat )

सांगली (महाराष्ट्र) : अपने अनोखे उत्सव के लिए दुनिया भर में मशहूर शिराला में नाग पंचमी इस साल कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मनाई गई. केंद्र सरकार से मिली खास इजाजत की वजह से, शिराला के लोग त्योहार के दिन जिंदा कोबरा देख पाए, जिससे उनमें नया जोश भर गया. हालांकि, शिराला की महिलाएं पारंपरिक तरीके से जीवित नागों की पूजा करने की अनुमति मांग रही हैं. त्योहार कोर्ट द्वारा लगाई गई पाबंदियों के अनुसार मनाया जा रहा है. महिलाओं ने अपने घरों में नाग की प्रतीकात्मक तस्वीरों और मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करके इस मौके को मनाया. नाग की मूर्ति के सामने औक्षण (दीपक लहराना) की रस्म करने के बाद, उन्होंने अपना दिन भर का उपवास तोड़ा. कहा जाता है कि संत गोरखनाथ महाराज एक बार शिराला शहर आए और भिक्षा मांगने के लिए एक घर में रुके. लेकिन, घर की महिलाओं को बाहर आने में बहुत देर हो गई. गुस्साए गोरक्षनाथ महाराज ने देरी का कारण जानना चाहा. महिलाओं ने बताया कि उन्हें देरी इसलिए हुई क्योंकि वे मिट्टी की नाग की मूर्ति बनाने और उसकी पूजा करने में व्यस्त थीं. इससे प्रभावित होकर गोरक्षनाथ महाराज ने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके उसी जगह पर एक जिंदा नाग प्रकट किया और घोषणा की कि तब से वहां जिंदा नागों की पूजा की जाएगी. इसके बाद, शिराला में नाग पंचमी पर जीवित नागों की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई और यह सदियों से चली आ रही है. नाग पंचमी मनाती महिलाएं. (ETV Bharat) शिराला की महिलाएं इस दिन जीवित नागों की पूजा करती हैं, नाग को भाई मानती हैं और उनकी भलाई के लिए व्रत रखती हैं, पूजा की रस्म पूरी होने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है. शिराला शहर में नाग पंचमी के त्योहार के दौरान जिंदा नागों की पूजा और उससे जुड़े जुलूस को लेकर आपत्ति जताई गई थी. शिराला वैसे भी इसी प्रथा के लिए मशहूर है. वन्यजीव में दिलचस्पी रखने वालों और पशु कल्याण कार्यकर्ताओं ने कोबरा के साथ होने वाले बुरे बर्ताव को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जवाब में, कोर्ट ने नागपंचमी के दौरान जिंदा कोबरा की पूजा और जुलूस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया. कोर्ट के निर्देशों के बाद, अब शिराला शहर में नागपंचमी कोबरा के प्रतीकात्मक रूप की पूजा करके मनाई जाती है. सदियों से, इस शहर में जिंदा नागों की पूजा करने की परंपरा थी, लेकिन कोर्ट की लगाई पाबंदियों की वजह से, जिंदा नागों को पकड़ना, जुलूस निकालना और उनकी पूजा करना मना था.