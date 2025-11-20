ETV Bharat / bharat

बुद्धिजीवी आतंकवादी ज्यादा खतरनाक, नेपाल और बांग्लादेश के लेवल की साजिश थी!

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में 2020 के दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं का विरोध किया.

when intellectuals become terrorists they become more dangerous Police to SC in 2020 Delhi riots
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 20, 2025 at 5:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: लाल किला ब्लास्ट केस और एक व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के हवाले से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं, तो वे जमीन पर काम करने वालों से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं. पुलिस ने कहा कि 2020 के दिल्ली दंगों में नेपाल और बांग्लादेश के लेवल पर कुछ प्लान किया गया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया. पुलिस ने कहा कि डॉक्टरों और इंजीनियरों के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना अब एक ट्रेंड बन गया है.

गुरुवार को मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने की. सुनवाई के दौरान राजू ने कहा कि एक्टिविस्ट के भाषणों की वजह से हिंसा हुई, जिसके कारण 53 लोगों की मौत हुई. राजू ने सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम के नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ "भड़काऊ भाषण" देने के वीडियो दिखाए, और फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से पहले 2019 और 2020 में चाखंड (बिहार में एक गांव), जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण देने के वीडियो भी दिखाए.

एसवी राजू ने कहा कि नेपाल और बांग्लादेश के पैमाने पर कुछ प्लान किया गया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ. राजू ने बताया कि शरजील इमाम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है. उन्होंने कहा कि आजकल एक ट्रेंड है कि डॉक्टर, इंजीनियर अपना काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश विरोधी कामों में लगे हुए हैं. दिल्ली पुलिस ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ विरोध प्रदर्शन का मामला नहीं है, बल्कि हिंसक विरोध का मामला है, और आरोपी नाकाबंदी की बात कर रहे थे.

पीठ ने पूछा कि क्या भाषण आरोप-पत्र का हिस्सा थे. राजू ने हां में जवाब दिया. पीठ के समक्ष जोरदार तर्क दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवरेज पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया और अंतिम इरादा तख्तापलट करना था. राजू ने कहा कि CAA का विरोध गुमराह करने वाला काम था, असली मकसद सरकार बदलना था, जिससे पूरे देश में आर्थिक तंगी और अफरा-तफरी मच जाए. राजू ने कहा, "ये तथाकथित बुद्धिजीवी जमीनी आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हैं."

पीठ के समक्ष यह दलील दी गई कि बुद्धिजीवी लोग सरकारी फंडिंग का इस्तेमाल डॉक्टर बनने के लिए करते हैं और फिर गलत काम करते हैं. राजू ने कहा, "वे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं."

दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि एक्टिविस्ट दिल्ली में सप्लाई रोकना चाहते थे और असम में "चिकन नेक" को आर्थिक रूप से दबाना चाहते थे -- यह जमीन का वह पतला हिस्सा है जो नॉर्थ-ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है.

याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के संबंध में कथित साजिश के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज एक मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को इस मामले में खालिद और शरजील इमाम समेत नौ लोगों को जमानत देने से मना कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि नागरिकों के प्रदर्शन या विरोध की आड़ में 'साजिश वाली' हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती. शरजील इमाम ने भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

खालिद, इमाम और बाकी आरोपियों पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के कथित 'मास्टरमाइंड' होने का आरोप लगाया गया है और उनके खिलाफ UAPA और IPC के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया था. इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 500 से ज्यादा घायल हुए थे. CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़की थी. आरोपियों में उमर खालिद, शरजील इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- NIA ने दिल्ली ब्लास्ट केस में चार और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया

TAGGED:

DELHI POLICE TO SC
INTELLECTUALS TURNING TERRORISTS
SUPREME COURT
2020 DELHI RIOTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

India US Defence Deal: भारत को मिलेंगे 93 मिलियन डॉलर के घातक हथियार, मिसाइल और तोपें मिलेंगी

Explainer: दिल्ली के यमुना नदी में विकसित हो रही क्रूज पर्यटन सेवा, जानिए सरकार का पूरा प्लान

IITF में दिखी 'नए भारत' की रक्षा शक्ति, यहां हथियारों से लेकर हाई-टेक ड्रोन तक की प्रदर्शनी

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.