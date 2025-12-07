ETV Bharat / bharat

एक रात को आए आइडिया से बना था शिमला का आइस स्केटिंग रिंक, आज 100 से भी अधिक साल हो चुके हैं पूरे

शिमला आइस स्केटिंग रिंक ( ETV Bharat )

शिमला: पहाड़ों की रानी शिमला के लोअर बाजार के बीचों-बीच बना आइस स्केटिंग रिंक सिर्फ एक खेल मैदान नहीं, बल्कि एक 100 साल पुरानी विरासत है. शिमला में दिसंबर की ठंडी हवाएं चलती हैं, तो यहां का मौसम एक खास इवेंट के लिए तैयार होता है. ये रिंक इसलिए खास है क्योंकि ये न सिर्फ हिमाचल, बल्कि पूरे एशिया का सबसे पहला, सबसे पुराना और सबसे अनोखा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक है. यहां बर्फ किसी मशीन या फ्रिज से नहीं, बल्कि कुदरती मौसम से जमती है. हर साल, दिसंबर से फरवरी तक, देश-विदेश के स्केटिंग के दीवाने यहां आते हैं. इस साल, 2025 की सर्दियों में, ये खास जगह 100 साल से भी अधिक पुरानी हो चुकी है. सर्दियां शुरू होते ही, सुबह की धुंध और शून्य से नीचे के तापमान ने एक बार फिर इस मैदान पर बर्फ जमाना शुरू कर दिया है और क्लब ने स्केटिंग शुरू कर दी है. सुबह-शाम यहां स्केटर्स स्केटिंग के लिए पहुंच रहे हैं. शिमला आइस स्केटिंग रिंक (ETV Bharat) ऐसे बना यह रिंक एशिया का पहला नेचुरल स्केटिंग जोन इस रिंक का इतिहास 1920 के दशक से शुरू होता है, जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था. आइस स्केटिंग क्लब शिमला के संयुक्त सचिव और भारतीय स्केटिंग टीम के कोच रहे पंकज प्रभाकर बताते हैं कि 'रिंक की कहानी 1920 के आसपास की है, जहां आज यह रिंक है, वहां पहले एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था. ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर ब्लेसिंगटन यहां टैनिस खेला करते थे. एक रात, किसी ने उस टैनिस कोर्ट पर पानी फेंका. शिमला का तापमान इतना कम था कि सुबह तक वो पानी एक मोटी, सख्त बर्फ की चादर बन चुका था, जब उन्होंने कोर्ट पर जमी उस कुदरती बर्फ को देखा, तो उन्हें समझ आया कि यहां स्केटिंग करना मुमकिन है. बस इसी आइडिया से प्रेरणा लेकर उन्होंने 1920 में यह रिंक तैयार करवाया और वो इसमें कामयाब हो गए और यहां तब से लेकर आज तक स्केटिंग चल रही है. रिंक के सचिव रजत मल्होत्रा ने बताया कि 'उस ज़माने में भारत में कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहां कुदरती बर्फ पर स्केटिंग की जा सके. इसलिए इसे दक्षिणी पूर्वी एशिया का पहला नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक माना गया. पहले यहां सिर्फ अंग्रेजों को ही स्केटिंग की अनुमति थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों को भी रिंक में आने की प्रमिशन दी गई. इस रिंक का साइज 50x30 मीटर है. क्लब में हर साल सचिव और प्रधान और अन्य पदों के लिए चुनाव होते हैं ' शिमला आइस स्केटिंग रिंक (ETV Bharat) आसान नहीं है रिंक में बर्फ जमाना ब्लेसिंगटन ने ही शिमला आइस स्केटिंग क्लब की भी स्थापना की, जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे पुराने स्केटिंग क्लबों में से एक है. आज भारत में कई इंडोर रिंक हैं, जो मशीनों से बर्फ जमाते हैं, लेकिन शिमला का रिंक सबसे अलग है क्योंकि यह पूरी तरह से मौसम की ठंडक पर चलता है, लेकिन बिना मशीनों से प्राकृतिक तौर पर बर्फ से रिंक को तैयार करना आसाना नहीं हैं. कुदरती बर्फ बनाना आसान नहीं है. यह एक कला है जिसमें मौसम का सही अंदाज़ा लगाना पड़ता है. कैसे जमती है रिंक में बर्फ (ETV Bharat) बर्फ कैसे जमती है? क्लब के संयुक्त सचिव पंकज प्रभाकर बताते हैं कि बर्फ बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इसमें करीब एक महीना लग जाता है. सबसे पहले रिंक की ज़मीन को अच्छे से साफ़ किया जाता है. रात को, जब तापमान जीरो डिग्री से नीचे चला जाता है, तो ज़मीन पर हल्का पानी डाला जाता है. ये पानी रात को जम जाता है और बर्फ का पहला, चिकना बेस बनता है. अगले दिन फिर से ऐसा ही पानी की मदद से परत के ऊपर परत बनाई जाती है. यह काम रोज़ चलता रहता है. करीब 30 दिनों बाद, रिंक पर 4 से 6 इंच मोटी और मज़बूत बर्फ तैयार हो जाती है, जिस पर स्केटिंग करना सेफ होता है. पंकज प्रभाकर कहते हैं, "बर्फ की हर परत का सही तरीके से जमना बहुत ज़रूरी है. अगर तापमान थोड़ा भी बढ़ जाए या कम हो जाए, तो बर्फ टूट सकती है. इसलिए, मौसम को देखते हुए रिंक को मैनेज करना एक बड़ी ज़िम्मेदारी है."