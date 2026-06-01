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गर्म होती रातें कैसे बर्बाद कर रही हैं गेहूं की पैदावार? स्टडी में बड़ा खुलासा

'क्लाइमेट ट्रेंड्स' के मुताबिक, पंजाब-हरियाणा समेत 5 बड़े राज्यों में गेहूं का पूरा फसल चक्र बिगड़ रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा को बड़ा खतरा है.

Wheat Production in India
नैनीताल के कोटाबाग गांव में गेहूं की फसल काटती महिलाएं. यह तस्वीर 15 अप्रैल, 2026 की है. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 1, 2026 at 6:52 PM IST

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नई दिल्लीः भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है. हर साल 10.7 करोड़ (107 मिलियन) टन गेहूं की पैदावार होती है. लेकिन अब, सर्दियों के बढ़ते तापमान और गर्म होती रातों के कारण देश में गेहूं की फसल और दानों की क्वालिटी पर खतरा मंडरा रहा है. इस वजह से खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है.

'क्लाइमेट ट्रेंड्स' की हालिया स्टडी- 'स्ट्रेस में गेहूं: भारत के मुख्य गेहूं उत्पादक राज्यों में जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी और अनुकूलन के रास्ते' से पता चलता है कि पंजाब और हरियाणा जैसे मुख्य गेहूं उत्पादक राज्यों में सर्दियों का तापमान हर दशक में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है. इसके साथ ही, फरवरी का तापमान हर दशक में 0.69 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, जिससे गेहूं के कुल उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है.

Wheat Production in India
अमृतसर की अनाज मंडी में 21 अप्रैल, 2026 को गेहूं के दानों को फटकता मजदूर. (ANI)

इस स्टडी में यह भी देखा गया है कि बढ़ता तापमान, खासकर गर्म होती सर्दियां, रातों का बढ़ता तापमान और फसल पकने के समय बार-बार पड़ने वाली तेज गर्मी, देश के पांच सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों- पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में गेहूं की फसल के चक्र (ग्रोथ साइकिल) को कैसे नुकसान पहुंचा रही है.

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब कुछ ही दिन पहले भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 2026 के मानसून अनुमान को पहले के 92 प्रतिशत से घटाकर 90 प्रतिशत कर दिया है, जो 'लॉन्ग-पीरियड एवरेज' (दीर्घकालिक औसत) से कम है. इसके चलते खरीफ की फसल का अनुमान भी 'सामान्य से कम' की श्रेणी में आ गया है.

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि साल 2015-16 के बाद के सबसे मजबूत 'अल नीनो' (El Nino) प्रभाव के कारण भारत का खाद्य तंत्र (फूड सिस्टम) पहले से ही जलवायु परिवर्तन के दोहरे तनाव से जूझ रहा है.

Wheat Production in India
गेहूं की खेती के ट्रेंड्स. (Climate Trends)

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात जैसे मुख्य उत्पादक राज्यों में पिछले तीन दशकों (1995-2025) के दौरान गेहूं की पैदावार की दहाई विकास दर में गिरावट देखी गई है. खासकर, पंजाब और हरियाणा के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में. हरियाणा में गेहूं की विकास दर, जो साल 1986-95 के दौरान 30% थी, वह 2015 से 2025 के बीच गिरकर -2.6% पर आ गई है. पंजाब में भी गिरावट का ऐसा ही रुख देखा गया है.

गेहूं उगाने वाले सभी राज्यों में दिन के मुकाबले रात का तापमान ज्यादा तेजी से बढ़ा है. गुजरात में रात का तापमान दिन के तापमान की तुलना में लगभग तीन गुना तेजी से बढ़ रहा है. उत्तर प्रदेश और हरियाणा में न्यूनतम (रात के) तापमान में बढ़ोतरी सबसे ज्यादा दर्ज की गई है. रात के समय बढ़ती गर्मी के कारण पौधों की सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाती है, जिससे फसल समय से पहले पक जाती है. इसके चलते पौधों का वह कार्बोहाइड्रेट रिज़र्व खत्म हो जाता है, जो दानों के विकास के समय उनका वजन बढ़ाने का काम करता है. सीधे शब्दों में कहें तो फसल पूरी तरह पकने और बड़ी होने से पहले ही थककर दम तोड़ देती है.

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सांबा में 27 अप्रैल, 2026 को एक किसान कटे हुए गेहूं को सुखाते हुए. (ANI)

'क्लाइमेट ट्रेंड्स' की रिसर्च लीड और इस स्टडी की मुख्य लेखिका डॉ. पलक बालियान ने कहा, "भारत के गेहूं उत्पादन के लिए सबसे कम पहचाने जाने वाले और सबसे चिंताजनक खतरों में से एक है, 'रात के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी'. हमारे विश्लेषण से पता चला है कि मुख्य गेहूं उत्पादक राज्यों में अधिकतम (दिन के) तापमान की तुलना में न्यूनतम (रात का) तापमान ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है. गर्म रातें पौधों में सांस लेने की प्रक्रिया को बढ़ा देती हैं और उन पर शारीरिक तनाव पैदा करती हैं. इसका मतलब यह है कि पौधा अपने कार्बोहाइड्रेट रिज़र्व को दानों में बदलने के बजाय उसे खुद ही खर्च कर देता है."

उन्होंने आगे कहा, "इसके साथ ही, फरवरी और मार्च में अचानक बढ़ने वाली गर्मी दानों के विकसित होने के समय को छोटा कर रही है. इससे फसल समय से पहले पक जाती है, जिससे दाने सिकुड़ जाते हैं, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है और पैदावार घट जाती है. हम जो देख रहे हैं वह सिर्फ गर्म मौसम नहीं है; बल्कि यह उन मौसमी चक्रों का धीरे-धीरे बदलना है जिन्होंने भारत के गेहूं सिस्टम को उत्पादक और भरोसेमंद बनाया था."

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तापमान, बारिश और गेहूं की पैदावार के बीच संबंध. (Climate Trends)

गुजरात के एक छोटे किसान राम सिंह ने कहा कि गेहूं की खेती अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई है क्योंकि अब सर्दियां उतनी ठंडी नहीं होतीं, जिसके कारण अक्टूबर की तेज गर्मी में बीज ठीक से अंकुरित नहीं हो पाते हैं.

किसान राम सिंह ने कहा, "जब फसल बढ़ रही होती है, तब फरवरी या मार्च में अचानक पड़ने वाली गर्मी दानों को बहुत जल्दी सुखा देती है, जिससे पैदावार और क्वालिटी दोनों घट जाती हैं. और अगर इतना ही काफी नहीं था, तो कटाई के समय होने वाली बेमौसम बारिश खेतों में पड़ी पूरी फसल को बर्बाद कर देती है." सिंह ने कीटों के बढ़ते हमलों पर भी चिंता जताई, जिसके कारण उमस की वजह से अनाज को स्टोर करना मुश्किल हो जाता है.

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ढाका ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में मौसम के मिजाज में एक साफ बदलाव देखा गया है, जो सीधे तौर पर गेहूं की उत्पादकता को प्रभावित कर रहा है.

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पटियाला में 23 अप्रैल, 2026 को गेहूं की दौनी करता मजदूर. (ANI)

उन्होंने कहा, "सर्दियां अब गर्म और छोटी होती जा रही हैं, जिससे फसल का प्राकृतिक विकास चक्र बिगड़ जाता है. इसके साथ ही, हम कटाई के समय बेमौसम बारिश में बढ़ोतरी देख रहे हैं, जो अक्सर देरी से आने वाले और मजबूत 'पश्चिमी विक्षोभ' से जुड़ी होती है. यह असमय होने वाली बारिश उमस का स्तर बढ़ा देती है, खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, और दानों का रंग खराब करके व फंगस इन्फेक्शन (फफूंद) के जरिए अनाज की क्वालिटी को खराब कर देती है."

प्रोफेसर ढाका ने इस स्थिति को एक "कंपाउंडिंग इफेक्ट" (यानी कई समस्याओं का एक साथ जुड़ना) बताया. इसका मतलब है कि गर्म होती सर्दियां फसल के विकास को बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं. बेमौसम बारिश गलत समय पर नमी पैदा कर रही है और बढ़ी हुई उमस खेत व स्टोरेज दोनों जगहों पर नुकसान को कई गुना बढ़ा रही है.

उन्होंने आगे कहा, "यह सब मिलकर दानों की क्वालिटी और किसानों की कमाई को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है. यह स्थिति बेहतर पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट (कटाई के बाद के प्रबंधन) और जलवायु-अनुकूल रणनीतियों की जरूरत को रेखांकित करती है."

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गेहूं की खेती के अलग-अलग स्टेज पर क्लाइमेट का असर. (Climate Trends)

'खेती विरासत मिशन' (KVM) के कार्यकारी निदेशक उमेंद्र दत्त ने कहा, "पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खेती पर जलवायु परिवर्तन का असर अब सिर्फ कोई अनुमान नहीं रह गया है, यह जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है. किसान बढ़ते तापमान, छोटी होती सर्दियों और रात की बढ़ती गर्मी का सामना कर रहे हैं. ये सभी चीजें फसल को हर स्टेज पर प्रभावित कर रही हैं. कम अंकुरण से लेकर पौधों के कम फैलाव तक और सबसे गंभीर रूप से, दाने बनने के समय उनका सिकुड़ जाना."

दत्त ने कटाई के समय होने वाली बेमौसम बारिश और उमस को भी दानों की क्वालिटी खराब होने और कटाई के बाद होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह केवल मौसम की चुनौती नहीं है, बल्कि मिट्टी की सेहत की बदहाली और पारिस्थितिक असंतुलन के गहरे संकट को भी दर्शाती है.

उन्होंने कहा, "दशकों से हो रही रसायनों (केमिकल्स) से भरपूर खेती ने हमारी मिट्टी की जीवन शक्ति को कमजोर कर दिया है. इससे मिट्टी की गर्मी झेलने, नमी बनाए रखने और फसलों को मजबूत बनाने की क्षमता घट गई है. नतीजा यह है कि गेहूं की फसल अब मौसम के छोटे-से बदलाव के सामने भी बहुत जल्दी हार मान जाती है."

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गाजियाबाद में गेहूं की फसल काटते किसान. (फाइल) (ANI)

दत्त ने कहा कि देश के कृषि मॉडल और खाद्य सुरक्षा के तौर-तरीकों में तुरंत सुधार करने की जरूरत है. उन्होंने सिर्फ पैदावार बढ़ाने वाली व्यवस्था को बदलकर मिट्टी को मजबूत बनाने वाली और जलवायु के अनुकूल खेती अपनाने पर जोर दिया.

उन्होंने विस्तार से समझाया, "अगर हम पराली के सही मैनेजमेंट के तहत मल्चिंग (मिट्टी को ढकना) जैसी तकनीकों को अपनाएं, मिट्टी में ऑर्गेनिक तत्वों को बढ़ाएं और अपने देसी बीजों का इस्तेमाल करें, तो गर्मी और पानी की कमी से जूझने की क्षमता काफी बढ़ सकती है. जो किसान इकोलॉजिकल और नेचुरल फार्मिंग अपना रहे हैं, वे असल में पर्यावरण को बचाने और लंबे समय के लिए खाद्य सुरक्षा पक्की करने में मदद कर रहे हैं. अगर हम भारत में गेहूं और अपनी खाद्य व्यवस्था के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो इस बदलाव को अपनाना हमारी मजबूरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जरूरत है."

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पटियाला में 23 अप्रैल, 2026 को गेहूं की दौनी करता मजदूर. (ANI)

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