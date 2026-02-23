ETV Bharat / bharat

WhatsApp ने SC से कहा: विज्ञापन से जुड़े डेटा पर NCLAT के निर्देशों का पालन करेगा

नई दिल्लीः दिग्गज टेक कंपनियों मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और वॉट्सऐप ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे विज्ञापन से जुड़े डेटा के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के प्राइवेसी और सहमति संबंधी निर्देशों का पालन करेंगे. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया था.

कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जो इन कंपनियों ने NCLAT के पिछले साल दिसंबर के आदेश के खिलाफ दायर की थीं. वॉट्सऐप का मालिकाना हक मेटा के पास ही है.

सुनवाई की शुरुआत में, वॉट्सऐप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, "हमने एक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें बताया गया है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं. न्यायाधीशों को ऐसा लगा था कि हम वॉट्सऐप का डेटा दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं, जो पूरी तरह सही नहीं है..."

इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पास डेटा के लिए सैकड़ों अन्य साधन और तरीके हैं. सिब्बल ने जवाब दिया, "जी नहीं, ऐसा नहीं है. हमने शपथ पत्र में सब साफ कर दिया है, जिसे हमारे वादे के रूप में माना जा सकता है. किसी भी कानून के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता."

अदालत का ध्यान अपीलों की ओर खींचते हुए सिब्बल ने तर्क दिया कि दोनों टेक कंपनियों ने 16 मार्च तक ट्रिब्यूनल के निर्देशों को लागू करने का फैसला किया है. सिब्बल ने कहा, "हम पूरी तरह पालन करेंगे." उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अब केवल वह अपील बची है जिसमें कहा गया है कि अगले पांच वर्षों के लिए वॉट्सऐप पर विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर दिया जाए, जिसे NCLAT ने पहले ही खारिज कर दिया था.

चीफ जस्टिस (CJI) ने कहा, "इन याचिकाओं में मुख्य रूप से NCLAT के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसमें उसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के निर्देशों को मंजूरी दी थी. इन निर्देशों के तहत मेटा को 15 दिसंबर, 2025 के NCLAT आदेश में दिए गए नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था."