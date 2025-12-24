ETV Bharat / bharat

विदेशों में छुपकर भी नहीं मिलेगी राहत, क्या है ट्रायल इन अब्सेंटिया, जिसे लागू करने वाला बिहार बना देश का पहला राज्य

पटना: 2023 में सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने तीन आपराधिक कानूनों की जानकारी दी थी. जिसमें से एक कानून बेहद ही खास है. अमित शाह ने इसका जिक्र करते हुए कहा था कि, नए आपराधिक कानूनों में 'ट्रायल इन अब्सेंटिया' का भी प्रावधान है. सबसे बड़ी बात ये कि इस कानून को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जानें क्या होता है ट्रायल इन अब्सेंटिया?

बिहार में ट्रायल इन अब्सेंटिया लागू: बिहार सरकार संगठित अपराध आर्थिक अपराध नक्सली गतिविधि और आतंकवादी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तत्पर दिखाई दे रही है. बिहार पहला राज्य बन गया है,जिसने नए कानून (ट्रायल इन अब्सेंटिया) का प्रावधान किया है, जिसके तहत फरार अपराधियों के खिलाफ ट्रायल मुकदमे और सजा का प्रावधान है.

लंबे समय तक फरार रहना नहीं होगा संभव: बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने ट्रायल इन अब्सेंटिया कानून लागू किया है. ट्रायल इन अब्सेंटिया यानी आरोपी की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने के प्रावधान को लागू किया है. यह प्रावधान नए आपराधिक कानूनों में शामिल किया गया है.

2023 में अमित शाह ने कही थी ये बात: नए कानून की चर्चा साल 2023 में संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी की थी. बदली हुई परिस्थिति में अब किसी के लिए भी अपराध कर लंबे समय तक फरार रहना संभव नहीं हो सकेगा. अमित शाह ने कहा कि कि देश को हिला देने वाले मुकदमे, चाहे वह मुंबई बम ब्लास्ट हो या कोई और, ये लोग पाकिस्तान में या किसी और देश में शरण लेकर बैठे हैं. इनकी ट्रायल नहीं चलती. अब 90 दिन के अंदर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगा.

अब मामले नहीं होंगे लंबित: मिसाल के तौर पर अगर कोई आरोपी जानबूझकर फरार है, विदेश में शरण लेकर बैठा है, या कोर्ट के बार-बार बुलाने के बावजूद निर्धारित समय या फिर 90 दिन में अदालत के सामने पेश नहीं होता, तो उसकी गैरमौजूदगी में ही मुकदमा चलाया जा सकता है. अब तक भारतीय कानून में आमतौर पर आरोपी की मौजूदगी में ही ट्रायल होता था. फरार होने की स्थिति में केस वर्षों तक लटक जाते थे और अपराधी के गिरफ्त में आने का इंतजार किया जाता था.

दूसरे देशों में शरण लेने पर भी हो सकती है सजा: यह जानना भी जरूरी है कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी थी. दरअसल बिहार में नक्सली गतिविधि और आतंकी गतिविधि के साथ-साथ आर्थिक अपराध संगठित रूप धारण कर चुका है और ऐसे अपराधों में संलिप्त आरोपी लंबे समय तक दूसरे देशों में सरल लेकर फरार नहीं रह सकेंगे. आमतौर पर अपराधी बिहार में अपराध कर नेपाल भाग जाते थे. आतंकी और संगीन अपराधों के आरोपी, जैसे मुंबई बम ब्लास्ट जैसे मामलों के आरोपी, अक्सर पाकिस्तान या अन्य देशों में शरण लेकर बैठ जाते हैं.

बिहार में अपराधियों की नहीं खैर: कई देशों के साथ भारत का प्रत्यर्पण संधि नहीं है और प्रत्यर्पण संधि नहीं होने के वजह से आरोपियों के खिलाफ ट्रायल नहीं चलाया जा सकता था. ट्रायल नहीं चलाये जाने की वजह से आरोपी को सजा भी नहीं हो पाती थी. दूसरा पक्ष यह है कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया बेहद जटिल है और इसमें काफी समय लग जाता था. नए कानून आने के बाद अब बिहार सरकार वैसे आरोपियों पर नकेल डाल सकेगी जो दूसरे देशों में शरण लेकर बैठे हैं.

90 दिनों के पेश नहीं होने पर ट्रायल शुरू: सवाल ये है कि ट्रायल इन अब्सेंटिया कानून कैसे लागू की जा सकेगी.आरोपी को विधिवत समन/वारंट जारी किया जाएगा.सार्वजनिक नोटिस दी जाएगी. तय समय या फिर लगभग 90 दिनों के अन्दर तक पेश न होने पर कोर्ट को यह संतुष्टि होगी कि आरोपी जानबूझकर फरार है. तब अदालत उसकी अनुपस्थिति में सबूत, गवाही और बहस के आधार पर फैसला सुना सकेगा.

पहले नहीं था सजा का प्रावधान: सवाल यह है कि वर्तमान में क्या स्थिति है. कानून लागू होने से पहले अगर कोई आरोपी लंबे समय तक फरार है तो उसके खिलाफ सुनवाई तो हो जाती है, लेकिन सजा के लिए तब तक इंतजार किया जाता है जब तक वह आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाता है. पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आरोपी को सजा दी जाती है. नए कानून के आने से बिना आरोपी को गिरफ्तार किये भी सजा का प्रावधान है.