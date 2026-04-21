ETV Bharat / bharat

'क्या संविधान उन श्रद्धालुओं को सुरक्षा देता है जिन्हें भगवान को छूने से रोका गया है', सबरीमला मामले पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: केरल के सबरीमला मंदिर से संबंधित एक समीक्षा याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने पूछा कि क्या संविधान उस श्रद्धालु की रक्षा करेगा जिसे देवता को छूने से रोका गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बनाने वाले और रचना के बीच कोई फर्क नहीं हो सकता.

9 जजों की संविधान बेंच केरल के सबरीमला मंदिर समेत धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और कई धर्मों द्वारा अपनाई जाने वाली धार्मिक आजादी के दायरे और दायरे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है.

बेंच में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी वी नागरत्ना, एम एम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्या बागची शामिल हैं.

'तंत्री' की ओर से पेश सीनियर वकील वी गिरी ने बेंच के सामने दलील दी कि किसी भी मंदिर में किए जाने वाले समारोह और रीति-रिवाज धर्म का एक जरूरी हिस्सा होते हैं और इसलिए यह एक धार्मिक रिवाज है. गिरी ने कहा कि जब कोई भक्त पूजा के लिए मंदिर जाता है, तो यह किसी देवता की खूबियों के खिलाफ नहीं हो सकता क्योंकि मकसद तो देवता की पूजा करना है. गिरी ने कहा, "भक्त देवता में मौजूद दिव्य आत्मा के सामने आत्मसमर्पण करता है. उसे देवता की जरूरी खूबियों को मानना ​​होगा."

आगे यह भी कहा गया कि ऐसा अभ्यास जारी रखना, जो एक जरूरी धार्मिक अभ्यास है, उस धर्म या धार्मिक पंथ में विश्वास करने वाले हर सदस्य के पूजा करने के अधिकार का हिस्सा होगा. जस्टिस अमानुल्लाह ने पूछा, "जब मैं मंदिर जाता हूं, तो मेरा बुनियादी विश्वास यह होता है कि वह भगवान है, वह मेरा बनाने वाला है, उसने मुझे बनाया है, है ना?"

जस्टिस अमानुल्लाह ने पूछा, "मैं वहां (मंदिर) सौ फीसदी विश्वास के साथ जाता हूं. मैं पूरी तरह से समर्पित हूं, मेरे दिल में बिल्कुल भी गंदगी नहीं है और वहां, मुझे बताया जाता है कि जन्म, वंश, किसी खास स्थिति की वजह से, हमेशा के लिए आपको देवता को छूने की इजाजत नहीं है. अब, क्या संविधान बचाव में नहीं आएगा. उन्होंने आगे कहा कि निर्माता और सृजन में कोई फर्क नहीं हो सकता.

गिरी ने जवाब दिया कि अगर किसी के पुजारी बनने पर पूरी तरह से रोक है, तो इसका ध्यान या तो आर्टिकल 25(2)(b) कानून से रखा जाएगा या राज्य खुद इसका ध्यान रखेगा. "मुझे संविधान के आर्टिकल 25 के तहत अपने धर्म को मानने का अधिकार है...अगर देवता की खासियतें ऐसी हैं कि मेरे लिए वहाँ जाना मुमकिन नहीं है, अगर मैं एक महिला हूँ, तो यह धर्म की खासियतों के हिसाब से होना चाहिए। गिरी ने कहा, "जहां तक ​​सबरीमला की बात है, देवता की खासियत यह है कि देवता हमेशा ब्रह्मचारी रहते हैं."

जस्टिस वराले ने पूछा कि क्या कोई सच्चा आस्तिक, जिसे नई टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी की जानकारी है, कुछ पुरानी प्रथाओं पर सवाल उठा सकता है. उन्होंने कहा, "हो सकता है कि पहले किसी समय कोई आस्तिक इस तरह सोचता हो, लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी, शिक्षा, सोच और दूसरी फिलॉसफी की जानकारी हो गई है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर कोई आस्तिक मानता है, तो यह ठीक है." आपको समझदार होने की जरूरत नहीं है."