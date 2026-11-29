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SPECIAL: झारखंड में यदि 2009 में लागू हो जाता परिसीमन तो बदल जाते कई दिग्गजों की सीट, जानिए क्यों रोका गया आदेश

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: केंद्रीय कैबिनेट ने झारखंड समेत देशभर में नए सिरे से लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन और इसमें 50% बढ़ोतरी की मंजूरी महिला आरक्षण के साथ प्रदान की है. परिसीमन संशोधन बिल संसद के विशेष सत्र के दौरान आगामी 30 नवंबर से लाए जाने की तैयारी है, यदि इसकी मंजूरी मिल जाती है, तो झारखंड में लोकसभा की सीटें 14 से बढ़कर 21 हो जाएगी और विधानसभा की मौजूदा 81 सीटें बढ़कर 121 तक पहुंच जाएगी, जिसमें 33% सीटें महिला के लिए आरक्षित होगी.

लेकिन, आपको पता है कि 2007-08 में देशभर में विधानसभा और लोकसभा की सीटों का हुआ परिसीमन आज तक झारखंड समेत उत्तरपूर्व राज्यों में लागू नहीं हुआ है.