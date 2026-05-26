'जब खेती के औजार ही महंगे हैं तो किसान ड्रोन पर निवेश कहां से कर पाएंगे ?'
छोटे और सीमांत किसानों के सामने खेती के औजार जुटाने में ही पूंजी खत्म हो जाती है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : May 26, 2026 at 4:37 PM IST
नई दिल्ली : गन्ने की खेती में ड्रोन आधारित छिड़काव को लेकर सरकार के प्रयासों के बावजूद, जमीनी स्तर पर किसान आश्वस्त नहीं हैं. उनका कहना है कि यह नीति ग्रामीण कृषि की वास्तविकताओं को नजरअंदाज करती है. कई किसान, विशेषकर छोटे और सीमांत भूमिधारक, तर्क देते हैं कि उन्हें अभी भी ट्रैक्टर और सिंचाई उपकरण जैसी बुनियादी कृषि मशीनरी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है.
किसानों ने सवाल उठाया कि जब पारंपरिक कृषि उपकरण भी उनकी पहुंच से बाहर हैं, तो उनसे महंगे ड्रोन में निवेश करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है.उनके अनुसार, ड्रोन तकनीक से बड़े पैमाने के किसानों को लाभ हो सकता है, लेकिन यह उन सीमांत किसानों के लिए अव्यावहारिक है जो पहले से ही बढ़ती लागत और घटते मुनाफे से जूझ रहे हैं. किसानों ने कहा कि सरकार को पहले सस्ती मशीनरी, सब्सिडी और बुनियादी ढांचे तक पहुंच में सुधार पर ध्यान देना चाहिए, इससे पहले कि वह उन उन्नत तकनीकों को बढ़ावा दे, जो अधिकांश किसानों की आर्थिक पहुंच से बाहर हैं.
ईटीवी भारत से बात करते हुए, पंजाब के एक किसान गुरमनीत मंगत ने कहा कि यह नीति जमीनी स्तर पर किसानों की वास्तविकताओं से पूरी तरह से अलग प्रतीत होती है.मंगत ने कहा कि यह नीति जमीनी स्तर पर किसानों द्वारा सामना की जा रही वास्तविकताओं से बिल्कुल अलग प्रतीत होती है.मंगत ने टिप्पणी की, “यह एक विडंबनापूर्ण स्थिति है कि भारत में केवल 9-10 प्रतिशत किसान ही खेती के लिए ट्रैक्टर के मालिक हैं. ऐसे में उनके लिए छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदना और उनका ठीक से रखरखाव करना कैसे संभव होगा?”
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकें भले ही आशाजनक लगें, लेकिन अधिकांश छोटे और मध्यम भूमिधारक किसान अभी भी बुनियादी कृषि मशीनरी तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिससे उनके लिए महंगी ड्रोन तकनीक को अपनाना अव्यावहारिक हो जाता है.
इसी तरह की चिंताओं को दोहराते हुए, पंजाब की एक अन्य किसान सुखविंदर कौर ने कहा कि ड्रोन आधारित छिड़काव को बढ़ावा देना ग्रामीण कृषि समुदायों की आर्थिक वास्तविकताओं की अनदेखी करता है.
ईटीवी भारत से बात करते हुए कौर ने कहा, “हमारे क्षेत्र में, अधिकांश किसान अभी भी फसलों के लिए बैकपैक छिड़काव प्रणाली का उपयोग करते हैं क्योंकि वे महंगे ड्रोन नहीं खरीद सकते. यह पारंपरिक विधि एक ही खेत में कम से कम पांच से छह मजदूरों के लिए रोजगार भी पैदा करती है.”
उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार वास्तव में प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों का समर्थन करना चाहती है, तो उसे पहले कृषि उपकरणों और आधुनिक औजारों पर पर्याप्त सब्सिडी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि वे छोटे और मध्यम भूमिधारक किसानों के लिए किफायती और सुलभ हो सकें.
विशेषज्ञों का दृष्टिकोण - कृषि विशेषज्ञ और उत्तर प्रदेश के किसान धर्मेंद्र मलिक ने ईटीवी भारत को बताया, “ड्रोन से छिड़काव करने में कई समस्याएं हैं, क्योंकि कई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों को पानी में मिलाकर छिड़काव करने की विधि को पूरी तरह से नहीं समझते हैं. दूसरा, ड्रोन ज्यादातर फसलों और पत्तियों की ऊपरी सतह पर ही छिड़काव करते हैं, जबकि रोग और फफूंद संक्रमण अक्सर पत्तियों के निचले भाग और जड़ों के पास पाए जाते हैं. ड्रोन के रखरखाव की लागत भी किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है. यदि किसी ड्रोन का पंखा या विंग गलती से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसकी मरम्मत में हजारों रुपये खर्च हो सकते हैं, जिससे यह आम किसानों के लिए एक महंगा सौदा बन जाता हैय”
कृषि विशेषज्ञ और किसान अशोक बलियान ने ईटीवी भारत को बताया,“कुछ ड्रोन कंपनियों ने हमारे गांव का दौरा किया और प्रदर्शन दिखाए. इसमें कोई शक नहीं कि ड्रोन किसानों को पानी, खाद, कीटनाशक और समय बचाने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, सरकार को ड्रोन खरीदने के लिए अधिक सब्सिडी देनी चाहिए. ड्रोन तकनीक को किसानों की विशिष्ट जरूरतों और स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुसार डिजाइन किया जाना चाहिए. ड्रोनों को किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित और उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि यह तकनीक जमीनी स्तर पर अधिक उपयोगी और सुलभ हो सके.”
सरकार का बयान :सरकार ने इस योजना को केंद्रीय क्षेत्र की पहल के रूप में मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 2023-24 और 2025-26 की अवधि के लिए 1,261 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. इस कार्यक्रम के तहत, चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे किसानों को कृषि कार्यों, जिनमें उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव भी शामिल है, के लिए किराये पर सेवाएं प्रदान कर सकें. ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ड्रोन और संबंधित उपकरणों की लागत का 80 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो प्रत्येक एसएचजी के लिए अधिकतम 8 लाख रुपये की सहायता के अधीन है.
बेंगलुरु स्थित कृषि विकास और ग्रामीण परिवर्तन केंद्र (एडीआरटीसी) द्वारा इस योजना के तहत प्रमुख उर्वरक कंपनियों के माध्यम से वितरित किए गए 500 ड्रोनों पर किए गए एक अध्ययन में उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले कहा था कि अध्ययन में पाया गया कि एसएचजी, जो पहले मुख्य रूप से कृषि और संबंधित गतिविधियों में लगे हुए थे, अब ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपना रहे हैं, जिससे दक्षता और उत्पादकता में सुधार हो रहा है।आईसीएआर-भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ का कहना है:गन्ने में ड्रोन आधारित छिड़काव से खरपतवार नियंत्रण में 80.2 प्रतिशत दक्षता हासिल हुई, 89 प्रतिशत पानी की बचत हुई और परिचालन लागत में 81.6 प्रतिशत की कमी आई. इसकी कृषि क्षमता 2.6 हेक्टेयर प्रति घंटा है और छिड़काव की लागत मात्र 380.9 रुपये प्रति हेक्टेयर है, जिससे स्मार्ट खेती संभव हो पा रही है.
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