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मंत्री रेखा आर्या से जुड़े SC-ST एक्ट मामले में पप्पू गिरधारी को झटका, देहरादून विशेष अदालत ने खारिज की अग्रिम जमानत

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और पति गिरधारी लाल साहू विवाद ( Photo-ETV Bharat )

गौर हो कि देहरादून की विशेष SC/ST अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रथम दृष्टया माना कि मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए अग्रिम जमानत देना उचित नहीं है. गिरधारी लाल साहू के खिलाफ शुक्रवार को देहरादून के कैंट थाने में उनकी पत्नी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले में आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रताड़ना और एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं.