बुद्धिजीवी आतंकवादी ज्यादा खतरनाक, नेपाल और बांग्लादेश के लेवल की साजिश थी!

नई दिल्ली: लाल किला ब्लास्ट केस और एक व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के हवाले से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब बुद्धिजीवी आतंकवादी बन जाते हैं, तो वे जमीन पर काम करने वालों से ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं. पुलिस ने कहा कि 2020 के दिल्ली दंगों में नेपाल और बांग्लादेश के लेवल पर कुछ प्लान किया गया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया. पुलिस ने कहा कि डॉक्टरों और इंजीनियरों के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होना अब एक ट्रेंड बन गया है.

गुरुवार को मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने की. सुनवाई के दौरान राजू ने कहा कि एक्टिविस्ट के भाषणों की वजह से हिंसा हुई, जिसके कारण 53 लोगों की मौत हुई. राजू ने सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम के नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ "भड़काऊ भाषण" देने के वीडियो दिखाए, और फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से पहले 2019 और 2020 में चाखंड (बिहार में एक गांव), जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण देने के वीडियो भी दिखाए.

एसवी राजू ने कहा कि नेपाल और बांग्लादेश के पैमाने पर कुछ प्लान किया गया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ. राजू ने बताया कि शरजील इमाम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है. उन्होंने कहा कि आजकल एक ट्रेंड है कि डॉक्टर, इंजीनियर अपना काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश विरोधी कामों में लगे हुए हैं. दिल्ली पुलिस ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ विरोध प्रदर्शन का मामला नहीं है, बल्कि हिंसक विरोध का मामला है, और आरोपी नाकाबंदी की बात कर रहे थे.

पीठ ने पूछा कि क्या भाषण आरोप-पत्र का हिस्सा थे. राजू ने हां में जवाब दिया. पीठ के समक्ष जोरदार तर्क दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया कवरेज पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया और अंतिम इरादा तख्तापलट करना था. राजू ने कहा कि CAA का विरोध गुमराह करने वाला काम था, असली मकसद सरकार बदलना था, जिससे पूरे देश में आर्थिक तंगी और अफरा-तफरी मच जाए. राजू ने कहा, "ये तथाकथित बुद्धिजीवी जमीनी आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हैं."

पीठ के समक्ष यह दलील दी गई कि बुद्धिजीवी लोग सरकारी फंडिंग का इस्तेमाल डॉक्टर बनने के लिए करते हैं और फिर गलत काम करते हैं. राजू ने कहा, "वे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं."