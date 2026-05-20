NEET 2026 पेपर लीक: कौन है Whistleblower शशिकांत 'सर'...कैसे खुला राज और कितना लगा माफिया का डर, जानिए सब कुछ
केमिस्ट्री टीचर सुथार ने पूरे घटना, अपने डर, संघर्ष और फैसले के पीछे की कहानी साझा की.
Published : May 20, 2026 at 12:43 PM IST
चूरू: देशभर में NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में मचे बवाल के बीच सीकर की एक कोचिंग में केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर शशिकांत सुथार अचानक सुर्खियों में आ गए. सोशल मीडिया पर कुछ लोग इन्हें ‘व्हिसलब्लोअर’ बता रहे हैं. शशिकांत सर ने पूरे घटनाक्रम, अपने डर, संघर्ष और फैसले के पीछे की कहानी साझा की. उन्होंने बताया कि कैसे 3 मई की शाम परीक्षा समाप्त होने के बाद उनके मकान मालिक ने वायरल पेपर दिखाया, जो अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हो रहा था. उन्होंने पेपर का असली प्रश्नपत्र से मिलान किया तो केमिस्ट्री के करीब 45 सवाल हूबहू मिले. शुरू में उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ. इसके बाद अपने बायोलॉजी फेकल्टी को पेपर दिखाया, जहां लगभग 90 सवाल मिलान हो गए. शशिकांत बोले, उसी समय समझ आ गया कि मामला बेहद गंभीर है, यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो लाखों मेहनती छात्रों से अन्याय होगा.
पुलिस ने मांगे सबूत: केमिस्ट्री टीचर शशिकांत सुथार ने बताया कि पेपर मिलान के बाद उसी रात यानी तीन मई को वे सीकर के उद्योग नगर थाने पहुंचे. हालांकि पुलिस ने लिखित शिकायत और साक्ष्य मांगे. इसके बाद अगले चार दिन उन्होंने वायरल पीडीएफ, स्क्रीनशॉट और अन्य डिजिटल सबूत जुटाए. इसमें उनके मकान मालिक ने काफी सहयोग किया. सबसे पहले वायरल पेपर की कॉपी उन्हीं तक पहुंची थी. उन्होंने ही शिकायत कराने को प्रेरित किया. शशिकांत बोले, यदि मकान मालिक उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते तो शायद इतनी बड़ी पहल की हिम्मत नहीं जुटा पाते.
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ई-मेल से भेजी शिकायत: शशिकांत सुथार ने बताया कि 7 मई को शिक्षा मंत्रालय और NTA को ई-मेल के जरिए पूरी जानकारी भेजी. शिकायत भेजने के कुछ घंटों के भीतर NTA और CBI अधिकारियों के फोन आने लगे. अगले दिन गृह मंत्रालय की टीम सीकर पहुंची और उनसे विस्तृत पूछताछ की. बाद में राजस्थान SOG और स्थानीय पुलिस ने भी उनसे जानकारी ली.
शुरू में लगा डर: शशिकांत ने माना कि इस प्रकरण में शुरू में काफी डर लगा. आशंका थी कि पेपर लीक माफिया उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं. परिवार की सुरक्षा की चिंता भी थी. इतने बड़े नेटवर्क के खिलाफ जाने के बाद परिवार को नुकसान पहुंचने का डर था, लेकिन CBI और राजस्थान SOG ने उन्हें पूरा सहयोग किया और सुरक्षा का भरोसा दिया.
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जांच एजेंसियों ने किया संपर्क: मामला सामने आने के बाद NTA अधिकारियों ने फोन पर संपर्क किया और उपलब्ध जानकारी साझा करने को कहा. इसके बाद राजस्थान SOG और CBI अधिकारियों ने भी मुलाकात की. जांच एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही थी कि यह जानकारी कहां से मिली और नेटवर्क किस स्तर तक फैला है. इधर, मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग शशिकांत की सराहना कर रहे हैं.
परीक्षा सिस्टम पर उठाए सवाल: शिक्षक सुथार ने सिर्फ पेपर लीक का दावा ही नहीं किया, बल्कि परीक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाए. बोले, केवल CBT मॉड पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता. सुझाव दिया कि NEET इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तरह दो चरणों में कराई जाए, इससे बड़े स्तर की गड़बड़ियां रोकने में मदद मिल सकती है.
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कई राज्यों तक पहुंची जांच: नीट पेपर लीक विवाद बढ़ने के बाद NTA को 22 लाख से ज्यादा छात्रों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी. अब 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी है. CBI और अन्य जांच एजेंसियां राजस्थान, बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जांच कर रही है. इस मामले में अब तक कम से कम 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
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