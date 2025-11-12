ETV Bharat / bharat

'व्हाइट कॉलर टेररिज्म' क्या है ? भारत में शिक्षित पेशेवरों से जुड़े आतंकी हमले, जानें सबकुछ

दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद 'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ. जांच एजेंसियों ने एमबीबीएस डॉक्टर और अन्य पेशेवरों को गिरप्तार किया है.

'व्हाइट कॉलर टेररिज्म' क्या है ? भारत में शिक्षित पेशेवरों से जुड़े आतंकी हमले, जानें सबकुछ (File Photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 12, 2025 at 8:57 PM IST

11 Min Read
हैदराबाद: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट के पीछे बड़ी आतंकी साजिश की बात सामने आ रही है. एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियां घटना के सिलसिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं और जम्मू-कश्मीर सहित अन्य राज्यों से उच्च शिक्षित संदिग्धों की गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें कुछ एमबीबीएस डॉक्टर और अन्य पेशेवर शामिल हैं. एनआईए सहित अन्य जांच एजेंसियां मामले में कश्मीर के चार डॉक्टरों की भूमिका की जांच कर रही हैं. जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार किए गए इन संदिग्धों के नाम डॉ. मुजम्मिल शकील, डॉ. अदीद अहमद राथर और डॉ. सज्जाद मल्ला हैं. इन डॉक्टरों के कुछ रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया गया है.

इन पेशवरों की गिरफ्तारियों के बाद 'व्हाइट कॉलर टेररिज्म' (White Collar Terrorism) पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है. यह क्या होता है और भारत में कब और कहां ऐसी घटनाएं हुई हैं. आइए जानते हैं...

'व्हाइट कॉलर टेररिज्म' क्या है?
व्हाइट कॉलर आतंकवाद भी हिंसक उग्रवाद या कट्टरपंथी गतिविधियों का एक रूप है. जब किसी आतंकी साजिश या हमले में शिक्षित, कुशल पेशेवर, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षाविद् संलिप्त होते हैं, इसलिए इसे व्हाइट कॉलर आतंकवाद नाम दिया जाता है. दूसरे आतंकवादियों के विपरीत, ये पेशेवर अपनी बौद्धिक और तकनीकी विशेषज्ञता के जरिये आतंकी हमलों की साजिश रचते हैं. साथ ही ये गुप्त तरीके से अपनी विचारधारा को फैलाते हैं और मुख्यधारा के समाज में घुल-मिलकर आतंकी एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं.

शिक्षित पेशेवरों से जुड़ीं आतंकवादी साजिशें और हमले
भारत में इस्लामिक कट्टरपंथ के उद्देश्य के लिए हथियार उठाने वाला पहल उच्च शिक्षित व्यक्ति तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन (टीआईएम) का पूर्व सर्जन जलीस अंसारी माना जाता है. टीआईएम की स्थापना 1985 में हुई थी. अंसारी को 1991 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के जवाब में देश भर के विभिन्न शहरों में बम विस्फोटों की साजिश रचने के लिए जाना जाता है.

इंडियन मुजाहिदीन
प्रतिबंधित आतंकी समूह आईएम के कई सदस्य इस श्रेणी में आते हैं, जो उच्च शिक्षित हैं. समूह के सह-संस्थापकों में से एक, रियाज शाहबंदरी उर्फ रियाज भटकल है, जिसने मुंबई के साबू सिद्दीकी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. आईएम का सह-संस्थापक यासीन भटकल, जो अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली और हैदराबाद में हुए आतंकी हमलों में शामिल था, कर्नाटक से इंजीनियरिंग में स्नातक है.

जम्मू कश्मीर में संदिग्ध के घर में जांच करते हुए सुरक्षाकर्मी
जम्मू कश्मीर में संदिग्ध के घर में जांच करते हुए सुरक्षाकर्मी (PTI)

इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के कथित संस्थापक सदस्य मोहम्मद तारिक अंजुमन हसन को दिल्ली पुलिस ने 3 फरवरी, 2012 को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया था. विशेष सेल के सूत्रों का कहना था कि मोहम्मद तारिक अंजुमन 1998 से प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) का सक्रिय सदस्य था और बाद में 2003 में रियाज और इकबाल भटकल के साथ मिलकर इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक सदस्य बन गया. मोहम्मद तारिक अंजुमन हसन से पूछताछ में यह भी पता चला कि 19 सितंबर, 2010 का जामा मस्जिद हमला की साजिश बिहार में उसके आवास पर रची गई थी. इस हमले में दो ताइवानी पर्यटक घायल हुए थे और एक कार विस्फोट हुआ था.

सितंबर 2008 में दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया आईएम कमांडर आतिफ अमीन की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई थी और उसके पास कॉलेज की डिग्री थी.

गुजरात में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी हमलों की साजिश में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार कयामुद्दीन कपाड़िया एक ग्राफिक्स डिजाइनर है.

1993 में सिमी में शामिल होने से पहले मोहम्मद अबरार कासिम एक डेंटिस्ट था. उसने दंत चिकित्सक के रूप में अपनी कमाई का उपयोग सिमी के बिहार प्रमुख के रूप में काम करने के लिए किया.

सिमी/आईएम के प्रमुख सदस्यों ने एक बंगलौर सेल भी स्थापित किया, जहां 'सरानी' नाम के एक मुखौटा संगठन के माध्यम से कम से कम छह आईटी पेशेवरों की भर्ती की गई.

मोहम्मद मंसूर असगर पीरभॉय, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 2005 में दिल्ली और अन्य जगहों पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद इंडियन मुजाहिदीन का घोषणापत्र तैयार किया और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा. मंसूर भारत में स्थित याहू के कार्यालय में कार्यरत एक कंप्यूटर इंजीनियर था और भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के सबसे बड़े थोक किराना आपूर्तिकर्ताओं में से एक का बेटा है. जांचकर्ताओं के अनुसार, 31 वर्षीय पीरभॉय एक 'मीडिया टेरर सेल' का मुखिया था, जिसमें "अच्छे और शिक्षित परिवारों से ताल्लुक रखने वाले उच्च शिक्षित, कंप्यूटर के जानकार लोग" शामिल थे. उसका एक भाई ब्रिटेन में डॉक्टर है और दूसरा आर्किटेक्ट.

वर्ष 2014 में, कट्टरपंथी युवाओं के आतंकवाद से जुड़ने की कई घटनाएं हुईं, जिनमें से कई मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आने वाले इंजीनियर या इंजीनियरिंग के छात्र थे.

मार्च 2014 में, जयपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के दो छात्रों को भारी मात्रा में विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया था. ये आरोपी इंडियन मुजाहिद्दीन से जुड़े थे और राजस्थान में स्थानीय लोगों के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का यह पहला मामला था.

भारत के शिक्षित युवाओं की ISIS में भर्ती
महाराष्ट्र के नवी मुंबई के 23 वर्षीय आरिफ मजीद, जिसने 2014 में इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ाई लड़ी थी, सिविल इंजीनियरिंग का छात्र था. उसके पिता मुंबई में एक क्लिनिक में डॉक्टर हैं. उसकी बड़ी बहन भी शहर के एक प्रसिद्ध अस्पताल में डॉक्टर हैं.

उसके साथ तीन अन्य युवक भी ISIS के लिए लड़ने के लिए देश छोड़कर चले गए:

शेख मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक था, जिसके पिता डॉक्टर थे; अमन तंडेल इंजीनियरिंग का छात्र था और उसके पिता रेलवे में इंजीनियर थे.

दिसंबर 2014 में बैंगलोर से 24 वर्षीय मेहदी मंसूर बिस्वास को गिरफ्तार किया गया था, जो कंप्यूटर इंजीनियर है. उस पर इस्लामिक स्टेट समर्थक ट्विटर अकाउंट चलाने का आरोप है. बिस्वास का आतंकवादी समूह से कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन वह अपने ट्विटर ( अब एक्स) हैंडल '@ShamiWitness' के जरिये कथित तौर पर आतंकवादी समूह का प्रचार कर रहा था और उसके लगभग 17,700 फॉलोअर्स थे.

केरल से उच्च शिक्षित युवाओं की ISIS में भर्ती
2016 में, खुफिया एजेंसियों ने केरल के विभिन्न हिस्सों से 16 पुरुषों के लापता होने के मामलों की गहन जांच के बाद पाया था कि राज्य से बड़ी संख्या में शिक्षित युवा वैश्विक आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती हुए. सभी लापता युवाओं का पता तब चला जब वे आईएसआईएस में शामिल हो गए. उच्च शिक्षित पेशेवरों, जिनमें एमबीबीएस और बीडीएस डिग्री वाले लोग भी शामिल थे, को आईएसआईएस द्वारा भर्ती किया गया था. उनमें से कुछ मारे गए पाए गए. कुछ महिलाएं भी भर्ती हुई थीं, जो अफगानिस्तान में पकड़ी गई थीं, कथित तौर पर कैद हैं. इसमें तिरुवनंतपुरम की एक महिला शामिल है. एक अन्य महिला बीडीएस छात्रा, जो कासरगोड के पेयिनाची में डेंटल कॉलेज में पढ़ रही थी, को भी ISIS द्वारा भर्ती किया गया है. अफगानिस्तान में पकड़े जाने के बाद, खुफिया एजेंटों ने लड़की की तस्वीर उसके रिश्तेदारों को दिखाकर उसकी पहचान की पुष्टि की थी.

NIT से बीटेक पास था केरल ISIS मॉड्यूल का सरगना
अक्टूबर 2016 में, आतंकवादी समूहों द्वारा केरल के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने से जुड़े मामले की जांच कर रही एनआईए टीम को पता चला कि मुख्य आरोपी शजीर मंगलास्सेरी अब्दुल्ला ने दक्षिण भारत में आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए टेलीग्राम ऐप पर 'द गेट' नाम से एक ग्रुप बनाया था. केरल में इस्लामिक स्टेट (आईएस) मॉड्यूल का संदिग्ध सरगना, शजीर अब्दुल्ला, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान-कालीकट (NITC) से स्नातक है. सूचना प्रौद्योगिकी के इस विशेषज्ञ ने 2002 में सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और 2004 में यूएई में नौकरी मिलने के बाद वहां चला गया.

ISKP ने शिक्षित पेशेवरों को बनाया निशाना
इस्लामिक स्टेट-खुरासान प्रांत (ISKP) ने शिक्षित पेशेवरों को भी निशाना बनाया है, खासकर केरल में. 2022 में, आईएसकेपी के मुखपत्र, वॉयस ऑफ खुरासान ने केरल के 23 वर्षीय एमटेक छात्र नजीब अल-हिंदी के लिए एक श्रद्धांजलि नोट प्रकाशित किया था, जिसकी अफगानिस्तान में एक कथित आत्मघाती हमले में मौत हो गई थी.

कर्नाटक में व्हाइट कॉलर आतंकवाद
रामेश्वरम कैफे विस्फोट: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 में हुए बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे विस्फोट में कथित संलिप्तता के लिए एक कंप्यूटर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है. एनआईए के मुताबिक, कर्नाटक के हुबली शहर का निवासी शोएब अहमद मिर्जा उर्फ ​​छोटू (35) इस मामले में गिरफ्तार होने वाला पांचवां व्यक्ति है.

मिर्जा एक कंप्यूटर इंजीनियर है. अधिकारियों ने बताया कि 2016 में उसे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहाद-अल इस्लामी द्वारा बेंगलुरु और हुबली में हिंदू समुदाय के विशेष व्यक्तियों की लक्षित हत्याओं की साजिश रचने से जुड़े एक मामले में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी. अधिकारियों ने बताया कि यह साजिश सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के इरादे से रची गई थी.

एनआईए ने मोहम्मद शाहिद फैसल, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है और जिसके पाकिस्तान में होने का संदेह है, को उस आतंकी मॉड्यूल का कथित संचालक बताया है, जिसने 1 मार्च, 2024 को रामेश्वरम कैफे में आईईडी विस्फोट किया था. बेंगलुरु का मूल निवासी और रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेंगलुरु से इंजीनियरिंग स्नातक (2004-2008) फैसल ने शहर में कुछ वर्षों तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया. बाद में वह सऊदी अरब चला गया और वापस नहीं लौटा.

महाराष्ट्र में ISIS मॉड्यूल पर एनआईए की कार्रवाई
2024 में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छह संदिग्ध आईएसआईएस आतंकवादियों, ताबिश सिद्दीकी, जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, शरजील शेख, आकिफ नाचन, जुबैर शेख और डॉ. अदनान अली सरकार के खिलाफ 4,000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया. सभी महाराष्ट्र के पुणे और ठाणे में संचालित एक आईएसआईएस मॉड्यूल पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था.

महाराष्ट्र आईएसआईएस मॉड्यूल के सभी आरोपी शिक्षित हैं और कॉर्पोरेट तथा तकनीकी क्षेत्रों में उच्च वेतन वाली नौकरियां करते थे.

जुल्फिकार अली बड़ौदावाला: एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक था, जिसका वार्षिक पैकेज 31 लाख रुपये था.

जुबैर शेख: एक टेक कंपनी में रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) में विशेषज्ञता प्राप्त वरिष्ठ सहयोगी था.

शरजील शेख: एक आईटी फर्म में रिटेनर था.

डॉ. अदनान अली सरकार: एक कार्यरत एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, जिसे 27 जुलाई, 2023 को पुणे के कोंढवा स्थित उसके आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था.

महाराष्ट्र आईएसआईएस मॉड्यूल मामले का विस्तार तब हुआ जब अक्टूबर 2023 में दिल्ली पुलिस द्वारा नागपुर के एनआईटी से खनन में बीटेक स्नातक शाहनवाज की गिरफ्तारी हुई.

मध्य प्रदेश में व्हाइट कॉलर आतंकवाद
मध्य प्रदेश एटीएस द्वारा हिज्ब-उत-तहरीर मामले में की गई गिरफ्तारी से आतंकवाद में शिक्षित पेशेवरों की संलिप्तता उजागर हुई है. गिरफ्तार लोगों में मोहम्मद सलीम, (पूर्व नाम सौरभ राज वैद्य, एक जैन, जिसने 2010 में इस्लाम धर्म अपना लिया था), हैदराबाद में प्रोफेसर था.

