नवंबर से पहले कम नहीं होंगी प्याज की कीमतें, क्या राशनिंग से की जाएगी बिक्री ?
जब तक प्याज की नई फसल नहीं आ जाती है, तब तक कीमत से राहत मिलने की उम्मीद नहीं. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.
Published : September 10, 2026 at 6:34 PM IST
नई दिल्ली : पहले एलपीजी सिलेंडर, फिर चीनी और अब प्याज, इनकी बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है. मौसम की वजह से फसल खराब होने, स्टोरेज में नुकसान और मार्केट में सप्लाई की कमी के कारण प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. कीमतें बढ़ने की वजह से सरकार को दखल देना पड़ा है और वह ग्राहकों को कंट्रोल रेट पर प्याज उपलब्ध करा रही है.
इस सप्ताह की शुरुआत में कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी निधि खरे ने कुछ जानकारी साझा की थी. उन्होंने बताया था कि सरकार ने किन-किन शहरों में प्याज की बिक्री शुरू की है. उनके अनुसार इसकी शुरुआत 17 शहरों में की गई और चार हजार टन से अधिक प्याज को सब्सिडी पर बेचा गया.
इसके अलावा सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि उनके पास 1.21 लाख टन प्याज बफर के रूप में रखा हुआ है. इसे एनसीसीएफ (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) और नाफेड (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) के जरिए जरूरत पड़ने पर बाजार में उपलब्ध करवाया जाएगा.
लोगों की राय - सब्जी बेचने वाले मुकेश ने बताया कि 2024 में युद्ध की वजह से वे 80 रुपये प्रति किलो के भाव से प्याज बेचते थे, और हर साल मौसम या बाहरी वजहों से कीमतें बढ़ जाती हैं. उन्होंने कहा, "मंडी से हमें प्याज महंगे दाम पर मिलता है, इसलिए हमें भी इसे महंगे दाम पर बेचना पड़ता है। अभी प्याज की कीमत 60 रुपये प्रति किलो है."
प्याज खरीदने आईं नेहा नाम की एक महिला ने कहा, "बात सिर्फ प्याज की नहीं है. हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि हमें अपनी खरीदारी कम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है."एक और ग्राहक रजनी ने कहा कि कम क्वालिटी वाला प्याज तो सस्ते दाम पर मिल जाता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाला प्याज खरीदना मुश्किल होता जा रहा है. उन्होंने कहा, "हम क्या कर सकते हैं? हम अच्छी क्वालिटी वाला प्याज खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते."
किसानों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है. एक और ग्राहक कार्तिक ने कहा, "किसानों के बारे में सोचिए. वे इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें सही दाम नहीं मिल रहा है. हमारे पास कम खाने या प्याज न खाने का विकल्प है, लेकिन उनके लिए प्याज ही कमाई का जरिया है."
मौसम की अनिश्चितता का असर - महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है. इसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक राज्य आते हैं. इन क्षेत्रों में मौसम की अनिश्चितता, जैसे भारी बारिश और सूखे के दौर तेजी से बढ़े हैं.
कृषि विशेषज्ञ जमील हुसैन ने कहा कि अनियमित बारिश से प्याज की फसल के लिए कभी जलभराव तो कभी नमी की कमी (मॉइस्चर स्ट्रेस) जैसी स्थितियां बन रही हैं. उन्होंने कहा, "अधिक पानी से मिट्टी में ऑक्सीजन कम हो जाती है, पोषक तत्वों के अवशोषण पर असर पड़ता है और बीमारी व सड़न का खतरा बढ़ जाता है, जबकि सूखे के दौर से प्याज के कंद (बल्ब) का विकास रुक सकता है. इन स्थितियों के कारण कंद छोटे हो सकते हैं, पैदावार कम हो सकती है और भंडारण की गुणवत्ता खराब हो सकती है."
विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही प्याज का कुल उत्पादन पिछले साल जैसा ही रहे, लेकिन बाजार में आवक में देरी, मौसमी आपूर्ति में कमी, गुणवत्ता में गिरावट और भंडारण के दौरान नुकसान के कारण कीमतें बढ़ सकती हैं. इसलिए, समस्या सिर्फ कुल सालाना उत्पादन की नहीं है, बल्कि यह भी है कि अच्छी गुणवत्ता वाला प्याज कब और कहां उपलब्ध है.आने वाली खरीफ फ़सल को भी असमान बारिश, जलभराव, फसल को नुकसान और कटाई में देरी से खतरा है. हुसैन ने कहा, "जब तक खरीफ की फसल की आवक नियमित नहीं हो जाती, तब तक अगले दो-तीन महीनों तक प्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है."
अच्छी मिट्टी और पानी का बेहतर मैनेजमेंट - कृषि विशेषज्ञ जमील हुसैन ने बताया, "कम लागत में मौसम की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता अच्छी मिट्टी और पानी के बेहतर मैनेजमेंट से शुरू होती है. ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना, पानी की निकासी (ड्रेनेज) में सुधार करना, सही मल्च का इस्तेमाल करना, नमी के आधार पर सिंचाई करना और जल-जमाव को झेलने वाली किस्मों को चुनना - ये सब मौसम से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं."
उन्होंने कहा, "ऐसे उपाय किसानों को बाहरी इनपुट पर निर्भरता कम करने और बदलती मौसम की स्थितियों में फसल की टिके रहने की क्षमता को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकते हैं."
सरकार क्या कर सकती है - ग्लोबल एग्रीसिस्टम के चेयरमैन गोकुल पटनायक ने कहा कि सरकार को बेहतर ड्रेनेज और मिट्टी की सेहत के मैनेजमेंट के जरिए ऐसे खेत तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए जो पानी की चुनौतियों का सामना कर सकें. उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तरीके से स्टोरेज की सुविधा बेहतर करने से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है और बाजार में प्याज की उपलब्धता का समय भी बढ़ाया जा सकता है.पटनायक के अनुसार, आवक, स्टॉक और फसल की स्थिति की समय पर निगरानी करने से सरकार को कमी के कारण कीमतों में भारी उछाल आने से पहले ही कदम उठाने में मदद मिल सकती है.
पटनायक ने साफ और पारदर्शी प्राइसिंग सिस्टम की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि बेहतर एग्रीकल्चरल मार्केट और अलग-अलग इलाकों के बीच कनेक्टिविटी से भी मदद मिल सकती है. उन्होंने कहा, "किसान अक्सर अपनी उपज बेचने के लिए बिचौलियों पर निर्भर रहते हैं, जबकि एक इलाके में प्याज का सरप्लस हो सकता है और दूसरे में भारी मांग हो सकती है. मार्केट लिंकेज बेहतर होने से किसान अधिक खरीदारों तक पहुंच सकेंगे और प्याज को उन इलाकों में पहुंचाने में मदद मिलेगी जहां मांग ज्यादा है."
मौजूदा चुनौतियां - नवीन मंडी ट्रेडिंग कंपनी के अभिमन्यु गुप्ता ने बताया कि मई-जून के दौरान बारिश और ज्यादा गर्मी से प्याज का स्टॉक प्रभावित हुआ, जिससे स्टोर किया हुआ प्याज सड़ गया. उन्होंने कहा, "मार्च-अप्रैल तक ही बाजार की मांग पूरी करने के लिए स्टॉक कम पड़ गया था, जिससे कमी हो गई."
उन्होंने कहा कि कम बारिश की वजह से दक्षिण बेंगलुरु में आने वाली फसल भी कमजोर है. उन्होंने कहा, "हालांकि किसानों ने अच्छी बुवाई की थी, लेकिन खराब मौसम ने कटाई को प्रभावित किया, जिससे प्याज का आकार छोटा रह गया और पैदावार कम हुई, जिससे किसानों की कमाई भी घट गई."
अभिमन्यु ने बताया कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी हालात अभी अच्छे नहीं हैं. उन्होंने कहा, "अगली बड़ी फसल नवंबर के आसपास आने की उम्मीद है, और तब तक कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं. कीमतों को कम करने के लिए सरकार और किसानों के पास मौजूद स्टॉक काफी नहीं है. अगर पानी ठीक-ठाक मिले, तो प्याज का साइज लगभग 25-30 mm से बढ़कर 45-50 mm हो सकता है."
क्या कदम उठाए जा सकते हैं -अभिमन्यु ने सुझाव दिया कि सरकार के पास मौजूद प्याज को बड़े व्यापारियों के जरिए बेचने के बजाय सीधे रिटेल आउटलेट्स के जरिए ग्राहकों को बेचा जाए. उनका कहना था कि इससे नई फसल आने तक कीमतों को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.उन्होंने दिल्ली-एनसीआर और अधिक मांग वाले दूसरे इलाकों में सीधे प्याज की सप्लाई करने का भी सुझाव दिया. अगर यह पहल सफल रहती है, तो परिवारों को टारगेटेड तरीके से प्याज बांटने के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल करने पर भी विचार किया जा सकता है. उन्होंने 'लास्ट-माइल सप्लाई' (यानी प्याज को आखिरी ग्राहक तक पहुंचाने की व्यवस्था) को बेहतर बनाने के लिए मदर डेयरी आउटलेट्स और टेम्पो जैसे छोटे वाहनों का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी.उनके मुताबिक, बेहतर निगरानी और तय रिटेल कीमत से ज़्यादा मुनाफाखोरी को रोकने और प्याज की कीमतों को कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अक्टूबर-नवंबर के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल से नई फसल आने पर सप्लाई बेहतर हो सकती है और कीमतें कम हो सकती हैं.
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