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पंजाब पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का छलका दर्द, बोले- 'जो होना है वो होकर रहेगा'

कांग्रेस ने पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए कुछ अहम नियुक्तियां की हैं लेकिन इसमें मनीष तिवारी को जगह नहीं मिली है.

Congress MP Manish Tewari
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी (file photo-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 2, 2026 at 1:07 PM IST

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नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पार्टी की पंजाब इकाई में नए कार्यकारी अध्यक्षों और विभिन्न चुनाव समितियों के प्रमुखों की नियुक्तियों में खुद को नजरअंदाज किए जाने पर गुरुवार को कहा कि काश उनके पास ‘‘व्यक्तियों और संस्थाओं की असुरक्षा’’ का कोई 'एंटीडोट' (प्रतिरोधक) होता.

बता दें कि मनीष तिवारी को पंजाब कांग्रेस के हालिया संगठनात्मक पुनर्गठन में कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है. इस सिलसिले में तिवीरी ने एक खबर साझा की, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में कांग्रेस ने नए कार्यकारी अध्यक्षों और विभिन्न चुनाव समितियों के प्रमुखों की नियुक्ति की, लेकिन उनको नजरअंदाज कर दिया गया.

इतना ही नहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और चंडीगढ़ से लोकसभा सदस्य ने ‘एक्स’ पर अपनी एक पोस्ट में कहा, ‘‘है बड़ा कोई अवगुण उसमें, जिसे कोई हुनर आवे. काश मेरे पास व्यक्तियों और संस्थाओं की असुरक्षाओं का कोई एंटीडोट होता.’’

कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘इसके बावजूद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझको पिछले 45 वर्षों में बहुत कुछ दिया है और मैंने भी अपने पूरे वयस्क जीवन को दशकों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेवा में समर्पित किया है.’’

तिवारी ने यह भी कहा कि जो होना है, वह होकर रहेगा.

वहीं कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पूर्व अपनी प्रदेश इकाई के नेतृत्व में बदलाव से जुड़ी अटकलों को खारिज करते हुए बुधवार को कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा अपने पदों पर बने रहेंगे.

साथ ही, पार्टी ने अपने दलित चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव अभियान समिति का प्रमुख नियुक्त किया. इसके अलावा पार्टी ने लोकसभा सदस्य सुखजिंदर रंधावा को कोर कमेटी, पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंघला को चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति और सांसद अमर सिंह को घोषणापत्र समिति का अध्यक्ष बनाया है.

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