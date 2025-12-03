Special: पुतिन का भारत दौरा: डिफेंस डील, ऑयल डिप्लोमेसी, और भारत के स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग का टेस्ट
पुतिन का भारत दौरा नई दिल्ली की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बचाने, US के दबाव के बावजूद रूस के साथ रिश्ते गहरे करने की कोशिश है.
सुरभि गुप्ता
नई दिल्ली: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को दो दिन के स्टेट विजिट पर भारत आएंगे, जो 2022 में यूक्रेन विवाद शुरू होने के बाद से देश का उनका पहला दौरा होगा. इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वां इंडिया-रूस एनुअल समिट भी शामिल है, और इससे डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी और करेंसी सेटलमेंट मैकेनिज्म में अहम नतीजे मिलने की उम्मीद है. यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब वॉशिंगटन के साथ नई दिल्ली के रिश्ते दो दशकों में सबसे ज़्यादा उतार-चढ़ाव का सामना कर रहे हैं.
विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस हाई-स्टेक विजिट की घोषणा करते हुए कहाकि यह “इंडिया-रशिया ‘स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप’ को मजबूत करने का विजन तय करेगा.” प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पुतिन के लिए एक दावत भी देंगी.
इस साल का जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड पिछले समिट्स से काफी अलग है. रशियन प्रेसिडेंट का आना ऐसे समय में हो रहा है जब इंडिया में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर घरेलू बहस चल रही है, जो US के इंडियन सामान पर 50% टैरिफ और रशियन क्रूड ऑयल की इंडियन खरीद से जुड़े 25% लेवी लगाने से शुरू हुई है. जैसे-जैसे इंडिया उभरते वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जगह फिर से तय कर रहा है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह विजिट सिंबॉलिक और असल दोनों है.
मतलब से भरा दौरा: पूर्व भारतीय डिप्लोमैट मंजू सेठ ने इस समय को बहुत जरूरी बताते हुए कहाकि वॉशिंगटन के साथ रिश्तों में साफतौर पर “गिरावट” आ रही है.
“US प्रेसिडेंट के लगाए गए टैरिफ की वजह से US और भारत के रिश्तों में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद, रिश्तों के दूसरे पहलू अब भी काफी मजबूत हैं, कम से कम अभी के लिए. प्रेसिडेंट पुतिन का भारत दौरा इस बात को देखते हुए और मौजूदा जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल और वर्ल्ड ऑर्डर के रीबैलेंसिंग को देखते हुए जरूरी है, जबकि भारत उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहा है.”
उन्होंने आगे कहाकि भारत की विदेश नीति को अब “अपने राष्ट्रीय हितों को पक्का करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, खुद को फिर से जांचना चाहिए और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग तरह के खिंचाव, दबाव, धमकियां और दुश्मनी भरे काम उभरते हुए भारत को उसकी ग्रोथ में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं.” सेठ ने कहा कि नई दिल्ली में पुतिन की मौजूदगी “एक साफ संदेश है कि भारत, रूस की पार्टनरशिप मायने रखती है.”
स्ट्रेस टेस्ट में एक टेस्टेड रिश्ता: इंडियन आर्मी के पुराने सैनिक मेजर जनरल दिलावर सिंह, पुतिन के आने को सही समय पर और भरोसा दिलाने वाला बताते हैं. “हम बहुत पहले से उनका इंतजार कर रहे थे. वह अब आ रहे हैं, उनका जरूर स्वागत है. इंडिया, रूस के रिश्ते के बारे में सबसे अच्छी बात, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वह यह है कि यह एक टेस्टेड, बहुत लंबा, 7 दशक पुराना रिश्ता है, जहां रूस ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है. पुतिन खुद एक महान लीडर हैं, अगर आप देखें, तो आज दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक हैं. आप में से ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा कि वह किस तरह से पक्के सबूतों और लॉजिकल बातों के आधार पर अपने फैक्ट्स पेश करते हैं. उनका इंडिया आना बहुत स्वागत करने वाली बात है.”
सिंह ने आगे कहा, “इंटरनेशनल रिश्ते एक दिन का मामला नहीं हैं. वे एक दिन में शुरू नहीं होते, और दूसरे दिन उनमें रुकावट नहीं आ सकती. इंडिया को सभी के साथ बैलेंस्ड रिश्ते बनाए रखने होंगे, खासकर उनसे जिनसे इंडिया को फायदा हो सकता है.”
उन्होंने पेमेंट की दिक्कतों, इक्विपमेंट सप्लाई और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी मौजूदा चुनौतियों की ओर भी इशारा किया, ऐसे एरिया जहाँ इंडिया के लिए रूस बहुत जरूरी है.
S-400, Su-57 और भविष्य की मिसाइलें बातचीत के लिए तैयार: इस समिट में डिफेंस कोऑपरेशन पर खास ध्यान रहने की उम्मीद है. इसमें एक्स्ट्रा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और Su-57 फिफ्थ-जेनरेशन फाइटर जेट्स में पोटेंशियल इंटरेस्ट पर बातचीत हो सकती है. भारत S-500 पर भविष्य में एंगेजमेंट की भी संभावना तलाश रहा है.
मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के सीनियर एडवाइजर मेजर जनरल डॉ. राजन कोचर ने इसके दायरे के बारे में डिटेल में बताया, “पुतिन का भारत दौरा एनर्जी और डिफेंस संबंधों को बढ़ावा देने के लिए है, ऐसे समय में जब भारत सस्ते रूसी कच्चे तेल की खरीद, डिफेंस कोऑपरेशन और पेमेंट-लिंकेज इनिशिएटिव्स पर अमेरिका का ध्यान बढ़ रहा है.”
उन्होंने कन्फर्म किया कि रुपया-रूबल सेटलमेंट के लिए कई मैकेनिज्म पहले से ही काम कर रहे हैं, जिसमें स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVAs) शामिल हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के बैन लगाए बिना उन्हें बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजिक क्रिएटिविटी की जरूरत होगी.
“पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सम्मान करते हुए इसे बढ़ाने के लिए सावधानी से रेगुलेटरी कदम उठाने, इंस्टीट्यूशनल वर्कअराउंड (क्लियरिंग हब / न्यूट्रल-ज्यूरिस्डिक्शन बैंक), और पॉलिटिकल रिस्क कम करने (U.S. के साथ छूट/समझौता) की ज़रूरत होगी.”
डिफेंस खरीद पर, उन्होंने कहा, “जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के सिस्टम के साथ अतिरिक्त S-400 बैटरी, Su-57 पर पैरेलल डिफेंस बातचीत, और भविष्य के लिए S-500 में हमारी गहरी दिलचस्पी. हम US के साथ मिलकर लॉबिंग करके सीमित CAATSA छूट की उम्मीद कर सकते हैं.”
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह दौरा असल में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखने के बारे में है, “कुल मिलाकर, यह दौरा नई दिल्ली की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने और सप्लायर्स में विविधता लाने की इच्छा को दिखाता है, न कि पूरी तरह से जियोपॉलिटिकल बदलाव की.”
बड़ी बातें: ट्रेड, करेंसी, तेल और एनर्जी - क्रेमलिन ने संकेत दिया है कि समिट में एक जॉइंट स्टेटमेंट अपनाया जाएगा और “कई तरह के इंटरडिपार्टमेंटल और बिज़नेस एग्रीमेंट” पर साइन किए जाएंगे. टॉप एजेंडा आइटम में शामिल हैं.
1. लोकल करेंसी सेटलमेंट - रुपया-रूबल सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला एक काम करने वाला पायलट मॉडल पहले से मौजूद है। इसे बढ़ाना भारत के ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए ज़रूरी होगा, जो ज़्यादातर तेल इंपोर्ट से होता है।
2. तेल डिस्काउंट- रूसी प्रोड्यूसर्स पर US के नए बैन की वजह से भारत की खरीदारी कम होने के बाद रूस ने क्रूड ऑयल पर और डिस्काउंट देने का ऑफर दिया है.
3. न्यूक्लियर और एनर्जी कोऑपरेशन - सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के और गहरा होने की उम्मीद है, खासकर कुडनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और संभावित नए रिएक्टर से जुड़े काम।
4. ट्रेड डेफिसिट को दूर करना - भारत, मॉस्को पर भारत को एक्सपोर्ट में डायवर्सिफाई करने के लिए दबाव डालेगा ताकि ट्रेड फ्लो ज़्यादा बैलेंस्ड हो सके।
‘स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप’ रिव्यू में: MEA के अधिकारियों का कहना है कि स्ट्रेटेजिक कंटिन्यूटी के लिए सालाना समिट का तरीका बहुत जरूरी है.
मिनिस्ट्री ने कहा, “आने वाला स्टेट विज़िट बाइलेटरल रिश्तों में प्रोग्रेस को रिव्यू करने, ‘स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप’ को मजबूत करने का विजन तय करने और रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का मौका देगा.”
क्रेमलिन ने आगे कहा कि मीटिंग में सहयोग के पूरे स्पेक्ट्रम का रिव्यू किया जाएगा, “पॉलिटिक्स, ट्रेड और इकॉनमी से लेकर साइंस, टेक्नोलॉजी, और कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन सहयोग तक.”
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मैसेज: मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के डायरेक्टर जनरल सुजान चिनॉय ने कहा कि यह विज़िट बहुत सिंबॉलिक है. “इस समिट से भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करने और बदलते ग्लोबल डायनामिक्स के बीच रूस के साथ अपनी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप को और गहरा करने की उम्मीद है.” उन्होंने कहा कि मोदी ने लगातार भारत-रूस संबंधों के “स्पेशल नेचर” की तारीफ की है.
S-400 से Su-57 तक: डिफेंस बातचीत तेज होगी. तैयारियों से जुड़े लोगों का कहना है कि भारत इन बातों पर चर्चा कर सकता है.
- S-400 के और स्क्वॉड्रन (ऑपरेशन सिंदूर में सफलता के बाद),
- Su-57 फाइटर जेट के दो स्क्वाड्रन की संभावित खरीद,
- बचे हुए S-400 यूनिट की तेजी से डिलीवरी
- को-प्रोडक्शन के मौके
- S-500 में लंबे समय का इंटरेस्ट
CAATSA के तहत US की चेतावनियों के बावजूद, भारत पहले भी नेशनल सिक्योरिटी की जरूरतों का हवाला देते हुए अपनी बात पर अड़ा रहा है. एनर्जी, ट्रेड और वॉशिंगटन के लिए बड़ा मैसेज है.
पुतिन का दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत एनर्जी और पेमेंट में नॉन-वेस्टर्न ऑप्शन बढ़ाना चाहता है. नई दिल्ली के लिए, यह दौरा US पार्टनरशिप को छोड़ना नहीं है, बल्कि भारत के लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांत की याद दिलाता है. कोई परमानेंट अलाइनमेंट नहीं, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट.
मेजर जनरल दिलावर सिंह ने इस बात पर जोर दिया, “पूरे देश के हित में, यह जरूरी है कि हम रूस के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाए रखें. साथ ही, हम अमेरिका और दूसरे देशों के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते बनाए रखें.”
डिप्लोमैटिक कैलेंडर में आगे क्या: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि दोनों पक्ष समिट से पहले कई एग्रीमेंट को फाइनल करने के लिए काम कर रहे हैं. “कई बाइलेटरल एग्रीमेंट, इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट पर चर्चा चल रही है. ये निश्चित रूप से हमारी स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में और ज़्यादा दम और टेक्सचर जोड़ेंगे.” यह दौरा 2021 के बाद पुतिन का पहला होगा, और मोदी पिछले सालाना समिट के लिए जुलाई 2024 में मॉस्को गए थे. यह विजfट पहले से कहीं ज़्यादा जरूरी क्यों है.
- पुतिन का भारत दौरा सिर्फ दो देशों के रिश्तों से कहीं ज़्यादा अहम है
- यह बड़ी ताकतों की दुश्मनी के बीच भारत की आजाद विदेश नीति को मजबूत करता है
- यह वॉशिंगटन को इशारा देता है कि टैरिफ और दबाव भारत को रूस से दूर नहीं करेंगे
- यह मॉस्को को भरोसा दिलाता है कि भारत एशिया में एक अहम पार्टनर बना हुआ है
- यह उभरती हुई मल्टीपोलर दुनिया को आकार देने की भारत की कोशिश को दिखाता है
मंजू सेठ ने इस पल को शॉर्ट में बताया, “रूस भारत का पक्का दोस्त रहा है और रूस भारत का पक्का दोस्त भी. चल रहे युद्ध और US-भारत तनाव के बीच प्रेसिडेंट पुतिन का दौरा एक साफ मैसेज है कि भारत-रूस पार्टनरशिप मायने रखती है.”
