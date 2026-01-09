ETV Bharat / bharat

78 साल की उम्र में क्या फिर से जेल जाएंगे लालू, जानें कितनी हो सकती है सजा?

पटना: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिये हैं. कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव समेत 40 से अधिक आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं. अब 29 जनवरी को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया जाएगा.

78 साल की उम्र में जेल? : अब लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. ऐसे में अब परिवार फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है. अगर वहां भी आरोप सिद्ध होते हैं तो 78 साल के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी.

पटना हाईकोर्ट के वकील ने बताया लालू को कितनी हो सकती है सजा (ETV Bharat)

पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता की राय : लालू यादव पर आरोप तय होने के बाद उन्हें कितनी सजा हो सकती है, इस सवाल पर पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार बताते हैं कि दिल्ली कोर्ट में कॉग्नियंस (संज्ञान लेने की प्रक्रिया) लिया गया था और आज आरोप तय हुआ है. इसमें प्रेमा फेसाई (प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त सबूत) उनके खिलाफ स्टैबलिश हुआ होगा या प्रेमा फेसाई कहीं न कहीं से दिखता होगा कि कोर्ट इसपर ट्रायल चला सकती है.

"जब कोर्ट ने संज्ञान लिया था, तो क्लियर रहा होगा कि इस केस में कुछ न कुछ मटेरियल है. सीबीआई की चार्जशीट में मटेरियल था. ऐसे में आज चार्ज फ्रेम किया गया है. चार्ज फ्रेम में पूछा जाता है कि उनपर (आरोपी) जो चार्ज हैं, जो कॉग्नियंस का मेटेरियल है, इसे आप स्वीकार करते हैं या नहीं. 41 आरोपियों से पूछना मेनडेटरी है कि आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं या नहीं. इन लोगों ने अस्वीकार किया होगा. ऐसी स्थिति में कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है."- अरविंद कुमार, पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता

लालू परिवार को कितनी सजा हो सकती है?: चार्ज फ्रेम के बाद ट्रायल चलता है. कोर्ट में इन सभी को ट्रायल फेस करना पड़ेगा. ट्रायल में अगर चार्जशीट स्टैबलिश हो जाती है तो सजा होगी. जो सेक्शन लगाए गए हैं, संभवत: 467, 468 और 420 भी होगा, इसमें 4 साल से लेकर लगभग 10 साल तक की सजा है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

सजा के बाद सदस्यता समाप्त: अरविंद कुमार ने कहा कि राबड़ी देवी एमएलसी हैं, मीसा भारती सांसद हैं और तेजस्वी यादव एमएलए हैं, सजा होने पर इन सभी की सदस्यता बरकार नहीं रह सकती है. इस्तीफा नहीं भी देंगे तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी. लेकिन अभी चार्ज फ्रेम किया गया है, सजा का ऐलान नहीं हुआ है. चार्ज फ्रेम होना ही बड़ी बात है. अब नैतिकता नहीं रह गई है. प्रतिनिधियों को मिसाल पेश करने की जरूरत है कि अगर कोर्ट हमारे खिलाफ संज्ञान लेती है तो हम उस पद पर नहीं रहेंगे.

पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार (ETV Bharat)

"किसी पद पर रहते ट्रायल चलता है तो उसे प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों को प्रभावित किया जा सकता है. इसलिए जेल में रखा जाता है. लालू यादव को बेल भी मिला है तो टर्म और कंडीशन पर मिला है. नियमत: जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो जाता है और कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है, सदस्यता बरकरार रहेगी. लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद सजायफ्ता होने पर सदस्यता चली जाएगी."-अरविंद कुमार, पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता