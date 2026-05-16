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बेंगलुरु के आईटी प्रोफेशनल्स WFH को लेकर उत्साहित, PM की अपील से जगी उम्मीद

पीएम मोदी की अपील के बाद बेंगलुरु के आईटी प्रोफेशनल्स अपनी कंपनी के प्रबंधकों से WFH व्यवस्था को लेकर पूछताछ कर रहे हैं.

When Will WFH Return, Bengaluru IT Professional Hopeful Of Remote Work After PM's Appeal
बेंगलुरु के आईटी प्रोफेशनल्स WFH को लेकर उत्साहित, PM की अपील से जगी उम्मीद (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 2:06 PM IST

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बेंगलुरु: दुनिया भर में ऊर्जा संकट के बीच फ्यूल बचाने के लिए घर से काम (WFH) करने की व्यवस्था को फिर से शुरू करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील ने बेंगलुरु के आईटी प्रोफेशनल्स में नई उम्मीद जगाई है, जिनमें से कई प्रोफेशनल शहर के रोजाना के ट्रैफिक की दिक्कतों से बचने और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए उत्सुक हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए, लोगों और संस्थाओं से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए फ्यूल बचाने की अपील की. ​​उन्होंने ईंधन की खपत कम करने और भारत के आयात के बोझ को कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार-पूलिंग और गैर-जरूरी यात्रा कम करने जैसे उपाय सुझाए.

यह अपील जल्द ही बेंगलुरु के IT कॉरिडोर में चर्चा का विषय बन गई, खासकर व्हाइटफील्ड, आउटर रिंग रोड और बेलंदूर जैसे इलाकों में, जहां लंबा सफर और ट्रैफिक जाम लाखों कर्मचारियों के लिए रोज की चुनौती बनी हुई है.

कई आईटी प्रोफेशनल्स का कहना है कि उनके घर पर पहले से ही पूरा वर्कस्टेशन सेटअप है और उन्हें ऑफिस में उसी लैपटॉप के सामने बैठने के लिए घंटों ट्रैवल करने का कोई कारण नहीं दिखता.

एक ग्लोबल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ काम करने वाली एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहा कि क्लाइंट की जरूरतों की वजह से ऑफिस में जरूरी अटेंडेंस की वजह से वह अपने परिवार के साथ कम समय बिता पाती हैं. उन्होंने कहा, "मेरा दो साल का बच्चा दिन में सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही मुझसे मिल पाता है. अगर खुद प्रधानमंत्री की तरफ से कोई अपील आती है, तो मुझे उम्मीद है कि कंपनियां इसे समझेंगी और हमें फिर से घर से काम करने देंगी."

हाइब्रिड मॉडल सबसे अच्छा...
इंदिरानगर में एक स्टार्टअप में काम करने वाले एक और प्रोफेशनल ने कहा कि ऑफिस में बातचीत से जल्दी समन्यव में मदद मिलती है. उन्होंने कहा, "किसी के डेस्क पर जाकर पांच मिनट में चीजें निपटाने से अक्सर लंबी ईमेल चेन और बार-बार फॉलो-अप से बचा जा सकता है."

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि हर दिन लगभग ढाई घंटे ट्रैफिक से बचने से उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है. उन्होंने कहा, "मेरे लिए हाइब्रिड मॉडल सबसे अच्छा काम करता है."

कई कंपनियों के प्रबंधकों ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री की बातों के बाद कर्मचारियों ने काम की पॉलिसी में होने वाले बदलावों के बारे में पूछना शुरू कर दिया है.

एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी के सीनियर मैनेजर ने कहा कि सोमवार सुबह टीम के कई सदस्य उनके पास आए और पूछा कि क्या कंपनी फिर से रिमोट वर्क पर विचार करेगी. उन्होंने कहा, "फ्यूल और आने-जाने का समय बचाना फायदेमंद है, लेकिन लंबे समय तक घर से काम करने से टीम का सहयोग कम हो सकता है."

उन्होंने बड़े पैमाने पर रिमोट वर्क के बड़े आर्थिक असर की ओर भी इशारा किया. उनके अनुसार, टेक पार्क के आस-पास के रेस्टोरेंट, कैब ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और छोटे बिजनेस अपनी आय के लिए ऑफिस में आने वाली भीड़ पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं.

हालांकि अभी 'वर्क फ्रॉम होम' पर पूरी तरह से वापसी की संभावना कम लगती है, लेकिन बेंगलुरु की आईटी इंडस्ट्री में कई लोगों का मानना ​​है कि अगर फ्यूल की स्थिति और खराब होती है तो संतुलित हाइब्रिड मॉडल एक बार फिर पसंदीदा विकल्प बन सकता है.

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