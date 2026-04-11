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Explainer: क्या हैं गेहूं खरीद के नए नियम? क्यों मचा है बवाल? जानें सभी सवालों के जवाब

पहले और अब में अंतर: पहले मंडियों में किसान की फसल आने पर मैनुअल या सरल डिजिटल एंट्री के बाद गेट पास मिल जाता था. नई प्रणाली के तहत ये चरण कुछ इस तरह काम करेगा. किसान जब मंडी में गेहूं लेकर पहुंचेगा, तो उसे गेट पर अपनी उंगलियों के निशान या आंखों की पुतली के जरिए अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी. ये डेटा 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर दर्ज किसान के आधार कार्ड से मैच किया जाएगा. बायोमेट्रिक सफल होने के बाद ही किसान को 'गेट पास' मिलेगा, जिसके बाद वो अपनी फसल मंडी के अंदर ले जा सकेगा और उसकी तुलाई शुरू होगी.

स्लॉट और डिजिटल ई-खरीद सिस्टम लागू: भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने स्लॉट सिस्टम लागू किया है. किसानों को मंडी में आने से पहले तय समय लेना पड़ सकता है, ताकि एक साथ ज्यादा भीड़ ना हो. इसके अलावा पूरी खरीद प्रक्रिया अब ई-खरीद सिस्टम से जुड़ी है, जिसमें गेट पास, तौल, और I-Form जैसी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन दर्ज की जाती हैं. इससे पारदर्शिता बढ़ती है और भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचता है. हालांकि, डिजिटल सिस्टम के कारण कई किसानों को शुरुआत में समझने और इस्तेमाल करने में दिक्कत हो रही है.

वाहन रजिस्ट्रेशन और गेट एंट्री सिस्टम सख्त: मंडी में फसल लाने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली के लिए भी अब सख्त नियम लागू किए गए हैं. हर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य है और मंडी गेट पर उसकी फोटो ली जाएगी. बिना नंबर वाले या बिना रिकॉर्ड वाले वाहन को एंट्री नहीं मिलेगी. सरकार के मुताबिक ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि एक ही फसल को कई बार दिखाकर धोखाधड़ी ना की जा सके. मंडी में आने वाले हर वाहन और किसान का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके. इस नियम में सरकार ने किसानों को छूट भी दी है. जैसे- जिस ट्रैक्टर या ट्रॉली पर नंबर नहीं है. उस पर वो नंबर प्रिंट करके या पेंट से लिखकर भी ला सकता है. इसके अलावा बैलगाड़ी से भी किसान फसल लेकर अनाज मंडी आ सकते हैं.

बायोमेट्रिक सत्यापन नियम: इस बार सरकार ने मंडियों में आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है. यानी किसान को मंडी पहुंचने के बाद अपनी पहचान अंगूठा या फिंगरप्रिंट के जरिए सत्यापित करनी होगी. अगर अंगूठे या फिंगरप्रिंट से सत्यापन में कोई दिक्कत आती है, तो आंख को स्कैन कर सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाएगी. मतलब ये कि बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के फसल की एंट्री नहीं होगी और खरीद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी. सरकार के मुताबिक इस नियम का मकसद बिचौलियों और फर्जी किसानों को सिस्टम से बाहर करना है. क्योंकि कई बार बाहर के किसान आकर मंडियों में फसल बेच देते थे. इस नियम से उन पर लगाम लगेगी. हालांकि, कई जगहों पर मशीनों और नेटवर्क की दिक्कतों के कारण किसानों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है.

हरियाणा में गेहूं खरीद के नियमों पर बवाल: दरअसल हरियाणा में गेहूं बेचने के लिए अब सबसे जरूरी शर्त रजिस्ट्रेशन बना दी गई है. किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का पूरा विवरण दर्ज करना होगा. इसमें आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन से जुड़ी जानकारी देना जरूरी है. बिना इस प्रक्रिया को पूरा किए कोई भी किसान सरकारी खरीद में हिस्सा नहीं ले सकता. सरकार का कहना है कि इससे सही किसान की पहचान होगी और फर्जी बिक्री पर रोक लगेगी. साथ ही रजिस्ट्रेशन के जरिए ही किसानों को MSP का फायदा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा.

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में 1 अप्रैल 2026 से गेहूं की सरकारी खरीद जारी है. इस बार गेहूं खरीद को लेकर हरियाणा सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं. जिन पर अब बवाल हो रहा है. किसान से लेकर आढ़ती और अब विपक्ष भी इन नियमों को लेकर सरकार पर हमलावर है. एक तरफ सरकार का कहना है कि नए नियमों के चलते गेहूं खरीद प्रक्रिया में पार्दशिता आएगी. वहीं किसानों और विपक्ष का कहना है कि बना किसी तैयारी और मतलब के नए नियम किसानों पर थोप दिए गए हैं. जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है. इस आर्टिकल के जरिए समझते हैं कि क्या है गेहूं खरीद के नए नियम? क्यों इन पर मचा है बवाल?

किसान क्यों कर रहे नियमों का विरोध? जब से सरकार ने इस नई खरीद प्रणाली को शुरू किया गया है. तब से ही किसान संगठन सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं. कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में गेहूं लेकर पहुंचे किसान बिंदर ने कहा कि "मैं 3 घंटे से अनाज मंडी में हूं. अभी तक गेट पास नहीं मिला है, क्योंकि इनकी साइट का सर्वर डाउन है. मैं किराए पर ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर आया हूं. ट्रैक्टर-ट्रॉली का किराया बढ़ रहा है. मुझे आगे भी काम देखना है. मजदूरी करनी है. घर के और भी कामकाज देखने हैं, लेकिन तीन घंटे से यहां फंसा हूं. मंडी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा." किसान ने बताया कि जब उन्होंने कमीशन एजेंट से बोला, तो उन्होंने कहा कि अगर हम बिना गेट पास के आपकी गेहूं को यहां पर उतारते हैं, तो हमारे ऊपर 11000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

किसानों की परेशानी (Etv Bharat)

फिंगरप्रिंट की समस्या: मंडी में गेहूं की फसल लेकर आए किसान रामकुमार ने कहा कि "मैं दो दिन से अनाज मंडी में हूं, लेकिन बायोमेट्रिक नहीं हो रहा. खेती-किसानी करने वाले मजदूरों और बुजुर्ग किसानों के हाथों की रेखाएं काम की वजह से घिस जाती हैं, जिससे मशीन कई बार फिंगरप्रिंट स्वीकार नहीं करती. तीन से चार बार मैंने बायोमेट्रिक के लिए प्रयास किया, लेकिन बड़ी मुश्किल से मेरा बायोमेट्रिक हुआ है. जिसमें काफी समय की बर्बादी हुई है. मेरे खेत में और भी गेहूं की कटाई होनी है, लेकिन सारा समय अनाज मंडी में बायोमेट्रिक को लेकर हो रहा है."

गेहूं की लिफ्टिंग करते किसान (Etv Bharat)

जींद में किसान का अनोखा प्रदर्शन: जींद के जुलाना की नई अनाज मंडी में एक किसान ने अनोखे अंदाज में अपना विरोध दर्ज करवाया. गतौली गांव निवासी किसान नरेश ढांडा अपनी गेहूं की फसल ट्रैक्टर-ट्रॉली की बजाय बैलगाड़ी में भरकर मंडी पहुंचे. खास बात ये रही कि बैलगाड़ी के आगे एक व्यक्ति ढोल बजाता हुआ चल रहा था, जिससे ये दृश्य आकर्षण का केंद्र बन गया और मंडी में मौजूद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. अनाज मंडी पहुंचने पर नरेश ढांडा को बिना किसी परेशानी के गेट पास जारी कर दिया गया. इस दौरान किसान ने सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि "आए दिन नए-नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनसे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट अनिवार्य करना और बायोमैट्रिक प्रणाली लागू करना किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है."

गेहूं को मशीन के जरिए साफ करते मजदूर (Etv Bharat)

कुछ किसानों ने बायोमेट्रिक को बताया आसान प्रणाली: गेहूं बेचने के लिए आए हुए किसान हरविंदर ने कहा कि "मैं अपनी गेहूं को लेकर अनाज मंडी पहुंचा हूं. सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है. उसे मैं संतुष्ट हूं. मेरा पहली बार में ही बायोमेट्रिक हो गया. जिसमें 1 मिनट का समय भी बड़ी मुश्किल से लगा. इस व्यवस्था से किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी और ये आने वाले समय में और भी ज्यादा आसान प्रणाली होगी."

अनाज मंडी के बाहर गेटपास के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ इंतजार करते किसान (Etv Bharat)

'खेती ज्यादा पढ़े-लिखे सिस्टम से नहीं चलती'- राकेश टिकैत: भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत गेहूं खरीद के नए नियमों पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने नई फसल खरीद नीति को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि "किसानों संगठनों की बैठकें चल रही हैं. अगर जरूरत हुई तो देश में फिर से किसान आंदोलन किया जाएगा. हरियाणा में जमीन दादा के नाम है, ट्रैक्टर पोते के नाम है. दादा 80 साल का है, अंगूठा लगाने कैसे मंडी में पहुंचेगा? यदि टैक्ट्रर मंडी में अपने उत्पाद का दूसरा या तीसरा चक्कर लगाता है, तो उसे जेल जाना पड़ेगा. इसलिए मंडियों में पुराने वाला ही सिस्टम ठीक था, खेती ज्यादा पढ़े-लिखे सिस्टम से नहीं चलती है."

गेहूं खरीद के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी (Etv Bharat)

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने साधा निशाना: किसानों के मुद्दे पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा "सरकार ने गेहूं की खरीद तो शुरू कर दी, लेकिन मंडियों में किसी तरह की तैयारी नहीं की गई. इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है, जो अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. व्यवस्था की कमी के कारण किसानों का समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है. सरकार किसानों को कैदी बनाने की कोशिश कर रही है. गेहूं खरीद के लिए कई नई शर्तें लगा दी हैं, जैसे वाहन पर नंबर प्लेट लगाना, गारंटर की व्यवस्था और बायोमेट्रिक से गेट पास. इन जटिल नियमों से बचने के लिए किसान मंडियों के बाहर ही अपनी फसल कम दाम पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं. इस बार पहले ही फसल कम हुई है और ऊपर से ऐसी नीतियां किसानों की मुश्किलें और बढ़ा रही हैं."

बयोमेट्रिक सत्यापन करता किसान (Etv Bharat)

सरकार किसानों को परेशान कर रही है- अभय चौटाला: इस मामले पर इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि "सरकार किसानों को उलझाने का काम कर रही है. सीजन के समय किसानों के पास इतना समय नहीं होता कि वो बायोमेट्रिक में अपना समय खराब करें. किसानों के लिए सरकार को आसान गेहूं खरीद प्रणाली शुरू करनी चाहिए. जिसे उनको परेशानी ना हो. सरकार बेवजह किसानों को इस प्रणाली के जरिए परेशान करने का काम कर रही है. जिसका हम विरोध करते हैं." उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर हम हरियाणा की अनाज मंडी में जाकर किसानों से भी रूबरू होंगे.

गेटपास के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली की नंबर प्लेट की फोटो जरूरी (Etv Bharat)

क्या बोले कृषि मंत्री? गेहूं खरीद प्रणाली को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा "नए नियमों से फर्जीवाड़ा रुकेगा और केवल वास्तविक किसानों का ही दाना-दाना खरीदा जाएगा. बिचौलियों और दूसरे राज्यों से आने वाले अवैध गेहूं की एंट्री रोकने के लिए ये जरूरी है. ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि एमएसपी का पैसा सीधे सही किसान के खाते में जाए. उन्होंने कहा कि ये किसान के लिए एक अच्छी खरीद प्रक्रिया रहेगी. विपक्ष के विरोध के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि उनको अभी इसकी समझ नहीं है. कई ऐसी चीज लागू की गई है. जिनका पहले विरोध हुआ है, लेकिन बाद में उनका परिणाम अच्छा रहा है. इसका भी परिणाम अच्छा रहेगा तो सभी इसको स्वीकार करेंगे.

नए नियमों पर सरकार का दावा (Etv Bharat)

किसानों के हित के लिए नियम, विपक्ष फैला रहा भ्रम- सीएम नायब सैनी: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस मुद्दे पर कहा कि "गेहूं की नई खरीद प्रक्रिया किसानों के हित के लिए हैं. उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी. फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा. विपक्ष केवल आरोप लगा सकता है, लेकिन भाजपा ने जो कहा है वो करके दिखाया है. वर्तमान में रबी की फसल का सीजन चल रहा है, गेहूं और सरसों की खरीद जारी है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेता, किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं."

क्या है वर्तमान स्थिति? किसानों के भारी विरोध को देखते हुए कई मंडियों में इस प्रक्रिया को लेकर तनाव बना हुआ है. किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि इस प्रक्रिया को वापस नहीं लिया गया या इसमें ढील नहीं दी गई, तो वे मंडियों में गेहूं की तुलाई बंद कर देंगे. इन नियमों को लेकर किसान संगठनों ने हरियाणा भर के सभी हाईवे बंद कर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.

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