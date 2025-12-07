एक रात को आए आइडिया से बना था शिमला का आइस स्केटिंग रिंक, आज 100 से भी अधिक साल हो चुके हैं पूरे
शिमला के आइस स्केटिंग रिंक सर्दियों में खुल चुका है. इस रिंक को 100 से भी अधिक साल हो चुके हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 4:11 PM IST
शिमला: पहाड़ों की रानी शिमला के लोअर बाजार के बीचों-बीच बना आइस स्केटिंग रिंक सिर्फ एक खेल मैदान नहीं, बल्कि एक 100 साल पुरानी विरासत है. शिमला में दिसंबर की ठंडी हवाएं चलती हैं, तो यहां का मौसम एक खास इवेंट के लिए तैयार होता है. ये रिंक इसलिए खास है क्योंकि ये न सिर्फ हिमाचल, बल्कि पूरे एशिया का सबसे पहला, सबसे पुराना और सबसे अनोखा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक है. यहां बर्फ किसी मशीन या फ्रिज से नहीं, बल्कि कुदरती मौसम से जमती है. हर साल, दिसंबर से फरवरी तक, देश-विदेश के स्केटिंग के दीवाने यहां आते हैं.
इस साल, 2025 की सर्दियों में, ये खास जगह 100 साल से भी अधिक पुरानी हो चुकी है. सर्दियां शुरू होते ही, सुबह की धुंध और शून्य से नीचे के तापमान ने एक बार फिर इस मैदान पर बर्फ जमाना शुरू कर दिया है और क्लब ने स्केटिंग शुरू कर दी है. सुबह-शाम यहां स्केटर्स स्केटिंग के लिए पहुंच रहे हैं.
ऐसे बना यह रिंक एशिया का पहला नेचुरल स्केटिंग जोन
इस रिंक का इतिहास 1920 के दशक से शुरू होता है, जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था. आइस स्केटिंग क्लब शिमला के संयुक्त सचिव और भारतीय स्केटिंग टीम के कोच रहे पंकज प्रभाकर बताते हैं कि 'रिंक की कहानी 1920 के आसपास की है, जहां आज यह रिंक है, वहां पहले एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था. ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर ब्लेसिंगटन यहां टैनिस खेला करते थे. एक रात, किसी ने उस टैनिस कोर्ट पर पानी फेंका. शिमला का तापमान इतना कम था कि सुबह तक वो पानी एक मोटी, सख्त बर्फ की चादर बन चुका था, जब उन्होंने कोर्ट पर जमी उस कुदरती बर्फ को देखा, तो उन्हें समझ आया कि यहां स्केटिंग करना मुमकिन है. बस इसी आइडिया से प्रेरणा लेकर उन्होंने 1920 में यह रिंक तैयार करवाया और वो इसमें कामयाब हो गए और यहां तब से लेकर आज तक स्केटिंग चल रही है.
रिंक के सचिव रजत मल्होत्रा ने बताया कि 'उस ज़माने में भारत में कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जहां कुदरती बर्फ पर स्केटिंग की जा सके. इसलिए इसे दक्षिणी पूर्वी एशिया का पहला नेचुरल आइस स्केटिंग रिंक माना गया. पहले यहां सिर्फ अंग्रेजों को ही स्केटिंग की अनुमति थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों को भी रिंक में आने की प्रमिशन दी गई. इस रिंक का साइज 50x30 मीटर है. क्लब में हर साल सचिव और प्रधान और अन्य पदों के लिए चुनाव होते हैं '
आसान नहीं है रिंक में बर्फ जमाना
ब्लेसिंगटन ने ही शिमला आइस स्केटिंग क्लब की भी स्थापना की, जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे पुराने स्केटिंग क्लबों में से एक है. आज भारत में कई इंडोर रिंक हैं, जो मशीनों से बर्फ जमाते हैं, लेकिन शिमला का रिंक सबसे अलग है क्योंकि यह पूरी तरह से मौसम की ठंडक पर चलता है, लेकिन बिना मशीनों से प्राकृतिक तौर पर बर्फ से रिंक को तैयार करना आसाना नहीं हैं. कुदरती बर्फ बनाना आसान नहीं है. यह एक कला है जिसमें मौसम का सही अंदाज़ा लगाना पड़ता है.
बर्फ कैसे जमती है?
क्लब के संयुक्त सचिव पंकज प्रभाकर बताते हैं कि बर्फ बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इसमें करीब एक महीना लग जाता है. सबसे पहले रिंक की ज़मीन को अच्छे से साफ़ किया जाता है. रात को, जब तापमान जीरो डिग्री से नीचे चला जाता है, तो ज़मीन पर हल्का पानी डाला जाता है. ये पानी रात को जम जाता है और बर्फ का पहला, चिकना बेस बनता है. अगले दिन फिर से ऐसा ही पानी की मदद से परत के ऊपर परत बनाई जाती है. यह काम रोज़ चलता रहता है. करीब 30 दिनों बाद, रिंक पर 4 से 6 इंच मोटी और मज़बूत बर्फ तैयार हो जाती है, जिस पर स्केटिंग करना सेफ होता है.
पंकज प्रभाकर कहते हैं, "बर्फ की हर परत का सही तरीके से जमना बहुत ज़रूरी है. अगर तापमान थोड़ा भी बढ़ जाए या कम हो जाए, तो बर्फ टूट सकती है. इसलिए, मौसम को देखते हुए रिंक को मैनेज करना एक बड़ी ज़िम्मेदारी है."
पुराने ब्रिटिश शेड्स का रोल
इस रिंक की ख़ासियत इसके डिज़ाइन में भी है. इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह कुदरत के साथ मिलकर काम करे. रिंक एक घाटी जैसी जगह पर है, जहां की बनावट ठंडी हवा को रोकती है और बर्फ को जमने में मदद करती है. यहां आज भी यहां ब्रिटिश ज़माने के बने टिन-शेड इस्तेमाल होते हैं. ये शेड्स रिंक के अंदर की नमी और तापमान को कंट्रोल करके, बर्फ को जमने और टिकाए रखने में मदद करते हैं. शेड्स के मदद से टूट चुकी बर्फ की परत को भी हटाया जाता है.
कौन स्केटिंग कर सकता है?
शिमला रिंक में स्केटिंग करने के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं है. 3 साल के छोटे बच्चे भी स्केटिंग कर सकते हैं. उनके लिए छोटे साइज़ के स्केट्स मिलते हैं. ज़्यादा उम्र के लोग भी हल्के-फुल्के तरीके से स्केटिंग का मज़ा लेते हैं. देश-विदेश के पर्यटक यहां आकर इसे एक यादगार विंटर एक्टिविटी मानते हैं. यहां से कई स्केटर ट्रेनिंग लेकर नेशनल प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं.
फीस और मेंबरशिप
क्लब ने फीस इस तरह से तय की है कि आम लोग भी आसानी से इस ऐतिहासिक अनुभव का मज़ा ले सकें. सामान्य पर्यटक/मेंबरशिप/नॉन मेंबरशिप के लिए अलग अलग प्लान हैं. सामान्य पर्यटक / गैर-सदस्य ₹300 प्रति सेशन, जूनियर वर्ग के लिए मेंबरशिप (वार्षिक) ₹3000 प्रति वर्ष, सीनियर के लिए ₹ 5500 (Single) इसके अलावा ₹3500 प्रति वर्ष (Couple), 15-दिन की अस्थायी सदस्यता के लिए 2100 रुपये चुकाने होंगे. स्केट्स क्लब की ओर से उपलब्ध करवाए जाते हैं.
सेशन की अवधि
सुबह का सेशन 2.5 घंटे का रहता है और 8 बजे से शुरू होता है. शाम का सेशन 1.5 घंटे तक चलता है और 6 बजे से शुरू होता है. दिसंबर से फरवरी के बीच रिंक पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है. हर सर्दी में हजारों लोग स्केटिंग के लिए शिमला आते हैं. कई स्कूल भी अपने बच्चों को विंटर कैंप के लिए यहां लेकर आते हैं. इस रिंक ने 80 से ज़्यादा सालों में 8 राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप भी आयोजित की हैं. इनमें आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग जैसे खेल शामिल थे.
सुरक्षा और सुविधाएं सब कुछ हैं मौजूद
इतना पुराना स्केटिंग रिंक होने के बावजूद, रिंक में सभी जरूरी सुविधाएं और सुरक्षा इंतजाम मौजूद हैं. हर साइज़ के स्केट शूज़, हेलमेट, नी-कैप्स और ग्लव्स (दस्ताने) उपलब्ध हैं. यहां सिर्फ फिगर स्केट्स और आइस हॉकी स्केट्स का ही इस्तेमाल होता है. सामान रखने के लिए लॉकर्स, वॉशरूम और फर्स्ट-एड (प्राथमिक चिकित्सा) की व्यवस्था है. ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स (प्रशिक्षक) और बर्फ की देखभाल के लिए एक टीम हमेशा मौजूद रहती है. शाम के सेशन में खास लाइटिंग लगाई जाती है, जिससे यहां का माहौल और भी ज़्यादा खूबसूरत और रोमेंटिक हो जाता है.
बॉलीवुड का फेवरेट स्पॉट
शिमला आइस स्केटिंग रिंक की चर्चा हमेशा से रही है. यहां कई बड़ी हस्तियां स्केटिंग कर चुकी हैं. राजीव गांधी, संजय गांधी और चेकोस्लोवाकिया के मार्शल टीटो जैसे लोगों के नाम शामिल हैं. इसके अलावा राज कुमार, शशि कपूर, और ऋषि कपूर भी यहां स्केटिंग कर चुके हैं. यह रिंक कई फिल्मों के लिए फेमस शूटिंग लोकेशन रहा है. यहां के बर्फीले और रोमेंटिक नज़ारे कई फिल्मों में देखने को मिलते हैं. शशि कपूर की जंगली, मनोज कुमार की वो कौन थी, विनोद खन्ना की हम तुम और वो, ऋषि कपूर मेरा नाम जोकर आदि, फिल्मों में इस रिंक को हमेशा रोमांटिक और खूबसूरत विंटर लोकेशन के तौर पर दिखाया गया है
कैसे पहुंचें?
रिज मैदान के ठीक नीचे पुरानी तिब्बती मार्केट के सामने ये रिंक बना है. रिज मैदान या लक्कड़ बाजार के पुराना बस स्टैंड तक पहुंचकर इस रिंक तक पहुंचा जा सकता है. रिज मैदान से रिंक तक पहुंचने के लिए चार से पांच मिनट लगते हैं. यह रिंक आज भी लाखों लोगों के लिए एक यादगार विंटर एक्सपीरियंस बना हुआ है, जो अपनी ऐतिहासिक पहचान को मज़बूती से संभाले हुए है.
ये भी पढ़ें: ग्रेट खली ने अधिकारियों पर लगाए उनकी जमीन बेचने के आरोप, शिकायत लेकर डीसी के पास पहुंचे