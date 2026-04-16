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आडवाणी के हाथों से छीनकर जब सुरेन्द्र यादव ने फाड़ा था बिल, 28 साल बाद महिला आरक्षण पर फिर वही संयोग!

दूसरी बार महिला आरक्षण बिल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा पेश किया गया. राजनीतिक दलों के विरोध के कारण बिल पारित नहीं किया जा सका. 1998 से 2003 के बीच अटल बिहारी वाजपेई ने चार बार प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली. साल 2008 में मनमोहन सरकार ने 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसे राज्यसभा में पेश किया लेकिन यह भी लोकसभा के भंग होने से लैप्स हो गया.

महिला आरक्षण बिल का इतिहास : 30 सालों से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी पेंडिंग है. कई बार प्रस्ताव लाए गए लेकिन किसी न किसी कारण से बिल अटक गया. महिला आरक्षण बिल सबसे पहले 12 सितंबर 1996 को एचडी देवगौड़ा सरकार ने पेश किया था. तत्कालीन सरकार ने सदन में 81वें संविधान संशोधन विधेयक पेश किया लेकिन सरकार अल्पमत में आ गई. सरकार के गिरते ही यह बिल लैप्स हो गया.

इस बार भी सांसद और फिर टेबल पर बिल : इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और एक बार फिर सुरेन्द्र यादव जहानाबाद के सांसद हैं और फिर वही परिस्थिति उनके साथ है. वही बिल और वही पुरानी डिमांड, कोटे में कोटा वाली 28 साल पुरानी मांग लेकिन इस बार सुरेन्द्र यादव उतना विरोध नहीं कर रहे हैं जितना 1998 में किया था. हालांकि आरजेडी ने महिला आरक्षण को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है.

सुरेन्द्र यादव के सपने में आए थे बाबा साहब : ठीक तेरह महीने बाद सुरेन्द्र यादव लोकसभा चुनाव हार गए फिर भी वह बिहार की राजनीति में बने रहे. बेलागंज से वह लगातार कई बार विधायक रहे. जब नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर 2022 में महागठबंधन के साथ गए तब सुरेन्द्र यादव मंत्री बने थे. जब उनसे पूछा गया था कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल की कॉपी को क्यों फाड़ा था तो उन्होंने कहा था कि उनके सपने में बाबा साहब आए थे.

महिला आरक्षण बिल का शुरू से विरोध : उस समय बहस के दौरान संसद में जोरदार शोर शराबा हुआ था. सुरेन्द्र यादव पूरे देश में सुर्खियों में आ चुके थे. राजद और समाजवादी धड़े के कई सांसदों ने इस बिल का विरोध किया. राजद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में बिल की प्रति छीनकर फाड़ दी और अपनी पार्टी की ओर से जोरदार विरोध जताया. यह घटना महिला आरक्षण विधेयक के इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में गिनी जाती है. हंगामा ऐसा हुआ कि महिला आरक्षण बिल ठंडे बस्ते में चला गया.

पटना : बात 13 जुलाई 1998 की है जब संसद में तत्कालीन कानून मंत्री एम थंबी दुरैई ने महिला आरक्षण विधेयक पेश किया था. संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी मौजूद थे. संसद में इस बिल का विरोध कर रहे आरजेडी और समाजवादी पार्टी के सांसद हंगामा कर रहे थे. इतने में बिहार के जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी से बिल की कॉपी छीनकर फाड़ दी थी.

मोदी सरकार को मिली कामयाबी : 9 मार्च 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने फिर महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पेश किया, लेकिन इसे लोकसभा में कभी वोटिंग के लिए नहीं लया गया. इसके बाद नरेंद्र मोदी ने साल 2023 में इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पास कराया. लेकिन सवाल ये है कि जब यह कानून दोनों सदनों से पास हो गया. 28 सितंबर 2023 को इस विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर कर अपनी आधिकारिक सहमति दी, जिसके बाद यह 29 सितंबर 2023 को कानून बन गया.

याद आया आरजेडी का महिला विरोध प्रदर्शन : 2023 में महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए सेदन में पेश हुआ जिसका आरजेडी ने जोरदार विरोध किया था. तब राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा करते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता 'ठाकुर का कुआं' पढ़ी थी, जिसपर विवाद हो गया था. अब एक बार फिर महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू हुई है तो पहली बार आरजेडी के सुरेन्द्र यादव ने जैसा विरोध किया था, वह एक बार फिर से चर्चा में आ गया है.

महिला आरक्षण कानून बनने के बावजूद फिर चर्चा क्यों? : फिर सवाल इस बात का है कि जब यह कानून बन गया था तो इसे जनगणना और परीसीमन से पहले लागू करने की जरूरत क्यों आई? संसद में इस संशोधन विधेयक को फिर से क्यों पेश किया गया? इसका जवाब ये हो सकता है कि मोदी सरकार इस कानून को 'ऑपरेशनल' बनाना चाहती है. ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए कुछ तकनीकी और कानूनी अड़चनों को दूर किया जा सके और 30 साल से अटके बिल को पास लागू कराया जा सके.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ETV Bharat)

''महिला सशक्तिकरण नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार बिल ला रही है. तमाम दलों को बिल का समर्थन करना चाहिए. लंबे समय से यह बिल लटका पड़ा है. अगर यह बिल पारित हो जाता है तो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी और देश की महिलाएं और सशक्त होगी.''- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बीजेपी

कहां फंसा पेंच : नरेंद्र मोदी सरकार नई जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहती थी, लेकिन 2011 की जनसंख्या के आधार पर ही सरकार महिला आरक्षण लाने की तैयारी कर रही है. आरजेडी कोटे में कोटा की मांग कर विरोध कर रहा है. केंद्र ने महिला आरक्षण संशोधन बिल को पास कराने के लिये तीन दिनों का विशेष सत्र बुलाया है. सिर्फ यही विपक्ष की चिंता नहीं है, विशेष सत्र ऐसे समय में बुलाया गया है जब कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. जिसके नफा-नुकसान का डर पक्ष-विपक्ष को सता रहा है.

''महिला आरक्षण बिल को कई बार पेश किया गया लेकिन बिल राजनीति की भेंट चढ़ गई. 1998 में अटल बिहारी वाजपेई सरकार के द्वारा बिल पेश किया गया था लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुरेंद्र यादव की ओर से उग्र विरोध किया और बिल को फाड़ दिया था. एक बार फिर बिल पास करने की कोशिश चल रही है. कई राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं. राजनीतिक दल कोई भी काम राजनीतिक नफा नुकसान के आधार पर करते हैं. भाजपा को यह उम्मीद होगी कि राज्यों में हो रहे चुनाव पर महिला आरक्षण बिल का असर पड़ सकता है.''- अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार

सीटों की संख्या में वृद्धि और परिसीमन: नए प्रस्तावों के अनुसार, लोकसभा में सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करने की योजना है, ताकि मौजूदा प्रतिनिधित्व को प्रभावित किए बिना महिलाओं को 33% (लगभग 297 सीटें) आरक्षण दिया जा सके. इसके लिए एक परिसीमन आयोग के गठन से जुड़ा बिल भी लाया गया है. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है, जिन्हें संसद में पारित कराना अनिवार्य है. इस पर मौजूदा समय संसद के भीतर विशेष सत्र में चर्चा जारी है.

द्वंद में देश के कई राजनीतिक दल : महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र की सरकार ने देश के कई राजनीतिक दलों को धर्म संकट में डाल दिया है, खास कर वैसे राज्यों को जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. राजनीतिक दलों के समक्ष दो तरफ चुनौती है, एक तरफ महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं तो केंद्र की नीतियों का समर्थन माना जाएगा और अगर विरोध करते हैं तो महिला का विरोध माना जाएगा और दोनों ही स्थिति में असर मतदाताओं पर पड़ेगा. राजनीतिक दलों को दोनों में स्थिति में नुकसान होना है.

1998 में संसद में हुआ था उग्र विरोध : महिला आरक्षण बिल का विरोध सबने 'लेकिन' की आड़ में किया. जो भी सत्ता में रहा वो पास कराना चाहता था, लेकिन विपक्ष हमेशा ही इसे रोक रहा था, फिर चाहे विपक्ष में बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य विरोधी दल. सबने अपने-अपने स्तर पर रोकने का काम किया. इस बिल में सफलता सिर्फ नरेंद्र मोदी को मिली. अब इसमें कुछ संशोधन जोड़कर इसे ऑपरेशनल बनाने की कोशिश जारी है. जिसको लेकर अब एक बार फिर विपक्ष के विरोध के सुर दिखाई देने लगे हैं.

आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग : राष्ट्रीय जनता दल की ओर से यह मांग शुरुआती दौर से उठ रही है कि महिलाओं को आरक्षण मिलनी चाहिए, लेकिन कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए. सुरेन्द्र यादव ने भी 1998 में विरोध इसी मांग को लेकर था. अर्थात, पिछड़ा-अति पिछड़ा और दलित समुदाय की महिलाओं को आरक्षण के अंदर कोटा मिलना चाहिए. राष्ट्रीय जनता दल शुरुआती दौर से कोटा के अंदर कोटा की मांग कर रही है और आज भी पार्टी का स्टैंड वही है.

ओवैसी ने अल्पसंख्यक महिलाओं का मुद्दा उठाया : असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की जा रही है, ओवैसी ने अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की है. हालांकि सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है. अगर ऐसा किया जाएगा तो वो पूरे तौर पर असंवैधानिक होगा.

आज भी स्टैंड पर कायम है आरजेडी : संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा भारत की राजनीति में तीन दशक से ज्यादा समय तक बहस और टकराव का विषय बना हुआ है. इस पूरे संघर्ष में बिहार और राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका भी काफी अहम रही है. राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि हम आज भी अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं.

''महिला आरक्षण बिल के हम समर्थन में हैं, लेकिन कोटा के अंदर भी कोटा होना चाहिए. पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान किए जाने चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बिल का विरोध करेंगे.''- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी

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