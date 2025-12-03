ETV Bharat / bharat

Special: पुतिन का भारत दौरा: डिफेंस डील, ऑयल डिप्लोमेसी, और भारत के स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग का टेस्ट

रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को दो दिन के स्टेट विजिट पर भारत आएंगे. ( AP )

सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को दो दिन के स्टेट विजिट पर भारत आएंगे, जो 2022 में यूक्रेन विवाद शुरू होने के बाद से देश का उनका पहला दौरा होगा. इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वां इंडिया-रूस एनुअल समिट भी शामिल है, और इससे डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी और करेंसी सेटलमेंट मैकेनिज्म में अहम नतीजे मिलने की उम्मीद है. यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब वॉशिंगटन के साथ नई दिल्ली के रिश्ते दो दशकों में सबसे ज़्यादा उतार-चढ़ाव का सामना कर रहे हैं.

विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस हाई-स्टेक विजिट की घोषणा करते हुए कहाकि यह “इंडिया-रशिया ‘स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप’ को मजबूत करने का विजन तय करेगा.” प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पुतिन के लिए एक दावत भी देंगी.

इस साल का जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड पिछले समिट्स से काफी अलग है. रशियन प्रेसिडेंट का आना ऐसे समय में हो रहा है जब इंडिया में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर घरेलू बहस चल रही है, जो US के इंडियन सामान पर 50% टैरिफ और रशियन क्रूड ऑयल की इंडियन खरीद से जुड़े 25% लेवी लगाने से शुरू हुई है. जैसे-जैसे इंडिया उभरते वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जगह फिर से तय कर रहा है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह विजिट सिंबॉलिक और असल दोनों है.

मतलब से भरा दौरा: पूर्व भारतीय डिप्लोमैट मंजू सेठ ने इस समय को बहुत जरूरी बताते हुए कहाकि वॉशिंगटन के साथ रिश्तों में साफतौर पर “गिरावट” आ रही है.

“US प्रेसिडेंट के लगाए गए टैरिफ की वजह से US और भारत के रिश्तों में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद, रिश्तों के दूसरे पहलू अब भी काफी मजबूत हैं, कम से कम अभी के लिए. प्रेसिडेंट पुतिन का भारत दौरा इस बात को देखते हुए और मौजूदा जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल और वर्ल्ड ऑर्डर के रीबैलेंसिंग को देखते हुए जरूरी है, जबकि भारत उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहा है.”

उन्होंने आगे कहाकि भारत की विदेश नीति को अब “अपने राष्ट्रीय हितों को पक्का करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, खुद को फिर से जांचना चाहिए और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग तरह के खिंचाव, दबाव, धमकियां और दुश्मनी भरे काम उभरते हुए भारत को उसकी ग्रोथ में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं.” सेठ ने कहा कि नई दिल्ली में पुतिन की मौजूदगी “एक साफ संदेश है कि भारत, रूस की पार्टनरशिप मायने रखती है.”

स्ट्रेस टेस्ट में एक टेस्टेड रिश्ता: इंडियन आर्मी के पुराने सैनिक मेजर जनरल दिलावर सिंह, पुतिन के आने को सही समय पर और भरोसा दिलाने वाला बताते हैं. “हम बहुत पहले से उनका इंतजार कर रहे थे. वह अब आ रहे हैं, उनका जरूर स्वागत है. इंडिया, रूस के रिश्ते के बारे में सबसे अच्छी बात, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वह यह है कि यह एक टेस्टेड, बहुत लंबा, 7 दशक पुराना रिश्ता है, जहां रूस ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है. पुतिन खुद एक महान लीडर हैं, अगर आप देखें, तो आज दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक हैं. आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा कि वह किस तरह से पक्के सबूतों और लॉजिकल बातों के आधार पर अपने फैक्ट्स पेश करते हैं. उनका इंडिया आना बहुत स्वागत करने वाली बात है.”

सिंह ने आगे कहा, “इंटरनेशनल रिश्ते एक दिन का मामला नहीं हैं. वे एक दिन में शुरू नहीं होते, और दूसरे दिन उनमें रुकावट नहीं आ सकती. इंडिया को सभी के साथ बैलेंस्ड रिश्ते बनाए रखने होंगे, खासकर उनसे जिनसे इंडिया को फायदा हो सकता है.”

उन्होंने पेमेंट की दिक्कतों, इक्विपमेंट सप्लाई और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी मौजूदा चुनौतियों की ओर भी इशारा किया, ऐसे एरिया जहाँ इंडिया के लिए रूस बहुत जरूरी है.

S-400, Su-57 और भविष्य की मिसाइलें बातचीत के लिए तैयार: इस समिट में डिफेंस कोऑपरेशन पर खास ध्यान रहने की उम्मीद है. इसमें एक्स्ट्रा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और Su-57 फिफ्थ-जेनरेशन फाइटर जेट्स में पोटेंशियल इंटरेस्ट पर बातचीत हो सकती है. भारत S-500 पर भविष्य में एंगेजमेंट की भी संभावना तलाश रहा है.

मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के सीनियर एडवाइजर मेजर जनरल डॉ. राजन कोचर ने इसके दायरे के बारे में डिटेल में बताया, “पुतिन का भारत दौरा एनर्जी और डिफेंस संबंधों को बढ़ावा देने के लिए है, ऐसे समय में जब भारत सस्ते रूसी कच्चे तेल की खरीद, डिफेंस कोऑपरेशन और पेमेंट-लिंकेज इनिशिएटिव्स पर अमेरिका का ध्यान बढ़ रहा है.”

उन्होंने कन्फर्म किया कि रुपया-रूबल सेटलमेंट के लिए कई मैकेनिज्म पहले से ही काम कर रहे हैं, जिसमें स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVAs) शामिल हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के बैन लगाए बिना उन्हें बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक क्रिएटिविटी की जरूरत होगी.

“पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सम्मान करते हुए इसे बढ़ाने के लिए सावधानी से रेगुलेटरी कदम उठाने, इंस्टीट्यूशनल वर्कअराउंड (क्लियरिंग हब / न्यूट्रल-ज्यूरिस्डिक्शन बैंक), और पॉलिटिकल रिस्क कम करने (U.S. के साथ छूट/समझौता) की ज़रूरत होगी.”