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जीपीएस ने खोजा वाहन चोर गिरोह का ठिकाना, रांची के कांके से छह वाहन बरामद

कांके थाना लाया गया बरामद चोरी का वाहन (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः दिल्ली में वाहन चोरी की घटनाओं की जांच करते हुए पुलिस ने रांची के कांके में एक बड़े गिरोह के ठिकाने का पता लगाया है. दिल्ली पुलिस ने कांके पुलिस के सहयोग से सुहाना सिटी स्थित समीर अंसारी के आवास पर छापेमारी कर दो थार और चार मोटरसाइकिलें बरामद की हैं. पुलिस के मुताबिक, बरामद वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई थीं. हालांकि, छापेमारी के दौरान गिरोह का कथित मास्टरमाइंड समीर अंसारी फरार होने में सफल रहा.

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