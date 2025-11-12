ETV Bharat / bharat

'व्हाइट कॉलर टेररिज्म' क्या है ? भारत में शिक्षित पेशेवरों से जुड़े आतंकी हमले, जानें सबकुछ

हैदराबाद: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट के पीछे बड़ी आतंकी साजिश की बात सामने आ रही है. एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियां घटना के सिलसिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं और जम्मू-कश्मीर सहित अन्य राज्यों से उच्च शिक्षित संदिग्धों की गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें कुछ एमबीबीएस डॉक्टर और अन्य पेशेवर शामिल हैं. एनआईए सहित अन्य जांच एजेंसियां मामले में कश्मीर के चार डॉक्टरों की भूमिका की जांच कर रही हैं. जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किए गए इन संदिग्धों के नाम डॉ. मुजम्मिल शकील, डॉ. अदीद अहमद राथर और डॉ. सज्जाद मल्ला हैं. इन डॉक्टरों के कुछ रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया गया है. इन पेशवरों की गिरफ्तारियों के बाद 'व्हाइट कॉलर टेररिज्म' (White Collar Terrorism) पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है. यह क्या होता है और भारत में कब और कहां ऐसी घटनाएं हुई हैं. आइए जानते हैं... 'व्हाइट कॉलर टेररिज्म' क्या है?

व्हाइट कॉलर आतंकवाद भी हिंसक उग्रवाद या कट्टरपंथी गतिविधियों का एक रूप है. जब किसी आतंकी साजिश या हमले में शिक्षित, कुशल पेशेवर, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षाविद् संलिप्त होते हैं, इसलिए इसे व्हाइट कॉलर आतंकवाद नाम दिया जाता है. दूसरे आतंकवादियों के विपरीत, ये पेशेवर अपनी बौद्धिक और तकनीकी विशेषज्ञता के जरिये आतंकी हमलों की साजिश रचते हैं. साथ ही ये गुप्त तरीके से अपनी विचारधारा को फैलाते हैं और मुख्यधारा के समाज में घुल-मिलकर आतंकी एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं. शिक्षित पेशेवरों से जुड़ीं आतंकवादी साजिशें और हमले

भारत में इस्लामिक कट्टरपंथ के उद्देश्य के लिए हथियार उठाने वाला पहल उच्च शिक्षित व्यक्ति तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन (टीआईएम) का पूर्व सर्जन जलीस अंसारी माना जाता है. टीआईएम की स्थापना 1985 में हुई थी. अंसारी को 1991 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के जवाब में देश भर के विभिन्न शहरों में बम विस्फोटों की साजिश रचने के लिए जाना जाता है. इंडियन मुजाहिदीन

प्रतिबंधित आतंकी समूह आईएम के कई सदस्य इस श्रेणी में आते हैं, जो उच्च शिक्षित हैं. समूह के सह-संस्थापकों में से एक, रियाज शाहबंदरी उर्फ रियाज भटकल है, जिसने मुंबई के साबू सिद्दीकी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. आईएम का सह-संस्थापक यासीन भटकल, जो अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली और हैदराबाद में हुए आतंकी हमलों में शामिल था, कर्नाटक से इंजीनियरिंग में स्नातक है. जम्मू कश्मीर में संदिग्ध के घर में जांच करते हुए सुरक्षाकर्मी (PTI) इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के कथित संस्थापक सदस्य मोहम्मद तारिक अंजुमन हसन को दिल्ली पुलिस ने 3 फरवरी, 2012 को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया था. विशेष सेल के सूत्रों का कहना था कि मोहम्मद तारिक अंजुमन 1998 से प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) का सक्रिय सदस्य था और बाद में 2003 में रियाज और इकबाल भटकल के साथ मिलकर इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक सदस्य बन गया. मोहम्मद तारिक अंजुमन हसन से पूछताछ में यह भी पता चला कि 19 सितंबर, 2010 का जामा मस्जिद हमला की साजिश बिहार में उसके आवास पर रची गई थी. इस हमले में दो ताइवानी पर्यटक घायल हुए थे और एक कार विस्फोट हुआ था. सितंबर 2008 में दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया आईएम कमांडर आतिफ अमीन की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई थी और उसके पास कॉलेज की डिग्री थी. गुजरात में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी हमलों की साजिश में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार कयामुद्दीन कपाड़िया एक ग्राफिक्स डिजाइनर है. 1993 में सिमी में शामिल होने से पहले मोहम्मद अबरार कासिम एक डेंटिस्ट था. उसने दंत चिकित्सक के रूप में अपनी कमाई का उपयोग सिमी के बिहार प्रमुख के रूप में काम करने के लिए किया. सिमी/आईएम के प्रमुख सदस्यों ने एक बंगलौर सेल भी स्थापित किया, जहां 'सरानी' नाम के एक मुखौटा संगठन के माध्यम से कम से कम छह आईटी पेशेवरों की भर्ती की गई. मोहम्मद मंसूर असगर पीरभॉय, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 2005 में दिल्ली और अन्य जगहों पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद इंडियन मुजाहिदीन का घोषणापत्र तैयार किया और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा. मंसूर भारत में स्थित याहू के कार्यालय में कार्यरत एक कंप्यूटर इंजीनियर था और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के सबसे बड़े थोक किराना आपूर्तिकर्ताओं में से एक का बेटा है. जांचकर्ताओं के अनुसार, 31 वर्षीय पीरभॉय एक 'मीडिया टेरर सेल' का मुखिया था, जिसमें "अच्छे और शिक्षित परिवारों से ताल्लुक रखने वाले उच्च शिक्षित, कंप्यूटर के जानकार लोग" शामिल थे. उसका एक भाई ब्रिटेन में डॉक्टर है और दूसरा आर्किटेक्ट. वर्ष 2014 में, कट्टरपंथी युवाओं के आतंकवाद से जुड़ने की कई घटनाएं हुईं, जिनमें से कई मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आने वाले इंजीनियर या इंजीनियरिंग के छात्र थे. मार्च 2014 में, जयपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के दो छात्रों को भारी मात्रा में विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया था. ये आरोपी इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़े थे और राजस्थान में स्थानीय लोगों के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का यह पहला मामला था. भारत के शिक्षित युवाओं की ISIS में भर्ती

महाराष्ट्र के नवी मुंबई के 23 वर्षीय आरिफ मजीद, जिसने 2014 में इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ाई लड़ी थी, सिविल इंजीनियरिंग का छात्र था. उसके पिता मुंबई में एक क्लिनिक में डॉक्टर हैं. उसकी बड़ी बहन भी शहर के एक प्रसिद्ध अस्पताल में डॉक्टर हैं. उसके साथ तीन अन्य युवक भी ISIS के लिए लड़ने के लिए देश छोड़कर चले गए: