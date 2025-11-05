ETV Bharat / bharat

भारत-बांग्लादेश मानचित्र विवादः जानिये, किसी देश के लिए नक्शा का क्या होता महत्व

मानचित्र का इस्तेमालः सीमाओं को खींचने की कहानी पुनर्जागरण और राष्ट्रवाद के उदय के बाद मानचित्रकला के इतिहास से निकटता से जुड़ी हुई है. पृथ्वी पर हर देश की वास्तविक सीमाएं मौजूद नहीं हैं. फिर भी वे संघर्ष, युद्ध और रक्तपात का कारण बनती रहती हैं. एक नक्शा इन टूटी हुई रेखाओं को दर्शाता है जो राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करती हैं. इस प्रकार स्वाभाविक रूप से राजनीतिक हो जाती हैं. इतिहास में नक्शों का इस्तेमाल प्रचार के लिए किया जाता रहा है.

मानचित्रों का महत्व: राज्य द्वारा स्वीकृत मानचित्र किसी देश की बदलती भू-राजनीतिक कल्पना के लिए महत्वपूर्ण विचार प्रदान कर सकते हैं. मानचित्रों का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक और वैचारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है. आधुनिक सीमाओं का एक तिहाई हिस्सा अधिकांशतः उपनिवेशीकरण का परिणाम है.

चीन अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए मानचित्रण का उपयोग कर रहा हैः

इस विवाद के बाद सवाल यह उठता है कि किसी देश के लिए नक्शों का इतना महत्व क्यों है? भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ मानचित्र को लेकर कब–कब और कैसे विवाद हुआ है? इस रिपोर्ट में समझते हैं- नक्शे की राजनीति, उसका इतिहास और उसकी आज की सामरिक ताकत को.

यह भारत के भू-राजनीतिक सीमांत पर 'मानचित्रीय आक्रमण' जैसा संकेत है. लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि 'नक्शा सिर्फ़ जमीन का चित्र नहीं होता'- यह किसी राष्ट्र की पहचान, उसकी भू-चेतना और उसके राजनीतिक दावे का दस्तावेज होता है. इतिहास से लेकर वर्तमान तक, मानचित्रों का इस्तेमाल प्रभाव, विस्तार और वैचारिक दबाव बनाने के लिए किया जाता रहा है.

हैदराबादः बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के एक सैन्य अधिकारी को 'ग्रेटर बांग्लादेश' का विवादित मानचित्र वाली पुस्तक भेंट की. इस नक्शे में बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों को बांग्लादेश के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है, जो भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़ा करने जैसा है.

सीमा अस्पष्ट होती है: किसी देश के दुश्मनों के खिलाफ जनसमर्थन जुटाना. इतिहास में, राज्यों की सीमाएं हमेशा अस्पष्ट रही हैं, और ये शासक की सैन्य विजयों की थोड़ी-सी भव्य घोषणाएं होती हैं. विश्व भर में विभिन्न विवादित क्षेत्रों को दर्शाने वाले मानचित्र में, इन सभी देशों में से तीन-चौथाई से अधिक देश राष्ट्रीय क्षेत्र तथा राष्ट्र की सीमाओं के गठन के विचार को लेकर किसी न किसी प्रकार के विवाद में उलझे हुए हैं.

राष्ट्रवाद के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए गए मानचित्रों के उदाहरण:

इंपीरियल फेडरेशन का नक्शा 1886

1886 में निर्मित, यह मानचित्र ब्रिटिश साम्राज्य के विशाल भूभाग को दर्शाता है. समुद्री मार्गों का एक जटिल जाल ब्रिटेन के कई क्षेत्रों को जोड़ता है. इस मानचित्र में सीमाओं के चारों ओर कलाकृतियां भी हैं, जिनमें साम्राज्य द्वारा नियंत्रित सभी लोगों के चित्र शामिल हैं.

20वीं शताब्दी के दौरान, मानचित्रों ने राष्ट्रीय राजनीतिक रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. प्रत्येक राष्ट्र ने अपने लोगों की मान्यताओं को प्रभावित करने के लिए प्रचार मानचित्र विकसित किए.

1914 में जर्मनी का प्रचार मानचित्र:

यह एक जर्मन प्रचार मानचित्र है जो 1914 में प्रकाशित हुआ था, जिस वर्ष प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था. यह दर्शाता है कि कैसे जर्मनी और ऑस्ट्रिया-हंगरी आसपास के खतरों से बहादुरी से अपनी रक्षा कर रहे थे.

शीत युद्ध के चरम पर अमेरिकी मानचित्र:

शीत युद्ध में अमेरिकियों ने भी इसी तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया था. 1956 में अमेरिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा निर्मित यह मानचित्र, दुनिया भर में कम्युनिस्टों (सोवियत संघ) के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है.

यह मानचित्र सोवियत संघ को दुनिया पर मंडराते हुए दिखाता है. यह कम्युनिस्ट विरोधी भावना को बढ़ाने के लिए "खतरा" और "महत्वपूर्ण" जैसे युद्धोन्मादी शब्दों का प्रयोग करता है.

ये मानचित्र लोगों की मान्यताओं को प्रभावित करके राष्ट्रीय हितों का समर्थन करने वाले आख्यान रचने के लिए जीवंत चित्रों का उपयोग करते हैं.

इन ऐतिहासिक उदाहरणों का उद्देश्य स्पष्ट है, ये स्पष्ट रूप से दुष्प्रचार के उदाहरण हैं.

चीन का मानचित्रण आक्रमण:

चीन अपने मानचित्रों के माध्यम से लगातार दूसरे देशों के भू-भाग पर अपना दावा करता रहा है. चीन ने अपने राजनीतिक और भू-रणनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मानचित्रण का इस्तेमाल किया है.

वह अपने तात्कालिक या दीर्घकालिक एजेंडे के अनुरूप एक कथानक गढ़ने के लिए मानचित्र जारी करता है. चीन दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से पर अपना दावा करता है, और यह दावा 1940 के दशक में एक चीनी भूगोलवेत्ता द्वारा मानचित्र पर उकेरी गई U-आकार की नौ-बिंदु रेखा पर आधारित है.

