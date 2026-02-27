ETV Bharat / bharat

‘जब आप चुनाव नहीं जीतते…’, कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बारेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 2023 के विधानसभा चुनावों में बागेपल्ली सीट से कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बारेड्डी के चुनाव को रद्द कर दिया गया था.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने आया. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया. सुब्बारेड्डी ने अधिवक्ता जावेदुर रहमान के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सुब्बारेड्डी की याचिका पर उत्तरदाता को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए विधानसभा का सदस्य माना जाना चाहिए. पीठ ने प्रतिवादी भाजपा उम्मीदवार सी मुनिराजू को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा.

सुनवाई के दौरान मुनिराजू के वकील ने सुब्बारेड्डी की अपील का विरोध करते हुए तर्क दिया कि उन्होंने अपने शराब कारोबार का खुलासा नहीं किया है. सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा, “जब आप चुनाव नहीं जीतते हैं, तो आप ऐसे आधार खोजते हैं.”