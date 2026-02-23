WhatsApp ने SC से कहा: विज्ञापन से जुड़े डेटा पर NCLAT के निर्देशों का पालन करेगा
कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जो इन कंपनियों ने NCLAT के पिछले साल दिसंबर के आदेश के खिलाफ दायर की थीं.
Published : February 23, 2026 at 9:37 PM IST
नई दिल्लीः दिग्गज टेक कंपनियों मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और वॉट्सऐप ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे विज्ञापन से जुड़े डेटा के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के प्राइवेसी और सहमति संबंधी निर्देशों का पालन करेंगे. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया था.
कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जो इन कंपनियों ने NCLAT के पिछले साल दिसंबर के आदेश के खिलाफ दायर की थीं. वॉट्सऐप का मालिकाना हक मेटा के पास ही है.
सुनवाई की शुरुआत में, वॉट्सऐप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, "हमने एक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें बताया गया है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं. न्यायाधीशों को ऐसा लगा था कि हम वॉट्सऐप का डेटा दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं, जो पूरी तरह सही नहीं है..."
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके पास डेटा के लिए सैकड़ों अन्य साधन और तरीके हैं. सिब्बल ने जवाब दिया, "जी नहीं, ऐसा नहीं है. हमने शपथ पत्र में सब साफ कर दिया है, जिसे हमारे वादे के रूप में माना जा सकता है. किसी भी कानून के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता."
अदालत का ध्यान अपीलों की ओर खींचते हुए सिब्बल ने तर्क दिया कि दोनों टेक कंपनियों ने 16 मार्च तक ट्रिब्यूनल के निर्देशों को लागू करने का फैसला किया है. सिब्बल ने कहा, "हम पूरी तरह पालन करेंगे." उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अब केवल वह अपील बची है जिसमें कहा गया है कि अगले पांच वर्षों के लिए वॉट्सऐप पर विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर दिया जाए, जिसे NCLAT ने पहले ही खारिज कर दिया था.
चीफ जस्टिस (CJI) ने कहा, "इन याचिकाओं में मुख्य रूप से NCLAT के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है, जिसमें उसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के निर्देशों को मंजूरी दी थी. इन निर्देशों के तहत मेटा को 15 दिसंबर, 2025 के NCLAT आदेश में दिए गए नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था."
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि दोनों टेक कंपनियों (मेटा और वॉट्सऐप) ने ट्रिब्यूनल के इन निर्देशों को 16 मार्च तक लागू करने का फैसला किया है. इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए, चीफ जस्टिस ने आदेश पर रोक लगाने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया.
हालांकि, बेंच ने साफ किया कि इन याचिकाओं को मुख्य अपील में उठाए गए मुद्दों को प्रभावित किए बिना खारिज किया जा रहा है. साथ ही, बेंच ने कंपनियों से इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) भी मांगी है.
सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इन कंपनियों की उन अपीलों पर सुनवाई कर रहा है जो CCI के उस आदेश के खिलाफ हैं, जिसमें वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर उन पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. बेंच भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा दायर एक 'क्रॉस-अपील' पर भी विचार कर रही है. इस अपील में NCLAT के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें उसने वॉट्सऐप और मेटा को विज्ञापन उद्देश्यों के लिए यूजर्स का डेटा साझा करना जारी रखने की अनुमति दी थी.
3 फरवरी को मेटा प्लेटफॉर्म्स और वॉट्सऐप को कड़ी फटकार लगाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि व्यावसायिक लाभ के लिए निजता के अधिकार (right to privacy) से समझौता नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा, "आपने इस देश के संविधानवाद का मजाक बना दिया है" और उनका यह आचरण "एक तरह से निजी जानकारी की चोरी करने का सभ्य तरीका है."
शीर्ष अदालत ने आगाह किया कि जब यूजर के डेटा का इस्तेमाल केवल व्यावसायिक हितों के लिए किया जाता है, तो निजता के अधिकार के साथ समझौता होने का गंभीर खतरा पैदा हो जाता है. जबकि भारतीय कानून के तहत इस अधिकार की रक्षा बड़ी तत्परता से की जाती है.
इसे भी पढ़ेंः