विदेशों में छुपकर भी नहीं मिलेगी राहत, क्या है ट्रायल इन अब्सेंटिया, जिसे लागू करने वाला बिहार बना देश का पहला राज्य
बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं. ट्रायल इन अब्सेंटिया लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है. जानें क्या है कानून.
Published : December 24, 2025 at 7:53 PM IST
रिपोर्ट: रंजीत कुमार
पटना: 2023 में सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने तीन आपराधिक कानूनों की जानकारी दी थी. जिसमें से एक कानून बेहद ही खास है. अमित शाह ने इसका जिक्र करते हुए कहा था कि, नए आपराधिक कानूनों में 'ट्रायल इन अब्सेंटिया' का भी प्रावधान है. सबसे बड़ी बात ये कि इस कानून को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जानें क्या होता है ट्रायल इन अब्सेंटिया?
बिहार में ट्रायल इन अब्सेंटिया लागू: बिहार सरकार संगठित अपराध आर्थिक अपराध नक्सली गतिविधि और आतंकवादी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तत्पर दिखाई दे रही है. बिहार पहला राज्य बन गया है,जिसने नए कानून (ट्रायल इन अब्सेंटिया) का प्रावधान किया है, जिसके तहत फरार अपराधियों के खिलाफ ट्रायल मुकदमे और सजा का प्रावधान है.
लंबे समय तक फरार रहना नहीं होगा संभव: बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने ट्रायल इन अब्सेंटिया कानून लागू किया है. ट्रायल इन अब्सेंटिया यानी आरोपी की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने के प्रावधान को लागू किया है. यह प्रावधान नए आपराधिक कानूनों में शामिल किया गया है.
2023 में अमित शाह ने कही थी ये बात: नए कानून की चर्चा साल 2023 में संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी की थी. बदली हुई परिस्थिति में अब किसी के लिए भी अपराध कर लंबे समय तक फरार रहना संभव नहीं हो सकेगा. अमित शाह ने कहा कि कि देश को हिला देने वाले मुकदमे, चाहे वह मुंबई बम ब्लास्ट हो या कोई और, ये लोग पाकिस्तान में या किसी और देश में शरण लेकर बैठे हैं. इनकी ट्रायल नहीं चलती. अब 90 दिन के अंदर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगा.
अब मामले नहीं होंगे लंबित: मिसाल के तौर पर अगर कोई आरोपी जानबूझकर फरार है, विदेश में शरण लेकर बैठा है, या कोर्ट के बार-बार बुलाने के बावजूद निर्धारित समय या फिर 90 दिन में अदालत के सामने पेश नहीं होता, तो उसकी गैरमौजूदगी में ही मुकदमा चलाया जा सकता है. अब तक भारतीय कानून में आमतौर पर आरोपी की मौजूदगी में ही ट्रायल होता था. फरार होने की स्थिति में केस वर्षों तक लटक जाते थे और अपराधी के गिरफ्त में आने का इंतजार किया जाता था.
दूसरे देशों में शरण लेने पर भी हो सकती है सजा: यह जानना भी जरूरी है कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी थी. दरअसल बिहार में नक्सली गतिविधि और आतंकी गतिविधि के साथ-साथ आर्थिक अपराध संगठित रूप धारण कर चुका है और ऐसे अपराधों में संलिप्त आरोपी लंबे समय तक दूसरे देशों में सरल लेकर फरार नहीं रह सकेंगे. आमतौर पर अपराधी बिहार में अपराध कर नेपाल भाग जाते थे. आतंकी और संगीन अपराधों के आरोपी, जैसे मुंबई बम ब्लास्ट जैसे मामलों के आरोपी, अक्सर पाकिस्तान या अन्य देशों में शरण लेकर बैठ जाते हैं.
बिहार में अपराधियों की नहीं खैर: कई देशों के साथ भारत का प्रत्यर्पण संधि नहीं है और प्रत्यर्पण संधि नहीं होने के वजह से आरोपियों के खिलाफ ट्रायल नहीं चलाया जा सकता था. ट्रायल नहीं चलाये जाने की वजह से आरोपी को सजा भी नहीं हो पाती थी. दूसरा पक्ष यह है कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया बेहद जटिल है और इसमें काफी समय लग जाता था. नए कानून आने के बाद अब बिहार सरकार वैसे आरोपियों पर नकेल डाल सकेगी जो दूसरे देशों में शरण लेकर बैठे हैं.
90 दिनों के पेश नहीं होने पर ट्रायल शुरू: सवाल ये है कि ट्रायल इन अब्सेंटिया कानून कैसे लागू की जा सकेगी.आरोपी को विधिवत समन/वारंट जारी किया जाएगा.सार्वजनिक नोटिस दी जाएगी. तय समय या फिर लगभग 90 दिनों के अन्दर तक पेश न होने पर कोर्ट को यह संतुष्टि होगी कि आरोपी जानबूझकर फरार है. तब अदालत उसकी अनुपस्थिति में सबूत, गवाही और बहस के आधार पर फैसला सुना सकेगा.
पहले नहीं था सजा का प्रावधान: सवाल यह है कि वर्तमान में क्या स्थिति है. कानून लागू होने से पहले अगर कोई आरोपी लंबे समय तक फरार है तो उसके खिलाफ सुनवाई तो हो जाती है, लेकिन सजा के लिए तब तक इंतजार किया जाता है जब तक वह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाता है. पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी को सजा दी जाती है. नए कानून के आने से बिना आरोपी को गिरफ्तार किये भी सजा का प्रावधान है.
पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू कुमार का कहना है कि ट्रायल इन अब्सेंटिया कानून के आने से अब आरोपी लंबे समय तक दूसरे देशों में शरण नहीं ले पाएंगे या फिर फरार नहीं रह पाएंगे. पहले यह व्यवस्था थी कि फरार अभियुक्त की संपत्ति को अटैच कर लिया जाता था. ट्रायल चलाया जाता था. ट्रायल के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई नहीं होती थी और आरोपी के पुलिस के गिरफ्त में आने का इंतजार किया जाता था.
"जब आरोपी गिरफ्तार होता था तो फिर उसे सजा सुनाई जाती थी. नए कानून के आने के बाद अब स्थितियां बदल गई हैं और अगर आप फरार हैं या फिर दूसरे देशों में शरण ले रखे हैं तब भी आपके खिलाफ न्यायालय सजा सुना सकती है."- दीनू कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट
अब खुलेगी भगोड़ों की फाइल: वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार का कहना है कि देश में ऐसे हजारों मामले हैं, जो संगीन अपराध कर वर्षों से फरार हैं. नए कानून के आने के बाद सरकार वैसे आरोपियों और अपराधियों के खिलाफ फिर से फाइल खोल सकेगी, जो दूसरे देशों में शरण ले रखे हैं.
"पहले फरार अपराधी के खिलाफ कानूनी शिकंजा नहीं कसा जा रहा था.सरकार के पास ही अभी अधिकार होगा कि कानून के लागू होने से पहले भी जो लोग फरार हैं, उन्हें भी कानून के दायरे में लाया जा सकेगा."- अरविंद कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता
ट्रायल इन अब्सेंटिया के तहत गोपालगंज में सजा: ट्रायल इन अब्सेंटिया के तहत बिहार के गोपालगंज में पहली बार 9 दिन के अंदर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. व्यवहार न्यायालय के एडीजे दस मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था.कोर्ट ने नए कानून बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्यारोपी को दोषी करार देते हुए 9 दिनों की ट्रायल के बाद आजीवन कारावास और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. अर्थ दंड की राशि नहीं भरने पर छह महीने की अतिरिक्त कठोर सजा होगी.
क्या था मामला: सिंधवलिया थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव में 13 अगस्त 2024 को अशोक चौरसिया की पत्नी सुमित्रा देवी के पांच साल की बेटे की हत्या कर दी गई थी. बेटी ने अपनी मां को घर लौटने के बाद घटना की जानकारी दी थी. बेटी पूनम कुमारी ने बताया कि बड़ी मम्मी ने मुझे 10 रुपये देकर कुरकुरे लाने को कहा और भाई को खेला रही थी. वापस लौटने पर घर का दरवाजा खिड़की सब बंद था और उन लोगों ने कहा कि भाई वहां नहीं है. लेकिन बच्ची ने भाई को उनके घर में देखा था. फिर शाम को बच्चे का शव मिला था. इस मामले में स्थानीय थाना में कांड दर्ज किया गया था.
वहीं बच्चे की हत्या के आरोपी उसकी बड़ी मां उर्मिला देवी के खिलाफ एडीजे 10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट द्वारा महज छह महीने पूर्व की घटना में 17 मार्च से ट्रायल किया गया और नौ दिनों में कोर्ट का ट्रायल पूरा हो गया और दोषी को सजा सुना दी गई. कोर्ट में सात वर्ष की बच्ची बीना कुमारी जो कांड की चश्मदीद थी, उसके बयान को कोर्ट ने महत्वपूर्ण माना था.
बिहार के DGP विनय कुमार ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि गोपालगंज ज़िले के सिधवलिया PS केस 232/2024 के सिलसिले में ट्रायल के बाज जल्द आरोपियों को सज़ा दिलाने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है. तीन नए क्रिमिनल कानूनों को असरदार तरीके से लागू करने के लिए, प्रॉसिक्यूशन डायरेक्टरेट को मज़बूत किया गया है.
"हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट प्रॉसिक्यूशन डायरेक्टरेट बनाया गया है. BNS, BNSS के नए क्रिमिनल कानूनों के लागू होने के बाद बिहार "ट्रायल इन अब्सेंटिया" शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है. 2025 में कुल 2,99,927 पेंडिंग केस निपटाए गए, और 1,05,291 केस में 1,43,878 आरोपियों को सज़ा सुनाई गई."- विनय कुमार,बिहार DGP
ये भी पढ़ें
...जब जज के पास पहुंची 7 साल की मासूम, कहा- 'बड़ी मां ने भाई को मार डाला'
विदेश में छिपे आतंकियों-गैंगस्टरों की बढ़ेगी मुश्किल, उनकी गैर मौजूदगी में भी चलेगा मुकदमा
पोक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा काट रहे शख्स को पटना HC ने किया बरी
पटना HC का आदेश, सभी ट्रायल कोर्ट में सख्ती से पालन हो शराबबंदी कानून के नियम
बिहार में 6 महीने में 3 अपराधियों को फांसी की सजा, 'स्पीडी ट्रायल' का दिखा असर