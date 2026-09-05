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World Vulture day: जंगलों के रक्षक गिद्ध विलुप्त होने की कगार पर क्यों हैं? वजह जान चौंक जाएंगे

कोयंबटूर: गिद्ध प्रकृति को संतुलित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. हालांकि, दुख की बात यह है कि, ये प्रजाति खत्म होने की कगार पर हैं. खास तौर पर, गिद्धों की प्रजाति, जिन्हें प्रकृति के शौकीन लोग प्यार से नेचर का 'क्लीनर' कहते हैं, खत्म होने की स्थिति में है. गिद्धों की संख्या इतनी कम हो गई है कि, वह अब नियंत्रण से बाहर हो गई है.

प्राकृतिक घरों के उजड़ने और जहरीला खाना की वजह से गिद्ध जैसे जीवों पर अस्तित्व का संकट आ गया है. इसे ध्यान में रखते हुए, उन्हें खत्म होने से बचाने के लिए हर साल वर्ल्ड वल्चर अवेयरनेस डे मनाया जाता है.

पश्चिमी घाट में रहने वाली गिद्धों की चार प्रजातियां

दुनिया में गिद्धों की 68 से 70 प्रजातियां हैं. भारत में भी गिद्धों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है. तमिलनाडु में, पश्चिमी घाट के जंगलों में गिद्धों की 4 प्रजातियां हैं. तमिलनाडु के जंगलों में सफेद पीठ वाला गिद्ध, भारतीय गिद्ध, लाल पेट वाला गिद्ध और इजिप्शियन गिद्ध पाए जाते हैं.

हालांकि, इकोलॉजिस्ट (परिस्थितिविज्ञानशास्री) का कहना है कि इजिप्शियन गिद्ध के अलावा, तमिलनाडु में दूसरी प्रजातियों की संख्या में फिलहाल भारी कमी आ रही है. ग्रिफॉन गिद्ध, जो कभी तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों में बहुत ज्यादा पाया जाता था, अब सिर्फ सत्यमंगलम, मायर रिवरबेड, उधगई और मुदुमलाई के जंगलों में ही मिलता है. तब भी, वे बहुत कम दिखते हैं.

सिर्फ 300 से 400 गिद्ध

खबर है कि तमिलनाडु में ग्रिफॉन गिद्धों की संख्या अभी सिर्फ 290 से 400 के आस-पास ही हो सकती है. इससे प्रकृति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बहुत बड़ा झटका है. कहा जाता है कि ग्रिफॉन गिद्धों की संख्या में कमी का मुख्य कारण जानवरों पर इस्तेमाल होने वाली पेनकिलर डाइक्लोफेनाक है.

जिन जानवरों को यह दवा दी गई है, उनके मरने के बाद भी यह दवा उनके शरीर में रहती है. वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया है कि यह दवा उन गिद्धों के शरीर में चली जाती है जो उन जानवरों के शरीर को खाते हैं, जिससे उनकी किडनी पर असर पड़ता है और मौत हो जाती है. आंकड़े बताते हैं कि 1990 के दशक में भारत में जानवरों के इलाज के लिए डाइक्लोफ़ेनाक शुरू होने के कुछ ही सालों में ग्रिफान गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी आई.

अध्ययन से पता चलता है कि कुछ इलाकों में 99 प्रतिशत तक गिद्ध गायब हो गए हैं. इसलिए, गिद्धों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने जानवरों के इलाज के लिए डाइक्लोफ़ेनाक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया. हालांकि तब से डाइक्लोफेनाक की वजह से गिद्धों की मौत में कमी आई है, लेकिन इस दुर्लभ पक्षी प्रजाति को अभी भी कई कारणों से खतरों का सामना करना पड़ रहा है.

जागरूकता कार्यक्रम

इसीलिए हर साल वर्ल्ड वल्चर डे मनाया जाता है. इसके अलावा, जंगल के इलाकों से सटे गांवों और शहरी लोगों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि गिद्धों को बचाने की जरूरत के बारे में जागरूकता लाई जा सके.

एक ऐसा जीव जो 30 साल में खत्म हो गया

इस बारे में, गिद्धों पर रिसर्च करने वाले और अरुलागम संगठन के सचिव भारतीदासन ने ईटीवी भारत को एक खास इंटरव्यू दिया. उन्होंने कहा, "भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों में गिद्धों का योगदान अहम माना जाता है. उनका कहना है कि, मरे हुए जानवरों को खाकर, ग्रिफन गिद्ध खतरनाक जर्म्स (खतरनाक रोगाणु) को फैलने से रोकते हैं. दुनिया भर में हर साल लाखों लोग संक्रमण वाली बीमारियों से मरते है. ऐसे माहौल में, ग्रिफन गिद्ध जंगलों और इंसानी बस्तियों में मरे हुए जानवरों के शरीर को पूरी तरह से खा जाते हैं, जिससे पर्यावरण की शुद्धता बनी रहती है.