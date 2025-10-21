ETV Bharat / bharat

बिहार में झामुमो को राजद और कांग्रेस से मिला धोखा! बदला लेने में देरी क्यों? राजनीतिक जानकारों की क्या है राय

बिहार में राजद और कांग्रेस से मिले धोखे के बाद झामुमो का रूख क्या होगा. जानें, क्या कहते हैं राजनीति के जानकार.

What will be next step of JMM after separation from RJD and Congress in Bihar
रांचीः बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो को राजद और कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दी. झामुमो आहत है, नाराज है, गुस्से में है. पार्टी ने बिहार में महागठबंधन से अलग होने की घोषणा कर दी है. साथ ही अंजाम भुगतने की खुली चेतावनी भी दी है.

अब सवाल है कि झारखंड में किस तरह का असर दिख सकता है. ऐसी उपेक्षा पर झामुमो के पास अब क्या विकल्प है. राजद और कांग्रेस में किस पर सबसे ज्यादा गाज गिर सकती है. मौजूदा राजनीतिक तस्वीर को किस रुप में देखते हैं राजनीति के जानकार.

मौजूदा सियासी घटनाक्रम पर राजनीति के जानकारों की राय (ETV Bharat)

झामुमो की नाराजगी और चेतावनी की पृष्ठभूमि

महज 48 घंटे में महागठबंधन की तस्वीर बदल गई. शनिवार यानी 18 अक्टूबर को झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा कर दी थी कि उनकी पार्टी बिहार की छह सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती पर अपने बूते चुनाव लड़ेगी. प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी थी.

लेकिन दीपावली के दिन 20 अक्टूबर को 3 बजे नामांकन की अवधि समाप्त होने तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं होने पर झामुमो सवालों के घेरे में आ गया. करीब एक घंटे तक ऊहापोह वाली स्थिति बनी रही. फिर गिरिडीह में झामुमो के वरिष्ठ नेता और हेमंत कैबिनेट के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू सामने आए और प्रेस कांफ्रेंस कर कह दिया कि झामुमो को राजद और कांग्रेस ने धोखा दिया है.

मंत्री ने इसे राजनीतिक धुर्तता करार देते हुए कहा कि अंतिम समय तक पार्टी को धोखे में रखा गया. अब पार्टी बिहार चुनाव से बाहर हो चुकी है. चेतावनी दी कि यह धोखा महंगा पड़ेगा. याद दिलाया कि 2019 में सिर्फ एक सीट होने के बावजूद पांच साल तक राजद के विधायक को मंत्री बनाकर रखा गया. लिहाजा, धोखे की कीमत चुकानी पड़ेगी.

'सरकार के पुनर्गठन की संभावना बढ़ी'

वरिष्ठ पत्रकार बैद्यनाथ मिश्र के मुताबिक राजद और कांग्रेस ने झामुमो के साथ छल किया है. एक ने बड़ा छल किया तो दूसरे ने छोटा. हेमंत ने 2019 में राजद के इकलौते विधायक सत्यानंद को पांच साल तक मंत्री बनाए रखा. ठीक है कि बिहार में सीट शेयरिंग में खटपट था. लेकिन चाहते तो झामुमो को दो-तीन सीट जरुर दे सकते थे.

उनका मानना है कि उस उपेक्षा से नाराज झामुमो ने झारखंड में सरकार के पुनर्गठन का मन बना लिया है. क्योंकि महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और मंत्री सुदिव्य सोनू के बयान से यही झलक रहा है. ऐसे में संभव है कि राजद के मंत्री संजय यादव मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए जाएं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के वक्त हेमंत सोरेन को आग्रह करके बिहार बुलाया था. लेकिन मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है कि तरह झामुमो को टिकट बंटवारे से अलग कर दिया. यह समझना होगा कि झारखंड में झामुमो की कृपा पर ही राजद और कांग्रेस के विधायक चुनाव जीत रहे हैं और मंत्री भी बने हैं.

'चुनाव बाद एक्शन की घोषणा का मतलब'

इस सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार आनंद ने अपनी राय साझा की है. उनके मुताबिक भीतरखाने कुछ बात हो गई है. मेरे हिसाब से हेमंत सोरेन कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है जो इतनी बड़ी गलती कर देंगे. संभव है कि एक-दो सीट से आगे बात नहीं बढ़ रही होगी. ऊपर से अगर हार मिलती तो फजीहत हो जाती. इसका मतलब है कि राजद और कांग्रेस से कुछ आश्वासन मिला होगा.

ये क्या बात हुई कि एक दिन पहले आप कह रहे हैं कि गुरुजी ने लड़ना सिखाया है. यह कहकर आपने छह सीटों के साथ-साथ स्टार प्रचारक की लिस्ट भी जारी कर दी. फिर एक दिन बाद कहते हैं कि धोखा हुआ है. रही बात चेतावनी कि तो यह कवरअप करने की कोशिश जैसा दिख रहा है. क्योंकि झामुमो को पॉलिटिकली नौसिखिया पार्टी नहीं कहा जा सकता है. जाहिर सी बात है कि जब कोई बेइज्जत करेता है तो फिर जवाब देने के लिए इंतजार क्यों. कायदे से तत्काल संजय यादव से इस्तीफा लेना चाहिए था. वैसे भी राजद को बाहर करने से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना है.

बिहार से राजद प्रत्याशी की गिरफ्तारी के मायने

इस बीच महागठबंधन में पड़ी खटास को सासाराम के राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साहु की गिरफ्तारी से जोड़कर देखा जा रहा है. क्योंकि डकैती के एक मामले में वारंटी सत्येंद्र साहु को गढ़वा पुलिस ने नामांकन के ठीक बाद सासाराम से गिरफ्तार कर लिया था. गढ़वा पुलिस को 21 वर्ष पुराने डकैती के मामले में सत्येंद्र साहु की तलाश थी. उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुई था. इस एक्शन से सासाराम सीट पर राजद को बड़ा झटका लगा है. अब सवाल है कि क्या इस एक्शन को महागठबंधन में पड़ी गांठ से जोड़कर देखा जा सकता है. इस सवाल का जवाब गढ़वा के एसपी अमन कुमार ने दिया है.

सासाराम से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साहु के खिलाफ लाल वारंट कोर्ट से जारी हुआ था. कोर्ट ने अभियुक्त के निवास स्थान वाली सासाराम पुलिस को वारंट भेजा था. उसी आधार पर गिरफ्तारी हुई है और गढ़वा पुलिस को हैंडओवर किया गया. क्योंकि यह मामला गढ़वा थाना का था. -अमन कुमार, एसपी, गढ़वा.

झारखंड में राजद का परफॉर्मेंस

झारखंड में 2014 में राजद ने अपने बूते 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी. साल 2019 में राजद ने महागठबंधन में शामिल होकर 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. तब सिर्फ एक सीट पर सत्यानंद भोक्ता जीते थे जो भाजपा में टिकट नहीं मिलने की वजह से राजद में गए थे.

साल 2024 में महागठबंधन में शामिल होने की वजह से 7 सीटों पर राजद ने चुनाव लड़ा और चार पर जीत दर्ज की लेकिन जानकार कहते हैं कि यह जीत महागठबंधन की वजह से हुई क्योंकि उस समय हेमंत सोरेन की तरफ वोटरों का रुझान था. साल 2024 में झामुमो ने महागठबंधन के लिए बड़ा दिल दिखाया. झामुमो ने 81 सीटों में 38 सीट सहयोगियों को दे दी और 43 सीट पर चुनाव लड़ा. शानदार प्रदर्शन करते हुए झामुमो ने 34 सीटें जीती. ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा रहता तो संभव है कि अकेले बहुमत में आ गया होता.

झामुमो के हमले पर राजद का जवाब

राजद के प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि धोखा जैसी कोई बात नहीं है. एकीकृत बिहार के समय झारखंड वाले क्षेत्र में कभी पार्टी के 11 विधायक हुआ करते थे. वर्तमान में झारखंड में राजद के चार विधायक हैं. झारखंड में 2024 में राजद ने 22 सीट की मांग की थी लेकिन मिला था सिर्फ छह सीट. एक सीट पर दोस्ताना संघर्ष हुआ

फिलहाल, महागठबंधन में हुए खटपट का आकलन झारखंड वासी अपने-अपने तरीके से कर रहे हैं. अब देखना है कि अपमान का बदला लेने के लिए झामुमो की ओर से कौन सा कदम उठाया जाता है.

