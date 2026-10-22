जीपीएस ने खोजा वाहन चोर गिरोह का ठिकाना, रांची के कांके से छह वाहन बरामद
दिल्ली में वाहन चोरी की जांच करते हुए पुलिस ने रांची के कांके में एक बड़े गिरोह का खुलाया किया. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 7:53 PM IST
रांचीः दिल्ली में वाहन चोरी की घटनाओं की जांच करते हुए पुलिस ने रांची के कांके में एक बड़े गिरोह के ठिकाने का पता लगाया है. दिल्ली पुलिस ने कांके पुलिस के सहयोग से सुहाना सिटी स्थित समीर अंसारी के आवास पर छापेमारी कर दो थार और चार मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. पुलिस के मुताबिक, बरामद वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थीं. हालांकि, छापेमारी के दौरान गिरोह का कथित मास्टरमाइंड समीर अंसारी फरार होने में सफल रहा.
किराये की गाड़ियों को बनाता था निशाना
जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य दिल्ली की ट्रैवल एजेंसियों से चारपहिया वाहन किराये पर लेते थे और फिर उन्हें लेकर गायब हो जाते थे. इसके लिए कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया जाता था. पिछले करीब आठ महीने से सक्रिय इस गिरोह पर बड़ी संख्या में वाहनों को गायब करने का आरोप है. चोरी के बाद वाहनों की नंबर प्लेट बदल दी जाती थी, ताकि उनकी पहचान छिपाई जा सके, बाद में इन्हें कम कीमत पर बेच दिया जाता था.
जीपीएस की मदद से रांची पहुंची दिल्ली पुलिस
गिरोह का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने जीपीएस तकनीक का सहारा लिया. पुलिस ने एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से जीपीएस लगा वाहन किराये पर चलवाया था. गिरोह के सदस्य इस वाहन को भी लेकर फरार हो गए. जीपीएस से मिली लोकेशन के आधार पर पुलिस को वाहन के कांके स्थित समीर अंसारी के घर पहुंचने की जानकारी मिली. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की योजना बनाई.
पीछे के रास्ते से भाग निकला आरोपी
पुलिस ने गुरुवार को सुहाना सिटी स्थित आवास पर छापेमारी की. पुलिस के अनुसार, दरवाजा खटखटाने के बावजूद काफी देर तक उसे नहीं खोला गया. इसी बीच समीर अंसारी घर के पिछले हिस्से से निकलकर धान के खेत की ओर भाग गया, पुलिस ने उसका पीछा किया लेकिन उसे पकड़ नहीं सकी.
फर्जी पासपोर्ट भी मिलने का दावा
तलाशी के दौरान पुलिस ने दो थार और चार मोटरसाइकियों के अलावा एक कथित फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किया है. पुलिस का दावा है कि पासपोर्ट पर समीर की तस्वीर थी, जबकि नाम किसी अन्य व्यक्ति का दर्ज था. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पायी है.
रांची पुलिस ने किया सहयोग
रांची के हेडक्वार्टर 1 डीएसपी अमर कुमार पांडे ने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम वाहन चोर गिरोह की तलाश में कांके पहुंची थी. कांके पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम का सहयोग किया इस दौरान चोरी के कुछ वाहन बरामद किए गए हैं हालांकि आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया है उसके गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है.
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