EVM में वोटों की गिनती के लिए टोटलाइजर लाने पर आपका क्या विचार है: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा
बेंच ने कहा कि, सिद्धांत रूप में, टोटलाइजर पहचान छिपाने को पक्का करने के लिए अच्छा है.
Published : September 1, 2026 at 5:49 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में रिकॉर्ड किए गए वोटों की गिनती के लिए टोटलाइजर लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा. टोटलाइजर एक ऐसा डिवाइस है जिससे लगभग 14 पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों की गिनती एक साथ की जा सकती है.
यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के सामने आया. जस्टिस बागची ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961 के रूल 59A का जिक्र किया, जो पोलिंग स्टेशन के हिसाब से वोटों की गिनती के आम सिस्टम में एक छूट देता है.
यह पोल पैनल को खास हालात में वोटों को एक साथ गिनने का आदेश देने की इजाजत देता है, जिसमें वोटर की पहचान को लेकर चिंता भी शामिल है, जिससे उन्हें डराया या परेशान किया जा सकता है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस मौजूदा सेफगार्ड को शायद EVM काउंटिंग तक बढ़ाया जा सकता है.
जस्टिस बागची ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि बूथ-वार गिनती के लिए छूट का सिद्धांत ईवीएम पर भी लागू न हो. चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर वकील डी एस नायडू ने वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPATs) से जुड़े एक मुद्दे की ओर इशारा किया. वीवीपैट ईवीएम से निकलने वाली पेपर स्लिप होती हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉनिक वोट को फ़िज़िकल रिकॉर्ड से क्रॉस-चेक किया जा सकता है. नायडू ने एन चंद्रबाबू नायडू केस में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि टोटलाइजेशन शुरू करने से ऐसा क्रॉस-वेरिफिकेशन मुश्किल हो सकता है.
बेंच ने साफ किया कि वह जरूरी नहीं कि मौजूदा बूथ-वार गिनती प्रणाली के रिप्लेसमेंट (बदलाव या प्रतिस्थापन) के तौर पर टोटलाइजेशन पर विचार कर रही हो. बेंच ने रूल 59A को एक पॉसिबल एक्सेप्शनल मैकेनिज़्म बताया, जिसे उन मामलों में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां वोटर के विक्टिमाइजेशन का साफ रिस्क हो. दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने सेंटर से टोटलाइजर शुरू करने में आने वाली रुकावटों के बारे में बताने को कहा.
बेंच ने कहा, "केंद्र, ईवीएम में रिकॉर्ड किए गए वोटों की गिनती के लिए टोटलाइजर लाने के लिए कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में जरूरी बदलाव करने के मुद्दे पर विचार कर सकता है. हम जानना चाहेंगे कि क्या रुकावटें हैं, अगर कोई हैं, और क्या इस तरह के सिस्टम को लाने से कोई बुरा असर पड़ेगा." बेंच ने केंद्र से चुनाव नियम और भारत का विधि आयोग की सिफारिशों की जांच करने को कहा, जिसमें टोटलाइजेशन का प्रस्तावित प्रवाधान भी शामिल है.
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं में से एक, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने दलील दी कि वह वोटरों की निजता पक्का करने के लिए टोटलाइजर लाने की मांग कर रहे थे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कई देश इस टोटलाइजर का इस्तेमाल सिर्फ़ प्राइवेसी के अधिकार को सुरक्षित करने और चुनाव के बाद की हिंसा से बचने के लिए कर रहे हैं. बेंच के सामने यह दलील दी गई कि पोल पैनल ने, 2007 से लेकर कुछ दिन पहले तक, कल दाखिल किए गए जवाब से भी पहले, हमेशा टोटलाइजर का समर्थन किया है.
नायडू ने दलील दी कि टोटलाइजर लाने में कई रुकावटें थीं और ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां इससे सहमत नहीं हैं. बेंच ने कहा कि सिस्टम वोटर की पहचान छिपाने के सिद्धांत को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन इसे लागू करने में नीति से जुड़ी बातें शामिल हैं. बेंच ने आगे कहा कि इसे सिर्फ पोल पैनल या कोर्ट की सहमति से हल नहीं किया जा सकता.
बेंच ने कहा कि, सिद्धांत रूप में, टोटलाइजर पहचान छिपाने को पक्का करने के लिए अच्छा है. बेंच ने कहा कि वह इस पर केंद्र की राय जानना चाहेगी, और कहा कि आम नियम टोटलाइजेशन के पक्ष में है, लेकिन सेक्शन 59A एक अपवाद प्रावधान है जो तब लागू होता है जब पीड़ितीकरण की जमीनी हकीकत साफ हो.
बेंच वकील अश्विनी उपाध्याय, योगेश गुप्ता और दूसरों की दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पब्लिक मनी और मैनपावर बचाने के लिए संसद, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सामान्य मतदाता सूची बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी. याचिका में अधिकारियों को वोटों की गिनती के लिए टोटलाइजर का इस्तेमाल करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी.
याचिका में कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961 के प्रावधान का जिक्र किया गया, जिसके तहत ईवीएम में वोटों की गिनती पोलिंग स्टेशन के हिसाब से की जानी है, और कहा गया कि इससे ऐसे हालात बन जाते हैं जहां अलग-अलग इलाकों या पॉकेट्स में वोटिंग पैटर्न सभी को पता चल जाता है.
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