विजय ने अपने विधायक को रिसॉर्ट में रखा, समर्थन को लेकर असमंजस में पार्टियां, एआईएडीएमके में 'फूट'
टीवीके को कौन सी पार्टी समर्थन करेगी, इस पर स्थिति साफ नहीं है. एआईएडीएमके में भी दो गुट. पढ़ें पूरी खबर.
Published : May 6, 2026 at 12:33 PM IST
नई दिल्ली : तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए साधारण बहुमत न मिलने से राजनीतिक माहौल बदल गया है. ऐसे में, द्रविड़ दलों के नेतृत्व वाले गठबंधनों में विजय के नेतृत्व वाली टीवीके को सरकार बनाने में बाहरी समर्थन देने को लेकर मतभेद हैं. डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ही असहज हैं, क्योंकि कांग्रेस और एआईएडीएमके के एक वर्ग ने विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कजगतम को सरकार बनाने में बाहरी समर्थन देने की इच्छा जताई है.
चुनाव के बाद, टीवीके की राजनीतिक संभावनाओं का असर दोनों द्रविड़ दलों के नेतृत्व वाले गठबंधनों पर अलग-अलग तरीके से पड़ता दिख रहा है. इससे गठबंधन में फूट की अटकलें तेज हो गई हैं. लालगुडी से एआईएडीएमके के टिकट पर जीत हासिल करने वाली लीमा रोज मार्टिन ने कहा है कि टीवीके को समर्थन देने के लिए बातचीत चल रही है. उनके दामाद आधव अर्जुन, जिन्होंने विल्लीवाक्कम से जीत हासिल की है, टीवीके के महासचिव हैं.
5 मई को, एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री ओ एस मनियन ने पार्टी के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी के साथ अपनी बैठक से बाहर निकलते हुए कहा कि एआईएडीएमके सरकार बनाने में टीवीके का समर्थन नहीं करेगी.
चुनाव में 47 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही एआईएडीएमके ने टीवीके को बाहरी समर्थन देने के मुद्दे पर मतभेद के चलते बुधवार को होने वाली अपनी विधायक-नामित बैठक रद्द कर दी है. टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं, जिनमें उसके संस्थापक विजय की दो सीटें भी शामिल हैं.
विजय 7 मई को शपथ ग्रहण करने की तैयारी में जुटे हैं, ऐसे में पुलिस ने उनके आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी है. एक सूत्र के अनुसार, पार्टी ने अपने नवनिर्वाचित विधायक को मामल्लापुरम के एक रिसॉर्ट में ठहराया है और साथ ही कांग्रेस और एआईएडीएमके से बातचीत कर रही है.
डीएमके ने अकेले दम पर 59 सीटें जीती हैं और उसने 7 मई की शाम को अपने नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई है. संभावना है कि पार्टी चेपॉक-थिरुवल्लिकेनी से विजयी हुए युवा विंग के सचिव उदयनिधि स्टालिन को अपना विधायक दल का नेता चुनेगी.
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने स्वीकार किया कि टीवीके प्रमुख विजय ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा था. उनके कहा, "कांग्रेस को स्पष्ट रूप से पता है कि तमिलनाडु में मिला जनादेश एक धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए है, जो संविधान की अक्षरशः रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. पार्टी भाजपा और उसके समर्थकों को किसी भी तरह से तमिलनाडु की सरकार चलाने की अनुमति नहीं देगी. थिरु विजय ने पेरुंथलाइवर कामराज से प्रेरणा लेने की बात भी कही है."
वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने तमिलनाडु परिषद को विजय के अनुरोध पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है, जिसमें चुनावी नतीजों में परिलक्षित राज्य की भावनाओं को ध्यान में रखा जाए.
डीएमके प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने कांग्रेस के इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि टीवीके के साथ गठबंधन करना और अपने पांच विधायकों का समर्थन देना डीएमके और तमिलनाडु की जनता के साथ विश्वासघात करने के समान है.
डीएमके ने कहा, "कांग्रेस ने जनता द्वारा दिए गए जनादेश का उल्लंघन किया है. विजय प्रमाण पत्र पर रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर की स्याही सूखने से पहले ही, उन्होंने इस गठबंधन को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है." उन्होंने पूछा, “सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह ‘मूर्खतापूर्ण निर्णय’ किसने लिया और इसका कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा?”
सरवनन ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस पर गंभीरता से विचार किया है. बड़ा मुद्दा भाजपा का उनका विरोध है, जो उनकी वैचारिक शत्रु है. हमने हमेशा कांग्रेस का समर्थन किया है. हमारे नेता एम.के. स्टालिन ने ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नामित किया था, जब भाजपा और आरएसएस उनकी आलोचना कर रहे थे. और अब, एक ही दिन के भीतर, वे कहते हैं कि वे टीवीके का समर्थन कर रहे हैं. यह तमिलनाडु की जनता का जनादेश नहीं है.”
राजनीतिक विश्लेषक और टीकाकार सुमंत रमन ने कहा कि डीएमके के साथ कांग्रेस का लंबे समय से चले आ रहे गठबंधन से अलग होना राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा.रमन ने 'एक्स' कार्यक्रम में कहा, "कांग्रेस टीवीके को दीर्घकालिक सहयोगी के रूप में देख रही है, लेकिन इसमें जोखिम भी है, क्योंकि टीवीके अभी तक एक अनिश्चित स्थिति में है."
उन्होंने कहा, "डीएमके के लिए, अगर टीवीके और कांग्रेस का गठबंधन अल्पसंख्यकों की पसंद बन जाता है, जैसा कि संभव है, तो यह अस्तित्व का खतरा है. चुनावों में अल्पसंख्यकों के वोटों ने ही डीएमके गठबंधन को 12%-15% की बढ़त दिलाई थी. अगर यह बढ़त हाथ से निकल जाती है, तो उनके जीतने की संभावना नाटकीय रूप से कम हो जाएगी."कांग्रेस ने 5 सीटें जीतीं हैं. हालांकि, डीएमके के अन्य सहयोगी दलों, आईयूएमएल, वीसीके, सीपीआई, सीपीआई (एम) और डीएमडीके ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे टीवीके का समर्थन नहीं करेंगे.
फिलहाल, टीवीके को सरकार बनाने के लिए 118 के साधारण बहुमत के लिए 11 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है.पीएमके, जिसने 4 सीटें जीतीं और एएमएमके, जिसने एक सीट जीती - दोनों एआईएडीएमके की सहयोगी पार्टियां हैं - ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है.
2014 में एआईएडीएमके की आईटी शाखा की स्थापना का श्रेय पाने वाले एस्पायर स्वामीनाथन ने कहा, "एआईएडीएमके का असली चुनावी ड्रामा शायद पार्टी के बाहर नहीं, बल्कि अंदर ही चल रहा है. पश्चिम और उत्तर से आ रही फुसफुसाहट से संकेत मिलता है कि कोयंबटूर का कोई नेता और विलुपुरम का कोई नेता जल्द ही वह सवाल उठा सकते हैं जिससे हर कोई बच रहा है. क्या पार्टी को नेतृत्व से बचाने का समय आ गया है, इससे पहले कि कार्यकर्ता खुद ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाएं? राजनीति में तख्तापलट नारों से शुरू नहीं होते. वे चुप्पी, फोन कॉल और 'समीक्षा बैठकों' से शुरू होते हैं."
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