मुंबई का नया मेयर कौन होगा, कैसे होता है चयन? विस्तार से जानें

महाराष्ट्र में हुए 29 नगरपालिका चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं. अब सभी को यह जानने की उत्सुकता है कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा.

When and how will the new mayor of Mumbai be elected Find out in detail
मुंबई का नया मेयर कौन होगा (ETV Bharat)
Published : January 17, 2026 at 6:02 PM IST

Updated : January 17, 2026 at 6:10 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2026 के नगर निकाय चुनावों में शानदार जीत का परचम लहराते हुए उद्धव ठाकरे से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) का नियंत्रण छीन लिया.

इसके साथ ही देश के सबसे धनी नगर निकाय में ठाकरे परिवार का तीन दशक पुराना वर्चस्व समाप्त हो गया है. अब जब नतीजे सामने आ चुके हैं तो सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि मुंबई को अपना नया मेयर कब और कैसे मिलेगा. नाम कब घोषित किए जाएंगे. आइये इन सब सवालों के जवाब जानते हैं.

मेयर (महापौर) का चुनाव लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन करते हैं. मेयर के चुनाव के लिए लॉटरी प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा की जाती है. यह प्रक्रिया इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद ही शुरू होगी. बता दें कि, राज्य में 29 नगर निगम चुनावों के नतीजे 16 तारीख को घोषित किए गए. इनमें से अधिकतर में महागठबंधन की पार्टियों को जीत मिली.

मेयर का चुनाव कैसे होता है?
नगरपालिकाओं के महापौर (मेयर) सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं. इसके लिए एक विशेष चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है. शहरी विकास विभाग मेयर पद के लिए आरक्षण हेतु लॉटरी आयोजित करने की अधिसूचना जारी करता है. जिसके मुताबिक, सभी नगर निगमों में महापौर पद के लिए लॉटरी आयोजित की जाती है. इस लॉटरी में खुली श्रेणी, आरक्षित श्रेणी और महिला श्रेणी जैसी श्रेणियां शामिल होती हैं.

मेयर पद का चयन लॉटरी के नतीजों के आधार पर होता है. मुंबई की तरह ही, जिस पार्टी या गठबंधन के पास 114 से अधिक पार्षद होते हैं, उसे मेयर चुना जाता है. यह पद खुले वर्ग के लिए है या आरक्षित वर्ग के लिए, यह लॉटरी से ही स्पष्ट हो जाता है. इसके बाद, मेयर और उप मेयर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और नगर निगम भवन में मतदान होता है, जिसके बाद नए मेयर की घोषणा की जाती है.

जनवरी के अंत तक लॉटरी प्रक्रिया होगी
ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह अधिसूचना अगले सप्ताह जारी की जाएगी. कुछ नेता निजी तौर पर कह रहे हैं कि अधिसूचना जारी होने के बाद जनवरी के अंत तक लॉटरी प्रक्रिया होगी. इसके बाद मेयर पद के लिए नामों की घोषणा की जाएगी. इस प्रक्रिया के चलते अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से मेयर पद के लिए कोई नाम सामने नहीं आया है.

क्या शिवसेना से ठाणे का मेयर होगा?
एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि, अगर मुंबई में महागठबंधन का कोई महापौर होता है, तो ठाणे में शिवसेना के पास स्पष्ट बहुमत है. इसलिए, मुंबई में सरकार बनाने के लिए भाजपा को शिवसेना की जरूरत होगी. लेकिन चूंकि ठाणे में शिवसेना के पास स्पष्ट बहुमत है, इसलिए मेयर शिवसेना से ही होगा. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अप्रत्यक्ष रूप से यह बात कही.

महापौर चुनाव में अभी कुछ और दिन लगेंगे
ठाणे में शिवसेना को पूर्ण सत्ता प्राप्त है. भाजपा के ठाणे विधायक संजय केलकर ने कहा कि, अगर उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, तो वे अलग तरह से विचार करेंगे. उन्होंने कहा कि, अगर समय मिला, तो वे विपक्ष की बेंच पर बैठेंगे.

हालांकि, मेयर पद के लिए यह खींचतान देखने को मिल रही है, लेकिन चुनाव से पहले ईटीवी भारत को दिए एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मेयर का चुनाव संख्या बल के आधार पर नहीं, बल्कि महागठबंधन के सहयोगियों से चर्चा के बाद किया जाएगा. मेयर पद की होड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके चयन में अभी कुछ और दिन लगने की संभावना है.

बता दें कि, महाराष्ट्र में 2026 के नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शानदार जीत हासिल करते हुए 29 महानगरपालिकाओं की 2,869 सीटों में से 1,425 पर अपना परचम लहराया.

संपादक की पसंद

