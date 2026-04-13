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'वोटिंग का सवाल ही नहीं उठता', पश्चिम बंगाल में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट

बेंच पश्चिम बंगाल में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

Where is the question of voting supreme court excluded names in west bengal elections
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : April 13, 2026 at 8:01 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में उन लोगों को राहत नहीं दी, जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान काटे गए हैं और उनकी अपील अपीलीय न्यायाधिकरण (अपीलेट ट्रिब्यूनल) के सामने लंबित हैं.

कोर्ट ने कहा कि, वोटिंग का सवाल ही नहीं उठता और अगर उन्हें इजाजत दे दी गई है तो हमें उस पर भी रोक लगा देनी चाहिए. यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. हालांकि, बेंच ने इशारा किया कि वह उन लोगों को शामिल करने के लिए सप्लीमेंट्री रोल प्रकाशित करने की अनुमति देने की अर्जी पर विचार कर सकती है जिनकी अपील विधानसभा चुनावों से पहले मंजूर हो गई हैं.

सुनवाई के दौरान, पश्चिम बंगाल में SIR को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की तरफ से सीनियर वकील कल्याण बंद्योपाध्याय ने कहा कि, 6 अप्रैल को रघुनाथगंज चुनाव क्षेत्र में वोटर लिस्ट प्रकाशित की गई है...सभी पर फैसला हो रहा है." बेंच ने बताया कि सूची में सिर्फ 1800 से ज्यादा वोटर हैं. बंद्योपाध्याय ने कहा कि यह पहला चरण है और यह एक केस उनकी जानकारी में आया है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस केस पर फैसला होना है, वह अभी भी लंबित है. जस्टिस बागची ने कहा कि जिन लोगों के दावों पर 9 अप्रैल तक फैसला हो गया था, जिस तारीख को रोल फ्रीज किए गए थे, वे 23 अप्रैल को वोट कर सकते हैं. जस्टिस बागची ने कहा, "153 चुनाव क्षेत्रों में, नामांकन की आखिरी तारीख 6 अप्रैल थी, लिस्ट 6 अप्रैल की रात को प्रकाशित हुई थी. 7 या 8 अप्रैल को कुछ स्पिल ओवर हुआ था. उन नामों को 23 अप्रैल के चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा... चिंता न करें अगर उनके नाम वहां हैं तो वे वोटिंग करेंगे."

यह तर्क दिया गया कि 16 लाख अपील फाइल की गई हैं और इन अपीलों का निपटारा करना मुमकिन नहीं है. बंद्योपाध्याय ने जोर देकर कहा, "कृपया उन्हें वोट डालने की इजाजत दें." सीजेआई ने जवाब दिया, "वोटिंग का सवाल ही नहीं उठता. उन्हें इजाजत दी गई है तो हमें उस पर भी रोक लगानी चाहिए. बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस की 11 अप्रैल तक की रिपोर्ट के अनुसार, 34 लाख से ज्यादा अपीलें थीं.

सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा, "55 फीसदी आपत्ति खारिज कर दिए गए हैं. उन्हें शामिल कर लिया गया है. आपत्ति करने वालों ने अपील की है... वे उसी आदेश की मांग करेंगे. इसलिए, हम न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति से पहले उसी स्थिति में वापस आ जाएंगे."

वकील श्याम दीवान ने कहा कि अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिन्होंने अभी काम करना शुरू किया है, अगले हफ्ते तक अच्छी-खासी प्रगति दिखाते हैं, तो जरूर कुछ अनुपूरक सूची की इजाजत दी जा सकती है. बेंच ने कहा कि उसे इस बात का भी ध्यान है.

निर्वाचन आयोग की तरफ से सीनियर वकील डी एस नायडू ने कहा कि अपील चलते रहने दें ताकि अगर हो सके तो उनका हक सही साबित हो. बंद्योपाध्याय ने कहा कि 23 अप्रैल पहला चुनावी दिन है और पहले फेज से जुड़ी सभी अपीलों का निपटारा 20 अप्रैल तक जितना हो सके किया जा सकता है.

बेंच ने कहा कि वह ऐसी स्थिति नहीं बना सकती जहां अपीलेट ट्रिब्यूनल के जजों पर बोझ पड़े और सीनियर वकील से दूसरी तरफ देखने की अपील की, “जहाँ भी आपत्ति खारिज होती है, वहां एक आवेदन होता है और हम अपील में गए हैं, उन्हें वोट देने की इजाजत न दें. यही एनालॉजी वहां भी लागू हो सकती है. हमें संतुलन बनाना होगा."

बंद्योपाध्याय ने कहा कि बंगाल के लोग राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं…34 लाख अपील करने वाले, वे असली वोटर हैं, यही वजह है कि 34 लाख…वे आपकी तरफ देख रहे हैं, चुनाव आयोग की तरफ नहीं." इस बीच, एनआईए ने आज मालदा जिले में 1 अप्रैल को वोटर लिस्ट से अपना नाम हटाने का विरोध कर रहे लोगों द्वारा न्यायिक अधिकारियों के घेराव की अपनी जांच के सिलसिले में एक स्टेटस रिपोर्ट पेश की.

बेंच ने एजेंसी से आरोपी लोगों के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में बताने को कहा. बेंच ने कहा, "हम जानना चाहते हैं कि क्या गिरफ्तार किए गए इन लोगों में से किसी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था. हम नहीं चाहते कि यह एक शैक्षणिक अभ्यास हो. इसे एक तार्किक निष्कर्ष पर ले जाना होगा."

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