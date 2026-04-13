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'वोटिंग का सवाल ही नहीं उठता', पश्चिम बंगाल में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में उन लोगों को राहत नहीं दी, जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान काटे गए हैं और उनकी अपील अपीलीय न्यायाधिकरण (अपीलेट ट्रिब्यूनल) के सामने लंबित हैं.

कोर्ट ने कहा कि, वोटिंग का सवाल ही नहीं उठता और अगर उन्हें इजाजत दे दी गई है तो हमें उस पर भी रोक लगा देनी चाहिए. यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. हालांकि, बेंच ने इशारा किया कि वह उन लोगों को शामिल करने के लिए सप्लीमेंट्री रोल प्रकाशित करने की अनुमति देने की अर्जी पर विचार कर सकती है जिनकी अपील विधानसभा चुनावों से पहले मंजूर हो गई हैं.

सुनवाई के दौरान, पश्चिम बंगाल में SIR को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक की तरफ से सीनियर वकील कल्याण बंद्योपाध्याय ने कहा कि, 6 अप्रैल को रघुनाथगंज चुनाव क्षेत्र में वोटर लिस्ट प्रकाशित की गई है...सभी पर फैसला हो रहा है." बेंच ने बताया कि सूची में सिर्फ 1800 से ज्यादा वोटर हैं. बंद्योपाध्याय ने कहा कि यह पहला चरण है और यह एक केस उनकी जानकारी में आया है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस केस पर फैसला होना है, वह अभी भी लंबित है. जस्टिस बागची ने कहा कि जिन लोगों के दावों पर 9 अप्रैल तक फैसला हो गया था, जिस तारीख को रोल फ्रीज किए गए थे, वे 23 अप्रैल को वोट कर सकते हैं. जस्टिस बागची ने कहा, "153 चुनाव क्षेत्रों में, नामांकन की आखिरी तारीख 6 अप्रैल थी, लिस्ट 6 अप्रैल की रात को प्रकाशित हुई थी. 7 या 8 अप्रैल को कुछ स्पिल ओवर हुआ था. उन नामों को 23 अप्रैल के चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा... चिंता न करें अगर उनके नाम वहां हैं तो वे वोटिंग करेंगे."

यह तर्क दिया गया कि 16 लाख अपील फाइल की गई हैं और इन अपीलों का निपटारा करना मुमकिन नहीं है. बंद्योपाध्याय ने जोर देकर कहा, "कृपया उन्हें वोट डालने की इजाजत दें." सीजेआई ने जवाब दिया, "वोटिंग का सवाल ही नहीं उठता. उन्हें इजाजत दी गई है तो हमें उस पर भी रोक लगानी चाहिए. बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस की 11 अप्रैल तक की रिपोर्ट के अनुसार, 34 लाख से ज्यादा अपीलें थीं.

सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा, "55 फीसदी आपत्ति खारिज कर दिए गए हैं. उन्हें शामिल कर लिया गया है. आपत्ति करने वालों ने अपील की है... वे उसी आदेश की मांग करेंगे. इसलिए, हम न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति से पहले उसी स्थिति में वापस आ जाएंगे."