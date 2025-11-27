दिल्ली-NCR के वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न्यायिक फोरम कौन सी जादू की छड़ी चला सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या किसी ज्यूडिशियल फोरम के पास कौन सी जादू की छड़ी है, जिसे घुमा कर यह समस्या खत्म हो सके?
By Sumit Saxena
Published : November 27, 2025 at 2:05 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा, 'कोई ज्यूडिशियल फोरम कौन सी जादू की छड़ी चला सकता है? मुझे पता है कि यह दिल्ली-एनसीआर के लिए खतरनाक है', साथ ही कोर्ट ने माना कि नेशनल कैपिटल में एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और इस मुद्दे को हल करने के लिए उस कार्यक्षेत्र के विशेष द्वारा लंबे समय के निदान की जरूरत है. कोर्ट बिगड़ती वायु गुणवत्ता से जुड़ी एक याचिका पर 3 दिसंबर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया.
यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आया. वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह वायु प्रदूषण मामले में न्याय मित्र के रूप में पीठ की सहायता कर रही हैं. उन्होंने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक स्थिति है. उन्होंने कहा, 'यह एक स्वास्थ्य आपातकाल है.'
सीजेआई ने कहा, 'कोई ज्यूडिशियल फोरम कौन सी जादू की छड़ी चला सकता है? मुझे पता है कि यह दिल्ली-एनसीआर के लिए खतरनाक है. हम सभी समस्या जानते हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल उस कार्यक्षेत्र के विशेष ही समाधान दे सकते हैं और यह लंबे समय का समाधान होना चाहिए. सीजेआई ने कहा, 'मुद्दा यह है कि समाधान क्या है. हमें कारणों की पहचान करने की जरूरत है और समाधान केवल डोमेन एक्सपर्ट ही दे सकते हैं. हमें उम्मीद है कि लंबे समय का समाधान मिलेगा.'
सीजेआई ने कहा, 'मुझे बताइए कि हम क्या निर्देश दे सकते हैं? हम कुछ निर्देश जारी करें और तुरंत साफ हवा में सांस लेने लगें. फिर, हमें देखना होगा कि हर इलाके में क्या समाधान हो सकते हैं. आइए देखें कि सरकार ने कमेटी के तौर पर क्या बनाया है.'
बेंच ने कहा कि दिवाली के मौसम में प्रदूषण का मामला भी औपचारिक तौर पर लिस्ट किया जाता है और रेगुलर मॉनिटरिंग पर जोर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि वह इस मामले पर लगातार सुनवाई करेगा. सीजेआई ने कहा कि कल सुबह की वॉक के बाद उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था. सीजेआई ने कहा, 'मैं सिर्फ वॉक पर जाता हूँ. कल मैं 55 मिनट तक चला, लेकिन जब मैं वापस आया तो यह मुश्किल था. मुझे दिक्कत हो रही थी. मैं शाम को वॉक पर जाता हूँ और शाम का समय तुलनात्मक रूप से (बेहतर) होता है.
19 नवंबर को कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) से कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को नवंबर-दिसंबर में होने वाले ओपन-एयर स्पोर्ट्स इवेंट्स को जहरीली हवा के लेवल की वजह से सुरक्षित महीनों तक टालने का निर्देश देने पर विचार करे.
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत पूरे साल पाबंदियां लगाने से मना कर दिया था. यह एक इमरजेंसी फ्रेमवर्क है जो गंभीर हालात में प्रदूषण फैलाने वाली एक्टिविटीज पर रोक लगाता है. इसके बजाय कोर्ट ने लंबे समय के टिकाऊ समाधानों की जरूरत पर जोर दिया था.