महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर फोड़ा बम, कहा- पीएम मोदी लोगों के दर्द के बारे में कब बोलेंगे
कांग्रेस बोली- रिटेल महंगाई जून में 17 महीने के सबसे ऊंचे लेवल 4.38 परसेंट पर पहुंच गई, जबकि ग्रामीण भारत में यह 4.74 परसेंट है.
Published : July 14, 2026 at 11:08 AM IST
नई दिल्ली: जून में रिटेल महंगाई बढ़कर 4.38 फीसदी पर पहुंचने के साथ कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र में बीजेपी की सरकार पर हमला बोला. पार्टी ने कहा कि पिछले 12 सालों में बीजेपी सरकार के दौरान कीमतों में बढ़ोतरी ने आम परिवारों के बजट को बिगाड़ दिया है और पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम लोगों के दर्द के बारे में कब बोलेंगे.
सोमवार को जारी सरकारी डेटा के मुताबिक जून में रिटेल महंगाई बढ़कर 4.38 परसेंट हो गई. इसका मुख्य कारण खाने-पीने की चीज़ें महंगी होना है. इससे कीमतों में बढ़ोतरी की दर रिजर्व बैंक के 4 परसेंट के औसत टारगेट से ऊपर चली गई. यह पहली बार है जब रिटेल महंगाई नई सीरीज के तहत 4 परसेंट के आंकड़े को पार कर गई है, जो इस साल जनवरी से लागू हुई है. नई सीरीज का बेस ईयर 2024 है.
मोदी सरकार के 12 वर्षों का यही है असली सार: झूठे वादों की बहार और जनता पर महंगाई और बेरोजगारी का क्रूर वार!— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 14, 2026
मोदी सरकार के 12 वर्षों में महंगाई ने आम परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। अब खुद सरकारी आंकड़े भी बता रहे हैं कि जून में खुदरा महंगाई 17 महीने के उच्चतम स्तर 4.38% पर पहुंच… pic.twitter.com/ylpgVlfbbt
एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'मोदी सरकार के 12 साल का यही है असली सार- झूठे वादों की बहार और जनता पर महंगाई और बेरोजगारी का क्रूर वार!' 'मोदी सरकार के पिछले 12 सालों में, महंगाई ने आम परिवारों के बजट को बिगाड़ दिया है. सरकारी डेटा से ही पता चलता है कि रिटेल महंगाई जून में 17 महीने के सबसे ऊंचे लेवल 4.38 परसेंट पर पहुंच गई, जबकि ग्रामीण भारत में यह 4.74 परसेंट है.'
रमेश ने कहा कि महंगाई के साथ-साथ अब बैंक इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी का डर है. इससे मिडिल क्लास पर घर और कार की ईएमआई का बोझ बढ़ सकता है. कांग्रेस नेता ने पूछा कि मुनाफा पूंजीपतियों की जेब क्यों भरता है, जबकि बोझ आम लोगों की पीठ पर पड़ता है. रमेश ने आगे पूछा, 'पूंजीपतियों के संरक्षक प्रधानमंत्री मोदी आम लोगों के दर्द के बारे में कब बोलेंगे?' जून में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर आधारित महंगाई मई के 3.93 प्रतिशत से बढ़कर 4.38 प्रतिशत हो गई.
नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) के जारी सीपीआई डेटा के मुताबिक, जून में खाने-पीने की चीजों की महंगाई दर बढ़कर 5.32 परसेंट हो गई, जो पिछले महीने 4.78 परसेंट थी. एनएसओ डेटा के मुताबिक जून में सबसे ज़्यादा महंगाई वाली टॉप पांच चीजें चांदी, सोना, हीरा और प्लैटिनम ज्वेलरी, अदरक, टमाटर, किशमिश और मोनाका थी.
दूसरी तरफ सबसे कम महंगाई वाली टॉप 5 चीजें आलू, मटर, मोटर कार और जीप, जीरा, और मोटरसाइकिल और स्कूटर थी. जहां राष्ट्रीय औसत महंगाई 4.38 फीसदी रही, वहीं ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए सीपीआई क्रम से 4.74 और 3.92 फीसदी थी.