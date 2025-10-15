अफगानिस्तान के साथ जारी संघर्ष में क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी अरब ?
सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संयम बरतने और तनाव करने का आग्रह किया है.
हैदराबाद: पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर जारी संघर्ष ने व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंकाओं को फिर से जन्म दिया है. पाकिस्तानी सेना और तालिबान बार-बार झड़पों में लगे हुए हैं. अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद पर हवाई हमलों और जवाबी कार्रवाई का आरोप लगाया है. तालिबान शासन ने इन कार्रवाइयों की निंदा की है, संघर्ष बढ़ने की चेतावनी दी है जो सीमा से परे फैल सकता है.
इस बढ़ते तनाव के बीच लोगों का ध्यान सितंबर 2025 में औपचारिक रूप से पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के नए हस्ताक्षरित रक्षा समझौते पर गया है. इस समझौते के तहत दोनों देश सामूहिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाता है. समझौते में सऊदी अरब ने स्पष्ट रूप से बाहरी आक्रमण के खिलाफ पाकिस्तान की रक्षा करने का वादा किया है.
हालांकि, अब तक रियाद ने सार्वजनिक रूप से संयम बरतने का आह्वान करने के साथ-साथ दोनों पक्षों से तनाव से बचने और बातचीत को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है. हाल ही में दोनों देशों के बीच किया गया यह समझौता सऊदी अरब को पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक आधार के रूप में स्थापित करता है. हालांकि, उसने खुले तौर पर यह घोषणा नहीं की है कि वह अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप करेगा, लेकिन समझौते की औपचारिकता संघर्ष तेज होने पर इस्लामाबाद का समर्थन करने की इच्छा का संकेत देती है.
सऊदी विदेश मंत्रालय का बयान
सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा, "किंगडम संयम बरतने, तनाव को बढ़ाने से बचने और क्षेत्र में तनाव को कम करने और सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में योगदान देने के लिए बातचीत और ज्ञान को अपनाने का आह्वान करता है. "रियाद के इस नपे-तुले सार्वजनिक रुख के पीछे एक संभावित रणनीतिक कैलकुलेशन हो सकता है. यह रक्षा समझौता स्पष्ट रूप से सऊदी को पाकिस्तान की सुरक्षा बैकस्टॉप के रूप में रखता है.
अगर सीमा पर झड़पें तेज होती हैं, तो सऊदी अरब को इस्लामाबाद का समर्थन करने के लिए आकर्षित किया जा सकता है, शायद टकराव की तत्काल इच्छा से नहीं, बल्कि गठबंधन और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में.
कूटनीति अभी भी पसंदीदा मार्ग
यह समझौता मध्य पूर्वी विदेश नीति में व्यापक बदलाव को भी दर्शाता है. ऐसा प्रतीत होता है कि सऊदी अरब विस्तारित प्रतिरोध को अपना रहा है, जो क्षेत्रीय एक्टर्स को संकेत दे रहा है कि वह सक्रिय रूप से बाहरी खतरों के खिलाफ अपने सहयोगियों की रक्षा करेगा, विशेष रूप से दक्षिण और मध्य एशिया जैसे अस्थिर क्षेत्रों में. वहीं, कूटनीति अभी भी पसंदीदा मार्ग बनी हुई है.पाकिस्तान के प्रति सऊदी की प्रतिबद्धता को हल्के में खारिज नहीं किया जा सकता है.
बगराम एयर बेस ट्रंप की नजर
इस बीच अफगानिस्तान के बगराम एयर बेस पर नियंत्रण हासिल करने की ट्रंप की इच्छा सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौते और चल रहे पाक-अफगान संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूराजनीतिक लेयर जोड़ती है. ट्रंप ने इस रणनीतिक सैन्य अड्डे को फिर से हासिल करने की रूचि व्यक्त की है, विशेष रूप से चीन के प्रति संतुलन बनाने के लिए, जिसे वह प्राथमिक रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानते हैं.
2021 की वापसी के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा छोड़ दिया गया बगराम एयर बेस, देश के चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाके के कारण बड़े सैन्य अभियानों का समर्थन करने में सक्षम अफगानिस्तान में एक दुर्लभ आधार बना हुआ है. इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बगराम एयर बेस के संबंध में अफगानिस्तान पर दबाव बनाने के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों का लाभ उठा सकता है.
अफगान सरकार पर दबाव का टूल
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के साथ अपने जटिल संबंधों और सऊदी अरब के साथ अपने रक्षा समझौते को देखते हुए तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक टूल के रूप में काम कर सकता है. हालांकि, हाल ही में बढ़ी पाक-अफगानिस्तान सीमा झड़पों और अब तक राजनयिक समाधानों के लिए सऊदी अरब की सार्वजनिक अपील को ध्यान में रखते हुए, इस तरह का दबाव नाजुक होगा.
इसके अलावा चीन, रूस और ईरान जैसे क्षेत्रीय प्लेयर्स अफगानिस्तान में नए सिरे से विदेशी सैन्य उपस्थिति का कड़ा विरोध कर रहे हैं, जो किसी भी प्रत्यक्ष बलपूर्वक कदम को जटिल बना रहा है, जबकि रियाद ने सार्वजनिक रूप से संयम और बातचीत का आह्वान किया है. रक्षा समझौते का संयोजन, पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच बढ़ती झड़पें और सऊदी अरब के रणनीतिक हितों से पता चलता है कि इस्लामाबाद के लिए सैन्य समर्थन एक प्रशंसनीय परिदृश्य बना हुआ है.
