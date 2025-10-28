ETV Bharat / bharat

'ऐसा समय आएगा जब लोग दूरबीन से भी BJP को नहीं देख पाएंगे', बोले संजय राउत

अमित शाह और संजय राउत (डिजाइन इमेज) ( ANI )

मुंबई: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा है कि, भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में किसी की सहारे या बैसाखियों की जरूरत नहीं है. वो अपनी ताकत पर आगे बढ़ेगी. उनके इस बयान पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने पलटवार किया है. संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी दो बैसाखी पर है. उन्होंने आरोप लगाया कि, भाजपा की नीति रही है कि बैसाखी लो, इस्तेमाल करो और फेंक दो. संजय राउत ने कहा है कि भाजपा की नीति है कि कूबड़ और सीढ़ी का इस्तेमाल करो और जरूरत खत्म होने पर उसे फेंक दो. उन्होंने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में भाजपा पर जमकर निशाना साधा. संजय राउत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि, बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा में अपनी जरूरत के हिसाब से ढिंढोरा पीटना पड़ता है और जब जरूरत खत्म हो जाती है, तो वो आत्मनिर्भरता का नारा देती है. अब बीजेपी को अजित पवार की जरूरत है. उन्होंने कहा, बीजेपी के पास महाराष्ट्र में पोस्टर लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं थे. जब उसने पहले चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना के साथ गठबंधन किया था, तब इस महाराष्ट्र में बीजेपी को कोई जानता तक नहीं था. लेकिन बालासाहेब ठाकरे ने शिवसैनिकों को हिंदुत्व के मुद्दे पर राजी कर लिया. अमित शाह के बयान पर गौर करते हुए संजय राउत ने कहा, "आदेश दिया गया था कि हमें भाजपा के साथ जाना चाहिए. अगर हमने आपको ढील नहीं दी होती, तो आपका क्या होता." उन्होंने आरोप लगाया कि, अमित शाह एक व्यवसायी के रूप में राजनीति में प्रवेश किया है.