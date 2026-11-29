SPECIAL: झारखंड में यदि 2009 में लागू हो जाता परिसीमन तो बदल जाते कई दिग्गजों की सीट, जानिए क्यों रोका गया आदेश
परिसीमन संशोधन बिल संसद के विशेष सत्र के दौरान 30 नवंबर को लाया जाएगा, जानिए झारखंड पर क्या पड़ेगा इसका असर. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 29, 2026 at 7:22 PM IST
रांची: केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड समेत देशभर में नए सिरे से लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन और इसमें 50% बढ़ोतरी की मंजूरी महिला आरक्षण के साथ प्रदान की है. परिसीमन संशोधन बिल संसद के विशेष सत्र के दौरान आगामी 30 नवंबर से लाए जाने की तैयारी है, यदि इसकी मंजूरी मिल जाती है, तो झारखंड में लोकसभा की सीटें 14 से बढ़कर 21 हो जाएगी और विधानसभा की मौजूदा 81 सीटें बढ़कर 121 तक पहुंच जाएगी, जिसमें 33% सीटें महिला के लिए आरक्षित होगी.
लेकिन, आपको पता है कि 2007-08 में देशभर में विधानसभा और लोकसभा की सीटों का हुआ परिसीमन आज तक झारखंड समेत उत्तरपूर्व राज्यों में लागू नहीं हुआ है.
2009 के परिसीमन का आदिवासी विधायकों ने किया था विरोध
यह परिसीमन 2009 के लोकसभा चुनाव से देशभर में लागू हो गया, तब झारखंड में भी यह लागू होना था, लेकिन यहां के आदिवासी (ST) विधायकों ने विरोध किया. विरोध का कारण यह था कि परिसीमन प्रस्ताव लागू होने के बाद झारखंड विधानसभा में ST की सीटें घट जाती. जब परिसीमन रिपोर्ट लागू हो रही थी, उस समय झारखंड में मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे. उस दौर में कांग्रेस और झामुमो के समर्थन से सरकार चल रही थी.
झारखंड में लागू नहीं हुई परिसीमन आयोग की रिपोर्ट
केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थीं. मधु कोड़ा के नेतृत्व में झारखंड के आदिवासी नेताओं और विधायकों ने सोनियां गांधी और मनमोहन सिंह से मुलाकात कर झारखंड में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट लागू न करने के लिए जोर दिया. नतीजतन, झारखंड में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, जबकि पूरे देश में लागू हो गई.
होल्ड पर परिसीमन 2026
केंद्र सरकार ने 2008 में परिसीमन अधिनियम, 2002 में संशोधन कर (धारा- 10B जोड़कर) झारखंड में परिसीमन आयोग के आदेशों के प्रभाव को 2026 तक स्थगित कर दिया, जिससे 28 विधानसभा और 5 लोकसभा ST सीटें यथावत बनी रही. इस तरह से झारखंड विधानसभा सीटों का परिसीमन 2026 तक होल्ड पर रखने का निर्णय लिया गया है, ऐसे में केंद्र सरकार यदि नये सिरे से परिसीमन नहीं कराती है, तो भी झारखंड में 30 अप्रैल 2007 को प्रकाशित गजट के अनुरूप 2029 का चुनाव में इसे लागू करने की संभावना व्यक्त की जा रही है.
'मुझे याद है कि परिसीमन अधिनियम 2008 जब अंतिम रूप से प्रकाशित हुआ था, तो उसमें झारखंड की सात विधानसभा सीट से अधिक घट रही थी. इसकी गंभीरता को देखते हुए हमने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में केंद्र सरकार, जो उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, हमने पुरजोर विरोध करते हुए बातों को रखा था. हमने कहा कि झारखंड में आदिवासी की सीट नहीं घटनी चाहिए, लेकिन आज जब नेक नीयत से बीजेपी इसके जरिए लोगों की भागीदारी देना चाहती है, महिलाओं को अधिकार देना चाहती है तो इसका विरोध किया जाता है, यह देश की जनता देख रही है': मधु कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री
हमारे यहां जो लागू परिसीमन था, वो 1976 का था. 1976 के परिसीमन के आधार पर लोकसभा और विधानसभा का गठन किया गया था. उसके आधार पर 2000 तक यह था. चूकि सीटों की संख्या 2026 तक फ्रिज किया हुआ था, इसलिए कोई परिसीमन नहीं हो सकता था, इसलिए 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्र पुनर्गठन का पुर्नगठन करना था, जिससे समानुपातिक रूप से जनता को प्रतिनिधित्व हो सके, इसलिए 2008 में जो गठन किया गया, उससे संसदीय और विधानसभा क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल में बदलाव हुए और आरक्षित सीटों में भी बदलाव देखा गया जिसमें सीटों की संख्या कम हो गई जिसका विरोध हुआ और उसके बाद इसे 2026 तक के लिए रोक दिया गया: राजेश कुमार वर्मा, पूर्व उप निर्वाचन पदाधिकारी
क्या है भारत परिसीमन आयोग की आदेश संख्या 44?
झारखंड विधानसभा की मौजूदा संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है, जिसके तहत 81 सदस्यों वाली इस विधानसभा में 28 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से पांच सीट इसी समुदाय के लिए आरक्षित हैं.
भारत परिसीमन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली से 30 अप्रैल 2007 को जारी आदेश संख्या 44 के मुताबिक, झारखंड में विधानसभा के लिए 81 सीटें होगी. परिसीमन के बाद सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि परिवर्तन विधानसभा की भौगोलिक स्थिति और आरक्षित श्रेणी में होगा.
कई दिग्गज नेताओं की बदल जाएगी विधानसभा सीट
वर्तमान में अनुसूचित जनजाति ( ST) के लिए 28 सीटें हैं, इसी तरह अनुसूचित जाति (SC) के लिए 8 सीटें आरक्षित हैं. 2007 के आदेशानुसार, एसटी की सीटें घटकर 22 और एससी की सीटें बढ़कर 10 हो जाती, यदि इसे लागू कर दिया जाए, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, प्रदीप यादव समेत कई दिग्गज नेताओं का विधानसभा सीटों का ना केवल नाम बदल जाएगा, बल्कि आरक्षण की श्रेणी भी बदल जाएगी. उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्तमान में बरहेट से विधायक हैं लेकिन, परिसीमन के बाद सीट का नाम बदलकर बरहड़वा हो जाएगा, साथ ही यह सीट एसटी के लिए न होकर सामान्य हो जाएगी.
2009 में अगर परिसीमन लागू होता तो अनुसूचित जाति को मिलता राजनीतिक फायदा
भारत परिसीमन आयोग 2007 की रिपोर्ट यदि 2009 में झारखंड में लागू होती, तो अनुसूचित जाति (ST) को राजनीतिक फायदा होता. राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए अभी सिर्फ पलामू सीट आरक्षित है. इस प्रस्ताव में पलामू के साथ-साथ चतरा को भी एससी के लिए आरक्षित किया जाना है. वही दुमका और लोहरदगा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में पूर्ववत रखा गया है.
यदि बात विधानसभा क्षेत्र की करें, तो रांची जिले में सिल्ली, तमाड़, खूंटी, रातू और बुड़मू को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है. वही रांची दक्षिण अनुसूचित जाति, रांची केंद्रीय और कांके को सामान्य श्रेणी में रखा गया है. धनबाद जिला में निरसा- चिरकुंडा, गोविंदपुर, धनबाद, सिंदरी, झरिया, कतरास को सामान्य श्रेणी में वही बाघमारा को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है.
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