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विजय ने अपने विधायक को रिसॉर्ट में रखा, समर्थन को लेकर असमंजस में पार्टियां, एआईएडीएमके में 'फूट'

टीवीके प्रमुख विजय ( IANS )

नई दिल्ली : तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए साधारण बहुमत न मिलने से राजनीतिक माहौल बदल गया है. ऐसे में, द्रविड़ दलों के नेतृत्व वाले गठबंधनों में विजय के नेतृत्व वाली टीवीके को सरकार बनाने में बाहरी समर्थन देने को लेकर मतभेद हैं. डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही असहज हैं, क्योंकि कांग्रेस और एआईएडीएमके के एक वर्ग ने विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कजगतम को सरकार बनाने में बाहरी समर्थन देने की इच्छा जताई है. चुनाव के बाद, टीवीके की राजनीतिक संभावनाओं का असर दोनों द्रविड़ दलों के नेतृत्व वाले गठबंधनों पर अलग-अलग तरीके से पड़ता दिख रहा है. इससे गठबंधन में फूट की अटकलें तेज हो गई हैं. लालगुडी से एआईएडीएमके के टिकट पर जीत हासिल करने वाली लीमा रोज मार्टिन ने कहा है कि टीवीके को समर्थन देने के लिए बातचीत चल रही है. उनके दामाद आधव अर्जुन, जिन्होंने विल्लीवाक्कम से जीत हासिल की है, टीवीके के महासचिव हैं. 5 मई को, एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री ओ एस मनियन ने पार्टी के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी के साथ अपनी बैठक से बाहर निकलते हुए कहा कि एआईएडीएमके सरकार बनाने में टीवीके का समर्थन नहीं करेगी. चुनाव में 47 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही एआईएडीएमके ने टीवीके को बाहरी समर्थन देने के मुद्दे पर मतभेद के चलते बुधवार को होने वाली अपनी विधायक-नामित बैठक रद्द कर दी है. टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं, जिनमें उसके संस्थापक विजय की दो सीटें भी शामिल हैं. विजय 7 मई को शपथ ग्रहण करने की तैयारी में जुटे हैं, ऐसे में पुलिस ने उनके आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी है. एक सूत्र के अनुसार, पार्टी ने अपने नवनिर्वाचित विधायक को मामल्लापुरम के एक रिसॉर्ट में ठहराया है और साथ ही कांग्रेस और एआईएडीएमके से बातचीत कर रही है. डीएमके ने अकेले दम पर 59 सीटें जीती हैं और उसने 7 मई की शाम को अपने नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है. संभावना है कि पार्टी चेपॉक-थिरुवल्लिकेनी से विजयी हुए युवा विंग के सचिव उदयनिधि स्टालिन को अपना विधायक दल का नेता चुनेगी. कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने स्वीकार किया कि टीवीके प्रमुख विजय ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा था. उनके कहा, "कांग्रेस को स्पष्ट रूप से पता है कि तमिलनाडु में मिला जनादेश एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए है, जो संविधान की अक्षरशः रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. पार्टी भाजपा और उसके समर्थकों को किसी भी तरह से तमिलनाडु की सरकार चलाने की अनुमति नहीं देगी. थिरु विजय ने पेरुंथलाइवर कामराज से प्रेरणा लेने की बात भी कही है." वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने तमिलनाडु परिषद को विजय के अनुरोध पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है, जिसमें चुनावी नतीजों में परिलक्षित राज्य की भावनाओं को ध्यान में रखा जाए.